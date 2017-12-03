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Навальный vs самарских колонок: отморозки на детском фестивале

19:14. 3 декабря 2017 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

ан нава цирк

Оппозиционный блогер Алексей Навальный со своей «отарой» отморозков распугал детей на танцевальном фестивале и сломал музыкальную колонку. Отомстил, так сказать, народу за игнор несанкционированного митинга «навальнят». Полусотня соратников не его предел мечтаний, да и хайпа маловато. Выход был найден: напугать детей и сорвать им праздник. Будут знать, как не замечать «кандидата» с условкой.

Метки: дети, Самара
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