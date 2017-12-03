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Аастрономия для всех. 3 декабря – суперлуние года

07:34. 3 декабря 2017 Просмотров - 258 Нет комментариев Опубликовал:
Раз в году Луна показывает нам свой яркий диск очень большим и очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, такое полнолуние называют суперлунием года. А когда полнолуние происходит вблизи апогея, происходит минилуние года.

Декабрьское полнолуние, которое наступит 3 декабря в 18:49 мск, позволит наблюдать Суперлуну, потому что 4 декабря в 08:43 мск Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 г. – 357 495 км. Спутник в этот момент выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки — апогея. Суперлуние можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды.




Декабрьское суперлуние положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко. Суперлунием называют моменты, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня.

Ближайшее редкое Суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 г., разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа! Луна подойдет к Земле в 00:56 мск очень близко – на 356 565 км, а в 5:52 мск произойдет полнолуние. А Суперлуние 31 января 2018 г. еще и совпадет с полным лунным затмением. Разница между перигеем и полнолунием составит около 18 часов: 30 января Луна подойдет к Земле в 12:55 мск на 358 994 км, а 31 января в 18:28 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны.




РОСКОСМОС (с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: астрономия, космос, луна
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