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Готова ли Россия к эре «зелёной энергетики»? (Время-вперёд! #270)

19:18. 3 декабря 2017 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:

Республика Коста-Рика поставила рекорд, прожив 300 дней только на возобновляемой энергетике. Это обострило дискуссию о том насколько Россия готова к наступлению новой эры «зелёных технологий» и не рискуем ли мы отстать от всего мира. Разбираем в этом выпуске. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/5ByHmk0iLTE

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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