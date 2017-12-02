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Почему телевидение — наше всё! — лучше всех объяснил Йозеф Геббельс!

00:01. 2 декабря 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Российский телеканал "РЕН" ещё в 2012 году рассказал интереснейшую историю о первом опыте использования в нацистской Германии телевидения вообще и кабельного телевидения в частности

Я лично смог увидеть этот фильм только сегодня, а до этого я просто не знал о его существовании! Увиденное и услышанное произвело на меня сильное впечатление. Материал сенсационный! Поэтому советую посмотреть этот фильм всем, кто интересуется "непознанным" и историей нашей цивилизации. 

Видео: "Прямой эфир с Адольфом Гитлером!":

А буквально вчера один из моих читателей, ознакомившись с моей ранней статьёй "Изначальная таблица Д.И.Менделеева включала эфир. Зачем же его исключили из неё?" решил обратиться ко мне с вопросом:

Доброго времени суток, Антон! Читал сегодня вашу статью по ссылке: https://cont.ws/@antonblagin/676062 Если честно, я не так много слышал о теории эфира, а, по сути, у меня раньше не было никакого представления об этом. В вашей статье всё вполне доходчиво написано, но там, скорее, объясняется конструкция Вселенной, Космоса и т.д. Ещё я смотрел документальные фильмы про Николу Тесла, где недвусмысленно говорится, что учёный использовал энергию эфира на практике. Кто-то говорит, что над его испытательным полигоном возникали шаровые молнии, которые он создавал и мог управлять ими, или то, что у него был экспериментальный автомобиль с электродвигателем, который работал по новой его технологии (без аккумуляторов!). Хотел бы узнать ваше мнение на счёт всего этого, и как такие знания применить на практике? Возможно ли какое-то практическое воплощение, всего того, что говорят про Тесла, или это всё вымысел? Можете ли вы как-то объяснить изобретения Тесла, если вас не затруднит, и ваше дальнейшее видение воплощения новых технологий, которые строятся на такой теории?

Вчера же, в силу своей занятости, я ответил на это следующее:

Здравствуйте, Андрей! Много писать у меня сейчас нет возможности. Поэтому отвечу очень коротко. Эфир, представление о нём и знания о нём, а также вся техническая сторона, касаемая практического использования энергии и свойств эфира (за исключением радиосвязи) сегодня ЗАКРЫТЫ для человечества. Закрыты прежде всего потому, что с этой областью естествознания связана тема Бога. А у этих господ, которые давно уже наложили стоп-кран на науку, и которые владеют мировыми финансами и СМИ, имеется "монополия на Бога". Они ведь "богоизбранные", точнее они себя таковыми считают! Главное я Вам сказал. Далее понимайте как хотите! 

И вот сегодня мне попался на глаза этот фильм "Прямой эфир с Адольфом Гитлером!". 

Кто будет смотреть его, обратите внимание на явные нестыковки, звучащие из уст комментаторов: упоминается восхваляемая нацистами "арийская раса", говорится о посещении нацистами Тибета и неких живущих там в горных пещерах "стражей человечества", и при этом же говорится, что "экспедицию СС интересовала древняя религия Бон, её исповедовали в Тибете задолго до прихода Буддизма. Этот культ основан на общении со злыми духами "царства Тьмы" и поклонении им, а многих его адептов причисляют к магам и колдунам. Многочисленные мантры, древние тексты, описанные в дневниках и снятые кинокамерой магические ритуалы и жертвоприношения, таким был научно-исследовательский багаж экспедиции Шеффера". (Цитата из фильма).

Явная нестыковка в том, что арии издревле проповедовали, как написал в 1914 году любитель эзотерики Эдуард Шюре, "солнечный культ священного огня", а нацисты, подчинённые Адольфу Гитлеру, у которого, как недавно выяснилось, присутствовала еврейская и даже африканская кровь, установили в 1939 году "культурный контакт" с теми, у кого был культ, "основанный на общении со злыми духами "царства Тьмы" и поклонении им".

Вот уж воистину сказано, "не всякий еврей – нехороший человек, но в каждом нехорошем деле обязательно найдёте еврея!" И в Гитлере он нашёлся таки!

Сегодня уже очевидно, что нацисты Гитлера, помимо всего прочего, помимо воплощения на практике идеи о мировом господстве, которая прописана в иудейской Торе, решали попутно задачу по очернению ариев (арийской темы и арийской символики) в глазах современного им мирового сообщества и будущих поколений. Арийскую расу им надо было непременно представить как демоническую расу, несущую человечеству зло. В то же время широко распиаренный "антисемитизм" Гитлера был тогда чисто политическим трюком. Ради этого обмана была принесена в жертву даже часть евреев. В расход ушли те, кого сионисты называли "сухими ветвями", при этом ни один богатый еврей не погиб от рук нацистов! 

Зачем таким образом очерняли "арийскую тему", я недавно объяснил в статье "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?"

Кстати, глава СССР Иосиф Сталин предвидел, что новая мировая война, к которой готовился тогда весь западный капиталистический мир, будет носить отвлекающий показушно-"антисемитский" характер. Наверное, поэтому в газете "Правда" в 1936 году появилось вот такое сообщение: 

"Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты как последовательные интернационалисты не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм как явление глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью".
И. Сталин
 
Впервые опубликовано
в газете “Правда” № 329,
30 ноября 1936 г.

Антисемитизм Гитлера и был этим самым "громоотводом", выводящим тогда из под удара акул капитализма и сионизма. Что касается отношения Сталина к сионизму, о нём можно узнать из этого плаката:

Кому интересен мой взгляд на историю Второй Мировой войны и на личность Адольфа Гитлера, рекомендую прочесть другую мою статью: "Нацизм породили евреи, которые для маскировки называли себя "арийцами".

1 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Друзья! Вынужден обратиться к Вам. Если Вам нравится моё творчество, просьба поддержать его рублём! Карта Сбербанка: 5336 6900 7295 0423. "С миру по нитке — голому рубашка!". Можете написать там одно слово: "помощь".

Комментарии:

Мирный: Сталин так говорил потому что в его окружении и тогда и до и после было полно жидов(или евреев-- кому как больше нравится). И в 1936 жидов из Германии уже выдавливали, так как они там показали себя как как главных эксплуататоров-процентщиков , гнобящих немецкий трудовой народ, а многих немецких женщин  загнали работать на панель. 
 
AntonBlagin: историю надо понимать тоньше, настолько тоньше, насколько сложна человеческая натура! Сегодня мало кто вообще вспоминает, что Сталин имел образование православного священника, причём он учился 10 лет на него!!! Сначала в духовном училище города Гори, потом в Тифлисской духовной семинарии. И что, это совсем не повлияло на характер и образ мышления будущего Сталина?! Разумеется, это на всю жизнь наложило свой отпечаток! Иосиф Виссарионович буквально до мозга костей проникся идеей Христа — спасти евреев! От кого? От власти подлых и коварных Иудеев (фарисеев и книжников), которые наложили на них обязательный к исполнению "Моисеев закон" ("Второзаконие"). И когда Сталин оказался в гуще революционных событий в окружении нескольких миллионов евреев, которые были ведущей силой "русской" революции 1917 года, он и задумал сыграть по отношению к этим евреям если не роль нью-Спасителя, то хотя бы роль нью-Моисея. Мне это очевидно! Сталин разделял евреев на "овец" и "козлищ", поэтому при нём в СССР не было никакого антисемитизма! Точнее, он сурово карался.
Подумайте об этом и попробуйте увидеть историю России под таким ракурсом.

 

Метки: война, Гитлер, религия, сталин
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