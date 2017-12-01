Западу сделано предупреждение: Кремль переводит экономику на военные рельсы

Оперативный переход крупных российских предприятий любой формы собственности на военные рельсы станет залогом обеспечения военной безопасности государства. Об этом заявил президент Путин. Что это значит? Кремль готовится к войне? Или речь всего лишь о недостаточных темпах необходимой модернизации?

По словам президента РФ Владимира Путина, крупные российские предприятия, частные либо государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции.

Способность экономики «быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства», отметил президент. «К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», — добавил он.

Такое мнение В. Путин высказал на совещании с руководством Минобороны РФ, оборонно-промышленного комплекса, главами министерств и регионов.

Президент уточнил, что в 2015—2016 годах «мы уже довольно подробно обсуждали эту тему». И поручения касались «модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск». По словам лидера России, соответствующая работа «проводится министерствами и ведомствами под руководством коллегии Военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии с Министерством обороны».

На совещании президент предложил подвести итоги этой работы, доложить об устранённых недоработках прошлых лет и о том, «какие проблемы ещё устранить не удалось». «Давайте обо всем этом поговорим поподробнее и сделаем соответствующие выводы на будущее», — резюмировал Путин.