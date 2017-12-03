Космос и РПЦ, Лишение олимпийских медалей, Мара Багдасарян

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В этом выпуске:

00:06 бойня в египетской мечети

03:16 удачный запуск самой могучей ракеты Ким Чен Ына без помощи РПЦ

05:30 неудачный запуск отечественной ракеты с участием РПЦ

07:37 смена власти в ЛНР

10:33 пересмотр итогов Олимпиады 2014 года

16:40 переезд нацистского сайта Миротворец в США

21:24 победа Литвы над “вежливыми людьми”

23:15 идея о запрете трансляции дублированных фильмов по ТВ

26:02 одарённая гонщица Мара Багдасарян под гнётом репрессий



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Источник: www.youtube.com