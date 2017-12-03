Эти русофобские, наглые, лживые и подлые продажные российские суды

Случилось это по итогам слушания дела Сытина, которого публицист и главный редактор портала Politrussia Руслан Осташко решил привлечь за клевету и оскорбление достоинства. Напомним, поводом для иска стали статьи Сытина в Facebook, растиражированные украинскими и западными СМИ.



Одна из них называется «Террористически-деструктивная роль России в мировом сообществе», вторая – «Как реагировать на деструктивную деятельность РФ». Другими словами, политолог, который некогда работал в Российском институте стратегических исследований (эта структура готовит аналитику для Администрации Президента), назвал Россию «страной-террористом».



Хотя таких деятелей как Сытин на просторах Рунета навалом, Руслан Осташко решил поставить эксперимент и подал в суд исковое заявление, суть которого сводится к оскорблению чести и достоинства его, как гражданина нашей страны. Вместе с ним было подано еще около ста исков.

Вот эта история, которая возмутила граждан нашей страны и вынудила их идти в суд.

И вот, решение суда: так как господин Сытин не оскорблял лично Осташко и поддержавших его патриотов, а какую-то там Россию и непонятный русский народ, то и никакого оскорбления не было.



И вообще — это очень не по-европейски судиться за честь страны. Свободу лжи в отношении русских никто не отменял — это толерантно. Вот если бы оскорбляли ЛГБТ или прочие меньшинства, то тогда, несомненно, разжигание, а так — утрутся, и не будут портить рейтинги ток-шоу ведущих каналов.

Юридическим языком — это звучит так:

И правда, чего бы ему не радоваться?

Сам Руслан Осташко более, чем полно прокомментировал решение суда.

— сообщил

Там же Руслан пообещал дойти до конституционного суда, если понадобиться, но сломать «игру» кураторам Сытина.

К словам нашего коллеги стоит только добавить один небольшой, но важный штрих, Сытин ведь не просто выиграл суд — он создал юридический прецедент, который оправдывает абсолютно любое высказывание в отношении нашей страны, нашего народа, нашей истории, нашей культуры и традиций и на любом уровне.

Нет, понятно, почему люди из власти так сильно «топили» за Сытина. Для них он свой, он, в отличие от крымчанина Осташко, работал в системе, он «уважаем» на Западе и часто дает интервью западным изданиям, когда надо написать про «кровавый режим», а потому победа Осташко вызвала бы «нехорошую реакцию со стороны партнеров». Понятна реакция медийщиков — Сытины, Ковтуны и им подобные «делают рейтинги», честно отрабатывая роль врага и собирая возмущения граждан.

Все это понятно, как было понятно, почему бандеровцам давали эфир на Украине 15 лет назад, почему их запрещали трогать и сажали сторонников России, которые пытались дать им отпор, как это случилось с депутатом Игорем Марковым от одесской «Родины», которого посадили за вот этот разгон бандеровцев.

Понятно, почему Янукович не разгонял Майдан — это был хитрый план, как не стать диктатором в глазах «мирового сообщества». Мы ведь помним, как это тогда подавалось.

И ведь главным аргументом на Украине тогда было — да они же не всерьез, они ни на что реальное не способны, Украина их не примет, если нужно, то Янукович их вмиг скрутит.

А теперь найдите 10 отличий у нас? Не то ли сегодня творят навальнята? Не так ли дают эфиры сытинам и запрещают их трогать? Не так ли коллеги Сытина рассказывают, что — это нормально, ничего страшного, власть, если нужно, их вмиг скрутит. Но митинги идут, Сытины празднуют победу и смеются над чернью из замкадья, а их друзья мечтают вернуть доверие «дорогих партнеров».

Так вот, друзья — признание права оскорблять и лгать в отношении народа, Родины и истории — это первый и реальный шаг к капитуляции. Капитуляции, после которой уже не будет ни единой Родины, ни единого народа, да и историю Сытины быстренько перепишут.









Руслан Ляпин, РИА РИА Катюша

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У нынешнего российского „правосудия” столько заслуг перед народом, что кое-что эти деятели всё же заслужили, а именно – классический антисатанинский осиновый кол.

Источник: ss69100.livejournal.com