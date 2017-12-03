Эти русофобские, наглые, лживые и подлые продажные российские суды
14:44. 3 декабря 2017 Просмотров - 81 2 коммент. Опубликовал: brahman
Головинский районный суд города-героя Москвы, опираясь на решение Европейского суда по правам человека ПАСЕ (из которого нашу делегацию выгнали за «аннексию Крыма и агрессию против Украины), официально разрешил поливать грязью нашу страну, признал право называть Россию — страной террористом, а русских — быдлом.
Случилось это по итогам слушания дела Сытина, которого публицист и главный редактор портала Politrussia Руслан Осташко решил привлечь за клевету и оскорбление достоинства. Напомним, поводом для иска стали статьи Сытина в Facebook, растиражированные украинскими и западными СМИ.
Одна из них называется «Террористически-деструктивная роль России в мировом сообществе», вторая – «Как реагировать на деструктивную деятельность РФ». Другими словами, политолог, который некогда работал в Российском институте стратегических исследований (эта структура готовит аналитику для Администрации Президента), назвал Россию «страной-террористом».
Хотя таких деятелей как Сытин на просторах Рунета навалом, Руслан Осташко решил поставить эксперимент и подал в суд исковое заявление, суть которого сводится к оскорблению чести и достоинства его, как гражданина нашей страны. Вместе с ним было подано еще около ста исков.
Вот эта история, которая возмутила граждан нашей страны и вынудила их идти в суд.
И вот, решение суда: так как господин Сытин не оскорблял лично Осташко и поддержавших его патриотов, а какую-то там Россию и непонятный русский народ, то и никакого оскорбления не было.
И вообще — это очень не по-европейски судиться за честь страны. Свободу лжи в отношении русских никто не отменял — это толерантно. Вот если бы оскорбляли ЛГБТ или прочие меньшинства, то тогда, несомненно, разжигание, а так — утрутся, и не будут портить рейтинги ток-шоу ведущих каналов.
Юридическим языком — это звучит так:
«Как неоднократно указывал Европейский суд по правам человека, свобода выражения мнения представляет собой одну из несущих основ демократического общества, основополагающее условие его прогресса и самореализации каждого его члена.
Свобода слова охватывают не только «информацию» и «идеи», которые встречаются благоприятно и рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство.
Таковы требования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет «демократического общества».
Пределы допустимой критики шире в отношении правительства, чем простого лица или даже политика. При демократическом режиме действие или бездействие должны быть помещены под внимательный контроль со стороны не только законодательной и судебной власти, но также общественного мнения».
Полностью решение суда можно прочесть здесь.
Вот так, Сытин не скрывает радости, что уделал «чернь из замкадья». И правда, чего бы ему не радоваться?
Сам Руслан Осташко более, чем полно прокомментировал решение суда. «Дело не в том, что иски плохие. Дело в том, что судьи просто отказались их рассматривать по существу. Если изложить их позицию в доступной форме, то получается, что граждане России не имеют право защищать свою честь и достоинство, когда их оскорбляют в силу того, что оскорблены были граждане России в целом, а имя конкретного истца не было названо.
Называя вещи юридическим языком суд назвал всех нас, всех граждан России "неопределенной группой лиц", и, следовательно, Сытин имеет право вербально вытирать об нас ноги ровно до тех пор, пока этим не заинтересуется прокуратура и не заведет уголовное дело.
Мы же себя в суде защищать не имеем права за подобные высказывания, пока в оскорблениях не будет названо конкретное имя истца…
Особо стоит отметить, что разные судьи, вынося определения об отказе к принятию исков, использовали одни и те же формулировки, которые буквально слово в слово, буква в букву повторяются у совершенно разных судей. Это дает основания подозревать, что сам текст решения по нашим искам был всего один и судьи его копировали. Возможно, он был просто им спущен сверху.
Итого, на данный момент Сытин может праздновать победу, чем он и занимается. Российская судебная система, следуя политической, а не юридической логике, защитила либерала, который многократно заявлял о том, что наше государство занимается терроризмом.
