КопиКупи – народное финансирование без начальников (Познавательное ТВ, Сергей Магденко)

Сергей Магденко: “КопиКупи” – народное финансирование без начальников. “Открытый дом” – площадка народного инвестирования, которая работает по принципу социального, а не коммерческого проекта. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сайт программы народного финансирования: https://openi.ru

Содержание:

0:00:10 – цели компании “Открытый дом”

0:01:51 – как обойтись без банка

0:02:43 – платформа народного финансирования

0:05:05 – проект “Копикупи”

0:10:18 – главное достижение – не деньги

0:10:56 – прозрачность и открытость управления

0:12:26 – компания без начальников и должностей

0:14:34 – распределение функций и обязанностей

0:23:14 – работа и бизнес без посредников

0:24:56 – финансирование новых проектов

0:26:13 – как наказывать сотрудников

0:27:50 – проблема наёмных сотрудников

0:32:22 – как принимаются решения

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Источник: www.youtube.com