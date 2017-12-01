Западу сделано предупреждение: Кремль переводит экономику на военные рельсы
Оперативный переход крупных российских предприятий любой формы собственности на военные рельсы станет залогом обеспечения военной безопасности государства. Об этом заявил президент Путин. Что это значит? Кремль готовится к войне? Или речь всего лишь о недостаточных темпах необходимой модернизации?
По словам президента РФ Владимира Путина, крупные российские предприятия, частные либо государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции.
«Нам необходимо ещё раз проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объёмов производства военной продукции», — подчеркнул президент РФ.
Напомним, упомянутые манёвры «Запад-2017» проводились в сентябре. В учениях участвовали почти 12,7 тыс. военнослужащих, семь десятков самолётов и вертолётов, около семисот единиц военной техники.
В преддверии учений государства НАТО ярко выражали своё недовольство. В западной прессе тиражировались утверждения некоторых европейских политиков и оборонных экспертов о том, что русские якобы собрались на учениях попрактиковаться в молниеносном захвате стран Балтии. На самом деле подобные совместные манёвры проводились и прежде, в 2009 и 2013 гг. И вот удивительно: страны Балтии по-прежнему свободны от «русского ига»! Впрочем, европейским и американским гигантам стратегической мысли нежелание русских кого-либо завоёвывать не мешает обвинять Москву в «мировом заговоре». Русские орудуют на Мальте, русские вознамерились «аннексировать» Каталонию, и т. д., и т. п. В Польше и Прибалтике вторжения русской армии ждут каждый день уже который год.
На совещании с военачальниками и представителями ВПК президентом были высказаны и некоторые конкретные детали по поводу обеспечения российских частей постоянной боевой готовности современным вооружением. В частности, президент отметил, что благодаря административному нажиму на производителей вооружений можно надеяться, что доля современного оружия и техники в частях постоянной боевой готовности к концу 2017 года может быть доведена до 60%.
Появившиеся положительные тенденции планирования, размещения и реализации гособоронзаказа следует закрепить: необходимо добиваться, чтобы звенья взаимосвязанной системы работали эффективно.
На сегодня в войска поступило 170 зенитных ракетных комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения. По словам президента, «в рамках выполненных уже заданий в войска поступило 3400 единиц основных видов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 16 боевых кораблей и судов, 190 современных самолётов и вертолётов, 800 танков и боевых бронированных машин».
В. Путин уточнил, что все новые образцы прошли проверку в Сирии, то есть в боевой обстановке. «Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия, — заявил президент. — Его традиционные преимущества — это простота в эксплуатации и надёжность в применении».
Следует напомнить, отметим, что после украинского государственного переворота и начала киевского кризиса блок НАТО укрепил свои силы в Европе, в первую очередь в прибалтийском регионе. Кроме того, в Чехии, Румынии и Польше «обустраивается» противоракетная оборона. Польша становится своего рода американским «форпостом» в Евросоюзе, и не только экономическим (Варшава стала закупать на постоянной основе американский газ: подписано соглашение на пять лет), но и оборонным. Как Польша, так и три республики Прибалтики строят планы усиления ПВО. И, как бы там ни было на самом деле, все эти планы и проекты несут в себе угрозу России, которую Кремль игнорировать не может.
Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко отмечает, что, когда президент Путин говорит о необходимости повысить уровень готовности предприятий к переходу на военные рельсы, речь идёт об обеспечении ВС страны материалами, ремонтной базой и о поддержании мобильности. «Последнее особенно важно для России: потенциальная военная конфронтация с Западом гарантированно будет развиваться на двух удалённых друг от друга театрах (западном и восточном). Нужно обеспечить ресурсную самодостаточность группировок войск в удалённых регионах (Дальний Восток, Север), а также в эксклавах (Калининград, Крым), которые в случае развития военного сценария могут оказаться временно отрезанными от основной территории страны», — пишет обозреватель.
Для такого мнения есть основания: в случае начала военного конфликта основательно нарастить выпуск танков, самолётов и боевых кораблей не сможет ни одно государство из-за сложности современной военной техники. Кроме того, «после года-двух с начала боевых действий в силу истощения складских запасов армии начинают испытывать недостаток в запасных частях, боеприпасах, обмундировании, горюче-смазочных материалах, средствах индивидуальной защиты, транспорте, а также в специфической технике вроде прицелов, тепловизоров, артиллерийских радаров и так далее», напоминает обозреватель.
Аналитик не допускает мыслей, подобных лозунгам, и не говорит, что упомянутый переход на «рельсы» будет достигнут тотчас после совещания у президента. Напротив, Ищенко уверен, что «основная нагрузка» такого послания Путина — «всё же политико-дипломатическая». Задача этого заявления — продемонстрировать государствам-оппонентам, что Россия учитывает возможность ухудшения отношений вплоть до утраты западными элитами контроля над процессом и срыва политики военного шантажа в военный конфликт. Политическая демонстрация «должна остудить горячие головы в мировых столицах и заставить задуматься над возможными последствиями неадекватной политики не только американские элиты, но и их европейских партнёров», добавляет обозреватель.
Совершенно очевидно, добавим, что Кремль отнюдь не готовится превратить всю страну в некий военный лагерь, готовящийся к какой-то третьей мировой войне, чью тему искусственно раздувают в США и в Европе (часто в Прибалтике и Польше, редко в Швеции и Дании). Заметно другое: Москва намерена поставить промышленность на своего рода советские рельсы, когда оборонный процесс имел важнейшее значение: наладить деятельность предприятий таким образом, чтобы они могли выпускать продукцию не столько исключительно военную, сколько двойного назначения.
Отсюда и тезисы президента о необходимости перехода предприятий на выпуск оборонной продукции, что позволит обеспечить военную безопасность государства. При таком подходе предприятия, в том числе частные, будут способны перейти на выпуск вооружений, техники, боеприпасов.
Это своего рода шаг к советской плановой экономике, ибо без планов, без плановых оборонных заказов подобная «модернизация» немыслима. Насколько подобные планы Кремля реалистичны? Готов ли ВПК, в том числе частный бизнес, устранять недоработки, решать существующие проблемы и переходить на военные рельсы?
Сегодня преждевременно говорить об этом. Это, по сути, признаёт сам президент, когда отмечает, что «необходимо ещё раз проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объёмов производства военной продукции».
Тем не менее, словесно обозначен новый вектор развития отечественной экономики: оборонно-промышленный. И руководство государства стремится придать этому новому направлению серьёзный темп развития.
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Интересно.. Какую экономику ? Нефтедобычу ? Сельское хозяйство ?
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Майские указы тоже были. Главное тут пиндосов не обогнать в наращивании вооружений. А то голый зад видно будет. А вообще умница. Всех перед выборами мобилизует. Все на войну за олигархов.
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К войне значит готовится…
Даже санкции реальные не вводились. Свифт, Виза, Мастеркард работают. Боинги летают и обслуживаются. Эмбарго на экспорт нефти и газа не введено. Активы и недвига забугром не арестованы. Вложения РФ в трежериз не заморожены. Дети и семьи оттуда не высланы.
Это одна команда упырей и они играют в одну игру с обеих сторон. А повоевать возможно придется – кое-кто считает, что пора проредить численность. Но не с Америкой