Я могу только поздравить политических кураторов российской судебной системы с тем, как они технично отбили Сытина, которого сотня простых граждан хотела законным образом заставить ответить за свои оскорбительные слова.
Я не новый человек в политической тусовке и мои источники во властных коридорах много раз говорили мне что "где-то там наверху" недовольны моим иском, который видите ли портит благостный политический ландшафт толерантности и любви к свободе слова, особенно накануне президентских выборов.
Я говорил им и готов повторить публично, что тактика защиты либералов, которые последовательно занимаются антигосударственной пропагандой от юридических претензий простых граждан – это губительный путь, который приведет только к тому, что граждане перестанут государству доверять.
Рано или поздно, когда количество таких инцидентов достигнет критической отметки, граждане просто придут к выводу, что система работает не для них, а для узкой тусовки либерал-русофобов и их друзей, которые временно должны делать вид, что они патриоты, потому что они на государственной службе. Когда граждане придут к этому выводу, то всей системе будет очень плохо, а исправлять это будет уже поздно…
Кстати, о журналистах. Вся эта история привела к очень важному результату – наружу вылезло нутро некоторых патриотических активистов и медийщиков, которые на самом деле воспринимают патриотизм исключительно как профессию.
А по всем вопросам, которые не покрыты их формальными или неформальными контрактами с властями, они сразу же проявляют цеховую и идеологическую солидарность с их коллегой Сытиным.
Я был поражен тем как активно Сытина и его право говорить о террористической деятельности государственных структур Российской Федерации, защищали якобы патриотические журналисты и активисты. С другой стороны, полезно знать правду и не испытывать иллюзий о российском медийном сообществе и о российской судебной системе», — сообщил
Осташко у себя в соцсети. Там же Руслан пообещал дойти до конституционного суда, если понадобиться, но сломать «игру» кураторам Сытина.
К словам нашего коллеги стоит только добавить один небольшой, но важный штрих, Сытин ведь не просто выиграл суд — он создал юридический прецедент, который оправдывает абсолютно любое высказывание в отношении нашей страны, нашего народа, нашей истории, нашей культуры и традиций и на любом уровне.
Нет, понятно, почему люди из власти так сильно «топили» за Сытина. Для них он свой, он, в отличие от крымчанина Осташко, работал в системе, он «уважаем» на Западе и часто дает интервью западным изданиям, когда надо написать про «кровавый режим», а потому победа Осташко вызвала бы «нехорошую реакцию со стороны партнеров». Понятна реакция медийщиков — Сытины, Ковтуны и им подобные «делают рейтинги», честно отрабатывая роль врага и собирая возмущения граждан.
Все это понятно, как было понятно, почему бандеровцам давали эфир на Украине 15 лет назад, почему их запрещали трогать и сажали сторонников России, которые пытались дать им отпор, как это случилось с депутатом Игорем Марковым от одесской «Родины», которого посадили за вот этот разгон бандеровцев.
Понятно, почему Янукович не разгонял Майдан — это был хитрый план, как не стать диктатором в глазах «мирового сообщества». Мы ведь помним, как это тогда подавалось.
И ведь главным аргументом на Украине тогда было — да они же не всерьез, они ни на что реальное не способны, Украина их не примет, если нужно, то Янукович их вмиг скрутит.
А теперь найдите 10 отличий у нас? Не то ли сегодня творят навальнята? Не так ли дают эфиры сытинам и запрещают их трогать? Не так ли коллеги Сытина рассказывают, что — это нормально, ничего страшного, власть, если нужно, их вмиг скрутит. Но митинги идут, Сытины празднуют победу и смеются над чернью из замкадья, а их друзья мечтают вернуть доверие «дорогих партнеров».
Так вот, друзья — признание права оскорблять и лгать в отношении народа, Родины и истории — это первый и реальный шаг к капитуляции. Капитуляции, после которой уже не будет ни единой Родины, ни единого народа, да и историю Сытины быстренько перепишут.
