Готова ли Россия к эре «зелёной энергетики»? (Время-вперёд! #270)

Республика Коста-Рика поставила рекорд, прожив 300 дней только на возобновляемой энергетике. Это обострило дискуссию о том насколько Россия готова к наступлению новой эры «зелёных технологий» и не рискуем ли мы отстать от всего мира. Разбираем в этом выпуске. Приятного просмотра!



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/5ByHmk0iLTE



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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



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Источник: www.youtube.com