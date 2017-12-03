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КопиКупи – народное финансирование без начальников (Познавательное ТВ, Сергей Магденко)

13:38. 3 декабря 2017 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал:

Сергей Магденко: “КопиКупи” – народное финансирование без начальников. “Открытый дом” – площадка народного инвестирования, которая работает по принципу социального, а не коммерческого проекта. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сайт программы народного финансирования: https://openi.ru
Содержание:
0:00:10 – цели компании “Открытый дом”
0:01:51 – как обойтись без банка
0:02:43 – платформа народного финансирования
0:05:05 – проект “Копикупи”
0:10:18 – главное достижение – не деньги
0:10:56 – прозрачность и открытость управления
0:12:26 – компания без начальников и должностей
0:14:34 – распределение функций и обязанностей
0:23:14 – работа и бизнес без посредников
0:24:56 – финансирование новых проектов
0:26:13 – как наказывать сотрудников
0:27:50 – проблема наёмных сотрудников
0:32:22 – как принимаются решения
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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