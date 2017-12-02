НИКОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ, или как ввести американца в полнейший ступор

Западный обыватель привык видеть сложившийся мир таким, каким его показывают голливуд и красочные картинки из американо - европейских учебников. Этот мир очень нагляден, прост, понятен и прямо декларирует строго определенную и отредактированную трактовку событий.

Так европейцам навязывается, что "центром мира" на евразийском континенте является Европа, а цивилизация сосредоточена исключительно в границах Европейского союза. России в этом мире придана роль периферийной окраины, далеких восточных малоинтересных территорий с непредсказуемым поведением, и диким населением.

Коренной европеец, семьдесят лет не видевший каких бы то ни было конфликтов попросту привык воспринимать мир таким, каким его ему обрисовали:

Россия, расположенная на окраине "мира", ее размеры, нравы, и традиции для него неизвестны, а достижения крайне сомнительны.

В отличии от нас, его отчасти оправдывает вбитая с детства модель мирового устройства и пропаганда страны проживания, наших же граждан, в незнании собственной Родины подобное оправдать уже не может.

Как бы то ни было, первыми иностранцами по настоящему открывающими для себя Россию как правило становятся именно туристы и люди посещающие наше государство по тем или иным надобностям лично. И начинается это как правило с первого взгляда этих людей на развернутую карту мира представленную без искажений, и стоит признать, осознание это редко проходит для них безэмоционально.

Тоже относится и к жителям США, где в границах 50 штатов, не многие имеют представление о том, что находится за их территориальными пределами. Учитывая современные карты по которым американец учится воспринимать мир, а также огромную деградацию образовательной системы, это обстоятельство не должно казаться нам особенно удивительным.

Скорее наоборот, искреннее удивление можно наблюдать в процессе знакомства некоторых коренных европейцев и американцев с картами мира в масштабе, и почти осязаемый процесс разрыва устоявшегося в их головах шаблона.

Но кивая на других, стоит отметить, что и многие наши соотечественники не слишком занимают себя ознакомлением с фактами о фундаментальных сторонах нашей страны и о тех ее гранях, которые делают Россию уникальной.

Сто девяносто народов, площадь охватывающая восточную часть Европы и северную часть Азии, 11,5% территории планеты, 12 морей и 3 океана омывающих ее границы, более тысячи рек и около 2 миллионов озер - все это наша Родина .

Россия граничит с 18 странами (Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Китаем, Монголией, Северной Кореей, Японией, США ...), и при этом имеет самую длинную в мире границу, составляющую около 60,000 км, учитывая все это, наш президент с полным правом произнес иностранным журналистам свои знаменитые и облетевшие весь мир слова.

Россия охватывает огромную территорию, которая простирается с запада на восток почти на 9,000 км, разделяя страну на 11 временных поясов. Поэтому когда на Дальнем Востоке жители нашей страны наслаждаются закатом солнца, в европейской ее части только начинается день.

Учитывая площадь государства в 17 075 400 квадратных километров, можно условно заключить, что она в 1, 8 раза больше Соединенных Штатов Америки. Более того, шок европейца и американца, безусловно вызывает и то новое для него обстоятельство, что площадь России больше площади поверхности всем известного Плутона.

Вряд ли Вам поверят скажи вы подобное, даже учитывая что это чистая правда. Но если вы действительно хотите удивить американца, то напомните ему, что расстояние между двумя нашими странами составляет отнюдь не тысячи, а всего 4 километра.

Этот факт, возможно покажется ему еще более нелепым, чем параллели с Плутоном. Между тем, расстояние между американским островом Крузенштерна в Беринговом проливе и российским островом Ратмановасоставляет именно такое, незначительное расстояние.

Но уж если вы окончательно вознамерились "добить" американского обывателя, то сообщите ему простою истину о том, что именно Россия провозгласила равные права мужчин и женщин на два года раньше, чем это сделали США. В России избирательное право женщинам предоставили в 1918-м году, в то время как в Соединённых штатах – лишь в 1920-м.

Также не лишним было бы намекнуть, что в отличии от "цивилизованных"по западному образцу стран, Россия никогда не знала рабства. Период наиболее полно выраженной формы феодальной зависимости - крепостного права, в России был короче, чем, в Англии и большинстве стран Европы. При этом крепостное право в России, имело куда более мягкие формы. Но даже если вам попадется совершенно догматично настроенный американец утверждающий, что рабство у них и крепостное право у нас, суть одно и тоже, смело парируйте, ведь Россия отменила крепостное право в 1861 году, США же отменили легальное рабство лишь в 1865. Шаблон будет, разрушен окончательно.

Тишина сопровождающая открытие Антарктиды и освещение этого обстоятельства в программах мировых СМИ, по типу Колумба, объясняется теми же причинами - 16 января 1820 года Антарктиду обнаружили наши соотечественники, русская экспедиция Таддеуса Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. А освещение таких "российских" достижений человечества - находятся под внегласным табу далеко не первый год.

Должен сказать, что история тетриса, стала сюрпризом и для меня самого. Человека, полагающего что эта компьютерная игра пришла к нам из - за границы. Тем не менее, появилась она не там, а именно в нашей стране. "Tetris", названный самой известной игрой мира – была создана не в Японии или США, а русским программистом Алексеем Пажитновым в 1985 году, в Советском Союзе. Эта игра стала популярной в Советской России и лишь затем, в 1986-м году, на Западе.

Нам многое стоит узнать о своей собственной стране, и всегда стоит смотреть на нее с открытыми глазами.

