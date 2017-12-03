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Не хочу ставить себя на место фашистов

11:58. 3 декабря 2017 Просмотров - 187 2 коммент. Опубликовал:

С момента выступления «Коли из Уренгоя» в немецком парламенте прошло уже много времени, однако информационные следы от этого никак не утихают. По этому поводу я получил, как никогда много почты. Одно из писем пришло от Марины Трофимовой.

«Николай, добрый день. Прочитала Ваши материалы про Колю из Уренгоя и его воспитателей. Ситуация получила дальнейшее развитие. Председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек написал письмо Николаю Десятниченко, в котором отметил, что «желание поставить себя на место других – это предпосылка к пониманию». Он пишет: «Я бы очень хотел, чтобы таких небезразличных молодых людей из Германии и России, как Вы, Николай, было больше».

Цитирую подробнее: «Председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек в письме Николаю Десятниченко выразил надежду на продолжение прямого обмена между Россией и Германией.

Письмо оказалось в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

«Я очень надеюсь на продолжение живого прямого обмена между нашими странами и на его дальнейшее развитие, в частности, благодаря усилиям Вашего молодого поколения. Я бы очень хотел, чтобы таких небезразличных молодых людей из Германии и России, как Вы, Николай, было больше».

Маттиас Платцек отметил, что «желание поставить себя на место других – это предпосылка к пониманию».

«Ту совместную работу над сохранением исторической памяти, которую вы проделали вместе со школьниками из Германии, я рассматриваю как свидетельство принципиальной готовности к взаимопониманию. Желание поставить себя на место других – это предпосылка к пониманию. Это особенно важно тогда, когда речь идет ни много ни мало о сохранении мира. Работа над сохранением исторической памяти не означает отрицание вины. Совсем наоборот. Как раз в Германии мы понимаем, как важно изучать историю и делать выводы из её уроков».

Итак, нашей молодежи предлагается поставить себя на место других – нацистских преступников. Николаю Десятниченко следует представить себя не на месте своего прадедушки, который убил пять фашистов и был тяжело ранен, а на месте фашиста, стреляющего в его прадедушку, последствием чего явилось бы то, что Коля вообще не появился бы на свет!

Кто и зачем придумал такую адскую казуистику? Интересно, а существуют ли подобные совместные Германо-британские или Германо-американские программы, или ставить себя на место нацистов и «понимать их» предлагается только нашей молодежи?

Полагаю, что это была «контрольная закупка» со стороны Бундестага, и она оказалась удачной и выгодной — для одной стороны. Со стороны «продавца» активно выступили трое молодых людей, руководство гимназии, где они учатся, и спонсор этой гимназии – Газпром, имеющий с ФРГ совместные коммерческие проекты.

PS. Кстати, о блокаде. А мне, хоть я и не молодежь, следует поставить себя на место немецкого летчика, сбрасывающего бомбу на моих будущих родителей, познакомившихся и поженившихся в блокадном Ленинграде?

Это было так: мои будущие родители во время блокады назначили свидание на углу под большими часами. Мама опоздала из-за работы, подходит, а в это место попала бомба, всё разрушено. Она плачет, но тут подбегает взволнованный папа, который тоже опоздал из-за своей работы, пришел к месту встречи и увидел, что туда упала бомба.

Так что на свет я всё-таки появилась, как и моя сестра — уже после войны».

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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2 коммент.»

  • 5945 5215
    Вячеслав 3 декабря 2017 в 13:14 Ссылка Пометить
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    Фашизм был в Румынии, в Хорватии, Италии, в Испании, в Аргентине, в Чили, в Перу. Согласно ирландскому толковому словарю 1926 года: «Фашизм – государственная идеология, подразумевающая единство партии, народа, вождя и церкви». Что и было в фашистских странах, то есть их поддерживала церковь. А в Германии церковь была отделена от государства, как в любой социалистической стране. Символ нацистов – опороченная ими наша свастика…

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    Зачем автору вставать на место фашиста – не известно… Ему бы матчасть подучить надо…

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  • 4331 2803
    serjoza 3 декабря 2017 в 13:58 Ссылка Пометить
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    Надо коле ,представить себя на месте фашисткого летчика,который под минском бомбил и расстреливал колонну беженцев..но потом был сбит и взят вплен..его по били малость конечно.давай коля пожалей этого летчика..ведь он же немец..а такие как ты Колянчик,полконяешься и завидуешь им.колянчик айфончик.живет же хорошо,сладко кушает,спит в белой постельке..У него все хорошо..Он элита.

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