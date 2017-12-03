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Космос и РПЦ, Лишение олимпийских медалей, Мара Багдасарян

14:45. 3 декабря 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:06 бойня в египетской мечети
03:16 удачный запуск самой могучей ракеты Ким Чен Ына без помощи РПЦ
05:30 неудачный запуск отечественной ракеты с участием РПЦ
07:37 смена власти в ЛНР
10:33 пересмотр итогов Олимпиады 2014 года
16:40 переезд нацистского сайта Миротворец в США
21:24 победа Литвы над “вежливыми людьми”
23:15 идея о запрете трансляции дублированных фильмов по ТВ
26:02 одарённая гонщица Мара Багдасарян под гнётом репрессий

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Источник: www.youtube.com

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