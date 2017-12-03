Как в человеке хотят убить все его чувства

Тотальная роботизация неизбежно приведет к сдвигу в сознании людей, перевернет человеческое самосознание с ног на голову …

Войны будущего с учетом современных темпов развития робототехники будут проходить без прямого участия человека — в середине XXI века операторы беспилотных машин будут противостоять друг другу, выставляя на поле боя армии роботов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика комплексов семейства «Уран» 766 Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) Дмитрий Остапчук.

«На мой взгляд, лучше не прогнозировать такие события — не знаю, придется ли это на наше поколение, но человечество к этому идет. И я имею в виду не только военную составляющую: через 30 лет робот будет общаться с роботом. Уже сегодня крайне популярны стратегические компьютерные игры… В будущем эти принципы перенесутся на реальное поле боя — одни операторы будут «играть» против других, управляя армиями роботов», — сказал он.

При этом Остапчук отметил, что сегодня пилотируемая боевая техника и роботы не противопоставляются, а дополняют друг друга.

«Не стоит противопоставлять роботов “традиционным” видам вооружения. Есть боевые задачи, которые решаются и будут решаться БМП и танками, и есть новые задачи, которые целесообразно решать без участия человека… К тому же потенциальный противник также создает боевых роботов, и выпускать танк с человеком против беспилотной машины это просто кощунство», — сказал собеседник агентства.

ОАО 766 УПТК (Управление производственно-технологической комплектации) — основанное в 2013 году оборонно-промышленное предприятие, специализирующееся на разработке робототехнических комплексов различного назначения. Одни из наиболее передовых наработок компании — роботы семейства «Уран», которые были задействованы в антитеррористической операции в Сирии, в том числе в разминировании Пальмиры. 100% акций компании сегодня принадлежит Минобороны РФ.

Об опасностях, которые таит в себе всеобщая роботизация, рассуждает в интервью «Русской народной линии» советник губернатора Курганской области, генерал-майор, профессор, кандидат педагогических наук Владимир Усманов:

В последнее время очень много говорят об искусственном интеллекте, так называемой цифровизации экономики, сплошной замене человека роботом на всех участках деятельности homo sapiens. Кудрин заявил, что роботы все больше будут вытеснять человека. Он вообще сказал, что через 15 лет мы будем бессмертными. Абсурдные заявления следуют со всех сторон. Кто-то специально вбрасывает такую информацию с целью отвлечь общество от всего человеческого, что в нем еще осталось.

Я считаю, что это плохой знак. Это подавление божеского внутри человека. Господь создал человека по подобию Своему. Превращение человека в придаток робота чревато сдвигом в воспитании людей, в ощущении, кто мы такие. Это будет продолжаться, я думаю, очень долго.

Может ли так случиться, что роботы вытеснят людей из всех сфер, и на земле будут жить только роботы? В конечном счете человек же создает программирование, поэтому, будем надеяться, что золотой ключик у кого-то всегда будет и где-то его спрячут за холстиной камина. Уже давно это описал Алексей Толстой в произведении «Золотой ключик» и Карло Коллоди в повести «Приключения Пиноккио». Этот абсурд продолжается в более изощренных формах. Детей будут воспитывать роботы, еду будут готовить роботы. Родители не будут чувствовать сострадания к детям, жена-мать не будет хозяйкой, у нее будут абсолютно отсутствовать чувство домовитости.

В Японии уже есть роботы-няни. И не только роботы-няни – там готовят роботов, которые будут заменять женщин мужчинам, мужчин женщинам даже в сексуальных влечениях. Уже никто никому станет не нужен, все будут сидеть в каморках, домах-ячейках, капсулах. Еду привезут и приготовят, виртуальную женщину или виртуального мужчину доставят. Все не просто так. Почему? Потому что происходит расслоение общества. Мы уходим от традиционных консервативных ценностей. Идет размыв всего. А чем обосновать это все? Надо выжечь все человеческое из человека. Как это ни абсурдно звучит, человек и человеческое. На самом деле это так.

Сохранится ли чувство патриотизма, если роботы вытеснят обычных солдат? Уйдет сострадание, уйдет чувство жалости, уйдут чувства, которые ставят преграду перед человеком, что дальше нельзя так поступать. Будет абсолютно фантастическое применение роботов, как показывают в голливудских блокбастерах. Мы приходим к тому, что их начинают активно внедрять в сознание.