Ведь и без абсурдных историй о протоукров, одной их наших стран - соседок которой попросту нечем гордиться, мы в праве быть горды массой уникальных достижений нашего государства и российского гражданина.

Учёные России изобрели электрическую лампочку, телевизор, электронный микроскоп, вертолёт, бомбардировщик, видеомагнитофон, гусеничный трактор, цветную фотографию, модель искусственного сердца, бензиновый двигатель, зерноуборочную машину, автомат, электрическую сварку, синтетический каучук, угольный противогаз, высший пилотаж, радио, турбобур, прожектор, автоматическую телефонную станцию, периодическую систему химических элементов, электрическую подводную лодку, тепловой двигатель, синтетические моющие средства, угольный комбайн, аппарат искусственного кровообращения, миномёт, электродвигатель, ранцевый парашют и ещё множество полезных вещей.

В России заложены основы теории высшей нервной деятельности, теории аэродинамики, метода хирургического лечения глаукомы, геохимии изотопов, эволюционной физиологии, кристаллографии, эволюционной эмбриологии, химии элементоорганических соединений, сейсмологии, гальванопластики и многих других научных дисциплин.

А российская культура, и по сей день обладает колоссальным мировым весом, несмотря на все попытки замалчивания мировыми СМИ этого обстоятельства.

Ведь скажем, российский Эрмитаж – это один из самых крупных и старинных мировых музеев мира. В нём три миллиона произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все. В то же время российская же Публичная библиотека – является крупнейшей в Европе и второй в мире после Библиотеки Конгресса США.

Но все что сообщается в международной прессе, так это то, что Россия регулярно занимает первое место в различных рейтингах наименее дружественных стран мира при личном общении, однако даже этот момент помимо пропаганды, связан с различием культурных кодов наших народов. В России в школах детей не учат улыбаться без причины, ломая природу человека, напротив в нашей стране вес имеет только искренняя улыбка и радушие, идущее от души. На самом же деле россияне доброжелательны и всегда готовы помочь иностранцу, порой рискуя собственной жизнью. Делать что либо, а не делать вид будто что то делаешь - это по - русски.

Сегодня не для кого не секрет, что конституцию России в 1993 году писали далеко не граждане нашего государства. Определенного количества закладок и намеренного саботажа заложенного в те или иные ее статьи, достигали осознанно и по заказу тех или иных иностранных кураторов. Многие из ее опасных пунктов, на сегодня удалось нивелировать, без изменения конституции как таковой, некоторые продолжают создавать проблемы стране и по сей день.

В частности, это намеренно касалось такого острого для России вопроса, как национальный. Так, Российская Федерация состоит из 8 федеральных округов, которые делятся на 83 региона - субъекта Федерации, включая 21 национальную республику. И хотя всего эти республики занимают лишь 28,6 % территории России, а проживает в них 16,9 % населения страны, каждая из этих республик, закреплена конституцией исключительно за титульным этносом этих республик. В то же время, несмотря на то, что основу народа, 83% населения России составляют этнические русские, в ныне действующей Конституции РФ никакого упоминания о русском народе нет. Абсолютно. Этот юридический "казус" далеко не случаен, и представляет собой одну из актуальнейших внутриполитических проблем Российской Федерации созданной искусственно, но рано или поздно и она будет урегулирована.

ОБОБЩЕНИЕ

Да, у нас есть проблемы. И действительно, не все из них вызваны действиями наших врагов, во многих своих трудностях мы виноваты сами. Но это НАШИ проблемы, и наше государство. Не Западному миру живущему от геноцида до геноцида, учить нашу страну тому как нам стоило бы жить. В отличии от наших проблем, все успехи которых мы добились, были достигнуты нашими руками, не на костях, крови и рабском труде ограбленных народов как благосостояние западных государств, а на совести и вкладе каждого гражданина в построение своей собственной, Великой страны.

Патриотизм и воля к возрождению новой, Вежливой России, сегодня вновь захватывает сердца российских граждан. И несмотря ни на какое давление вызванное этим фактом, самое непокорное государство планеты вновь привычно расправляет свои могучие крылья и привычно отказывается быть в чьем бы то ни было подчинении.

Нашим же врагам, хотелось бы пожелать одного, больше никогда не забывать прописанное в генетическом коде нашего народа правило - кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.

А пока, пусть занимаются своим любимым делом, сотрясают воздух, грозно надувают щеки, и декларируют гневные речи в СМИ, то есть пусть ведут себя ровно также, как тридцать шесть лет тому назад, когда...

В 1980 году ВМС Швеции запеленговали доносившиеся из толщи воды странные звуки, источником которых они объявили советские подводные лодки. Когда уже был готов вспыхнуть дипломатический конфликт между СССР и Швецией, учёные цивилизованной монархии выяснили, что запеленгованные звуки производят пукающие рыбы. За это открытие учёные были удостоены пародийной Шнобелевской премии мира, а шведские ВМС, добродушного смеха российских военных моряков, на самом деле следящих в тот момент за шведским флотом, который так увлеченно, чуть ли не в полном составе охотился под надзором Советских подлодок за пукающими рыбами...

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https://zen.yandex.ru/media/id/5a06c7b99d5cb35e379b15fb/nikogda-ne-voiuite-s-russkimi-ili-kak-vvesti-amerikanca-v-polneishii-stupor-putinskaia-rossiia-zapadnyi-mir-i-pukaiuscie-ryby-5a1d0411dcaf8e9047f0a107?