Руслан Ляпин, РИА Катюша
У нынешнего российского „правосудия” столько заслуг перед народом, что кое-что эти деятели всё же заслужили, а именно – классический антисатанинский осиновый кол.
Случилось это по итогам слушания дела Сытина, которого публицист и главный редактор портала Politrussia Руслан Осташко решил привлечь за клевету и оскорбление достоинства. Напомним, поводом для иска стали статьи Сытина в Facebook, растиражированные украинскими и западными СМИ.
Одна из них называется «Террористически-деструктивная роль России в мировом сообществе», вторая – «Как реагировать на деструктивную деятельность РФ». Другими словами, политолог, который некогда работал в Российском институте стратегических исследований (эта структура готовит аналитику для Администрации Президента), назвал Россию «страной-террористом».
Хотя таких деятелей как Сытин на просторах Рунета навалом, Руслан Осташко решил поставить эксперимент и подал в суд исковое заявление, суть которого сводится к оскорблению чести и достоинства его, как гражданина нашей страны. Вместе с ним было подано еще около ста исков.
Вот эта история, которая возмутила граждан нашей страны и вынудила их идти в суд.
И вот, решение суда: так как господин Сытин не оскорблял лично Осташко и поддержавших его патриотов, а какую-то там Россию и непонятный русский народ, то и никакого оскорбления не было.
И вообще — это очень не по-европейски судиться за честь страны. Свободу лжи в отношении русских никто не отменял — это толерантно. Вот если бы оскорбляли ЛГБТ или прочие меньшинства, то тогда, несомненно, разжигание, а так — утрутся, и не будут портить рейтинги ток-шоу ведущих каналов.
Юридическим языком — это звучит так:
«Как неоднократно указывал Европейский суд по правам человека, свобода выражения мнения представляет собой одну из несущих основ демократического общества, основополагающее условие его прогресса и самореализации каждого его члена.
Свобода слова охватывают не только «информацию» и «идеи», которые встречаются благоприятно и рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство.
Таковы требования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет «демократического общества».
Пределы допустимой критики шире в отношении правительства, чем простого лица или даже политика. При демократическом режиме действие или бездействие должны быть помещены под внимательный контроль со стороны не только законодательной и судебной власти, но также общественного мнения».
Полностью решение суда можно прочесть здесь.
Вот так, Сытин не скрывает радости, что уделал «чернь из замкадья». И правда, чего бы ему не радоваться?
Сам Руслан Осташко более, чем полно прокомментировал решение суда. «Дело не в том, что иски плохие. Дело в том, что судьи просто отказались их рассматривать по существу. Если изложить их позицию в доступной форме, то получается, что граждане России не имеют право защищать свою честь и достоинство, когда их оскорбляют в силу того, что оскорблены были граждане России в целом, а имя конкретного истца не было названо.
Называя вещи юридическим языком суд назвал всех нас, всех граждан России "неопределенной группой лиц", и, следовательно, Сытин имеет право вербально вытирать об нас ноги ровно до тех пор, пока этим не заинтересуется прокуратура и не заведет уголовное дело.
Мы же себя в суде защищать не имеем права за подобные высказывания, пока в оскорблениях не будет названо конкретное имя истца…
Особо стоит отметить, что разные судьи, вынося определения об отказе к принятию исков, использовали одни и те же формулировки, которые буквально слово в слово, буква в букву повторяются у совершенно разных судей. Это дает основания подозревать, что сам текст решения по нашим искам был всего один и судьи его копировали. Возможно, он был просто им спущен сверху.
Итого, на данный момент Сытин может праздновать победу, чем он и занимается. Российская судебная система, следуя политической, а не юридической логике, защитила либерала, который многократно заявлял о том, что наше государство занимается терроризмом.
Я могу только поздравить политических кураторов российской судебной системы с тем, как они технично отбили Сытина, которого сотня простых граждан хотела законным образом заставить ответить за свои оскорбительные слова.
Я не новый человек в политической тусовке и мои источники во властных коридорах много раз говорили мне что "где-то там наверху" недовольны моим иском, который видите ли портит благостный политический ландшафт толерантности и любви к свободе слова, особенно накануне президентских выборов.