Но опять же, создатель всего — человек. Поэтому на него направлено то, чтобы его извратить. Хотят уничтожить чувство патриотизма и остальные чувства, чувство любви не у робота, а у человека. Здесь мы должны быть настороже. Эта тема должна присутствовать на научных конференциях, чтобы занимать учебные умы, а тут поторопились вбросить это в массовое сознание, внести хаос.

Что может подумать нормальный молодой человек, когда Герман Греф выступает на конференции и говорит: «Вы знаете, я буду увольнять всех юристов, бухгалтеров Сбербанка, они не нужны»? Как ученику, выпускнику школы думать, куда ему применить свои силы? Кудрин заявляет, что так будет. Медицина будет цифровая. И так далее. Молодежь начинает бросаться в панику. Где их будущее? Кто они? Они начинают превращаться в массу обеспокоенных живых существ. А тут еще им говорят, что уничтожать их будут роботы-полицейские, которым не закричишь: «Ой, что вы делаете? Я просто шла мимо, я ничего не хотела делать». Здесь вырисовывается картина такого масштаба, что и не остановить. Все бурные фантазии, похожие больше на состояние какого-то психопата, выплеснутся наружу.

Поэтому надо останавливаться. Здесь должны сказать слово представители Церкви. Я думаю, что не зря Владимир Владимирович собирается посетить Архиерейский Собор впервые за все время. Может быть, и там наметятся какие-то подходы к этим проблемам. Все серьезно. И это не надо рассматривать, как игру в роботиков. Да, создают боевых роботов, чтобы уменьшить риск для военнослужащих при разминировании, при работе водолазов на глубинах и т.д. А человек все равно останется в центре всего, как бы кому ни хотелось. Каким мы сохраним человека? Не будет ли это каста высоколобых инженеров? Вот за них надо бояться. Потому что, если из них тоже вымоют все человеческое, то тогда будет страшно. Это будут тоже роботы, но в человеческом обличье. Поэтому нам пора читать сказки – опять внедрить массовое чтение сказок, чтобы перенести это в такую форму гротеска. Но работа над этим не закончится. Она, конечно, будет продолжаться. Мир надо готовить к жизни в условиях сплошной роботизации и цифровизации экономики. Да, это будет. Останемся ли мы людьми, вот вопрос.

Останутся ли люди солью земли и венцом творения? Потеряв в себе Бога, человек может не остаться человеком. И мир тогда окажется бесполезен. Я имею в виду мир по Льву Толстому — общество, мир, люди. Этот вопрос серьезный и философский. Все это зависит от ума-разума руководителей. Этим ООН должна заниматься, а не всякой ерундой. Тогда зачем Олимпийские игры? Какие допинги, если роботы будут соревноваться?

Если роботы воюют лучше людей, пускай воюют роботы. Если роботы производительнее людей, пускай работают, если роботы лучше бегают и прыгают, пусть бегают и прыгают. И картины если лучше роботы создают, то у человека исчезнет чувство прекрасного и воображение. Все пускай делают роботы… Журналисты-роботы будут писать статьи, лучше человека и без ошибок. Их искусственный интеллект не допустит никаких ошибок. Будет писать журналист чушь, робот исправит: «Нет, вы забыли про Нюрнбергский процесс».

Нас ждет необъятная тьма. Как все это сделать светлым — это задача людей. Если человечество хочет сохраниться, оно должно над этим уже сейчас задуматься. Задуматься над регламентацией, аргументацией, даже над запретом каких-то вещей и недопуском роботов в сферу, где уничтожается личность людей. Мусоросборщиками, пожалуйста, пусть работают, пусть комплектуют мусор.

Но, к примеру, взять роботов-нянь или роботов по уходу за престарелыми. С одной стороны, они выполняют функцию, неприятную для человека, связанную с уходом за стариками, но, с другой стороны, как себя при этом будет ощущать сам старик? Здесь переворачивается все человеческое самосознание. Кто он? Человек перестанет ощущать себя человеком, человеком сострадания, человеком чувств. Уйдет любовь. Бог есть любовь. А если любви в человеке нет, то это не создание Божье, не подобие Его. Вот это страшно. Никаких взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Это все мечта всех трансгендеров. Вот это страшно. В человеке убивают все его чувства, и он не может называться человеком. Так что всем нам надо приземляться.