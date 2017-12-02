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Стариков прокомментировал решение о недопуске СМИ США в Госдуму

18:52. 2 декабря 2017 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: politexpert.net

Ранее стало известно о решении парламентариев лишить американские средства массовой информации допуска на заседания нижней палаты.

Депутаты Госдумы РФ одобрили постановление, по которому средства массовой информации из США будут лишены возможности посещать заседания нижней палаты парламента. Такая мера – ответ на немотивированное лишение аккредитации Russia Today со стороны Конгресса США.

Редакция издания «Политэксперт» связалась с историком и политологом Николаем Стариковым и поинтересовалась, насколько продуктивным и обоснованным является ответ со стороны народных избранников.

Специалист уверен, что для принятия такого решения вовсе не обязательно было ждать выпада со стороны Вашингтона.

Поведение Соединенных Штатов некорректно и неправильно, оно нарушает определенные нормы и принципы. Россия и без таких вызовов вполне может действовать в русле своих интересов. Если мы считаем, что американские журналисты не должны посещать заседания нижней палаты Госдумы, вовсе не обязательно ждать аналогичных действий со стороны Вашингтона.

Для парламентариев единственным критерием должны быть интересы страны, и единственный судья в этом вопросе – российский народ, подытожил Стариков.

Олег Шувалов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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