Я говорил им и готов повторить публично, что тактика защиты либералов, которые последовательно занимаются антигосударственной пропагандой от юридических претензий простых граждан – это губительный путь, который приведет только к тому, что граждане перестанут государству доверять.
Рано или поздно, когда количество таких инцидентов достигнет критической отметки, граждане просто придут к выводу, что система работает не для них, а для узкой тусовки либерал-русофобов и их друзей, которые временно должны делать вид, что они патриоты, потому что они на государственной службе. Когда граждане придут к этому выводу, то всей системе будет очень плохо, а исправлять это будет уже поздно…
Кстати, о журналистах. Вся эта история привела к очень важному результату – наружу вылезло нутро некоторых патриотических активистов и медийщиков, которые на самом деле воспринимают патриотизм исключительно как профессию.
А по всем вопросам, которые не покрыты их формальными или неформальными контрактами с властями, они сразу же проявляют цеховую и идеологическую солидарность с их коллегой Сытиным.
Я был поражен тем как активно Сытина и его право говорить о террористической деятельности государственных структур Российской Федерации, защищали якобы патриотические журналисты и активисты. С другой стороны, полезно знать правду и не испытывать иллюзий о российском медийном сообществе и о российской судебной системе», — сообщил
Осташко у себя в соцсети. Там же Руслан пообещал дойти до конституционного суда, если понадобиться, но сломать «игру» кураторам Сытина.
К словам нашего коллеги стоит только добавить один небольшой, но важный штрих, Сытин ведь не просто выиграл суд — он создал юридический прецедент, который оправдывает абсолютно любое высказывание в отношении нашей страны, нашего народа, нашей истории, нашей культуры и традиций и на любом уровне.
Нет, понятно, почему люди из власти так сильно «топили» за Сытина. Для них он свой, он, в отличие от крымчанина Осташко, работал в системе, он «уважаем» на Западе и часто дает интервью западным изданиям, когда надо написать про «кровавый режим», а потому победа Осташко вызвала бы «нехорошую реакцию со стороны партнеров». Понятна реакция медийщиков — Сытины, Ковтуны и им подобные «делают рейтинги», честно отрабатывая роль врага и собирая возмущения граждан.
Все это понятно, как было понятно, почему бандеровцам давали эфир на Украине 15 лет назад, почему их запрещали трогать и сажали сторонников России, которые пытались дать им отпор, как это случилось с депутатом Игорем Марковым от одесской «Родины», которого посадили за вот этот разгон бандеровцев.
Понятно, почему Янукович не разгонял Майдан — это был хитрый план, как не стать диктатором в глазах «мирового сообщества». Мы ведь помним, как это тогда подавалось.
И ведь главным аргументом на Украине тогда было — да они же не всерьез, они ни на что реальное не способны, Украина их не примет, если нужно, то Янукович их вмиг скрутит.
А теперь найдите 10 отличий у нас? Не то ли сегодня творят навальнята? Не так ли дают эфиры сытинам и запрещают их трогать? Не так ли коллеги Сытина рассказывают, что — это нормально, ничего страшного, власть, если нужно, их вмиг скрутит. Но митинги идут, Сытины празднуют победу и смеются над чернью из замкадья, а их друзья мечтают вернуть доверие «дорогих партнеров».
Так вот, друзья — признание права оскорблять и лгать в отношении народа, Родины и истории — это первый и реальный шаг к капитуляции. Капитуляции, после которой уже не будет ни единой Родины, ни единого народа, да и историю Сытины быстренько перепишут.
Руслан Ляпин, РИА Катюша
***
У нынешнего российского „правосудия” столько заслуг перед народом, что кое-что эти деятели всё же заслужили, а именно – классический антисатанинский осиновый кол.
Источник: ss69100.livejournal.com
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вопрос к квалификации судей.ОНи работают на СШа и готовят МАЙДАН и гражданскую войну в России
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Во всех ,якобы,российских судах полно полуграмотной неруси с дипломами из тбилиси.Вот результат.