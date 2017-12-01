Время пошло

ечь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их ближних и дальних родственниках и т.д. — о десятках тысяч наших соотечественников. Было установлено, что такая деятельность финразведки напрямую связана с расследованием ФБР и подготовкой сенатом доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы США.

Предполагается, что по итогам работы будет оглашен новый список граждан России, в отношении которых введут санкции. Есть данные, что этот перечень станет беспрецедентно большим: некоторые "горячие головы" в Америке предлагают ввести ограничительные меры чуть ли не в отношении 50 тысяч россиян, для этого и собирают сейчас информацию.

Своим мнением о происходящем с "Правдой.Ру" поделился профессор, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов. По его словам, никакой сенсации тут нет: все действия американцев вписываются в рамки закона о ужесточении экономических санкций против трех стран (РФ, Ирана и КНДР), принятого конгрессом США.

"В данном документе есть статья, которая предусматривает, что финансовая разведка США вместе с Государственным департаментом, с Центральным разведывательным управлением и другими американскими спецслужбами должны за полгода подготовить для президента Штатов доклад.

Его суть — выявить ближайшее окружение российского лидера, тех лиц, которые так или иначе причастны к таким делам, как "вмешательство в выборный процесс США в период выборов последнего президента, принятие решений по Крыму" и т.д.

Они хотят получить полную информацию о ближайшем окружении Владимира Путина. Сведения какого рода? Информацию о зарубежных активах, электорате, приближенном к президенту, их счетах, связях с разными бизнес-структурами, как российскими, так и зарубежными, транзакциях и т.д. Тут полная финансовая картинка", — объяснил наш собеседник.

— Что грозит россиянам, попавшим в американский санкционный список?

— Скорее всего, будут просто составлены подобные перечни. А такие списки уже составлялись, они пока не очень длинные. Однако некоторые американские эксперты говорят, что это будет уже список, включающий тысячу, а может быть, даже десятки тысяч лиц.

И потом, я бы хотел сказать, что еще до принятия закона уже все было известно. Вы думаете, американские спецслужбы до этого спали? Нет, конечно. Они на данный момент уже имеют полную картину.

Скорее, это просто озвучивание ультиматума нашей офшорной олигархии, нашим чиновникам-клептоманам: "Ребята, определяйтесь. Вот вам полгода. Вы должны за это время решить, по какую сторону баррикад вы будете".

То, что сейчас это назвали некой сенсацией, — тот же Минфин США, те же американские спецслужбы щелкают каблуками и показывают, что они исполняют этот параграф, эту статью американского закона.

Я хочу сказать, что у них уже давно все есть. Тот же самый Сулейман Керимов — яркая иллюстрация того, что им уже давно все известно. Так что никакой сенсации нет. Пожалуй, единственное, что здесь интересно, — что времени осталось совсем немного. Уже через два месяца будет готов доклад. И это время, по моему мнению, дали тем, кто не определился, сделать свой выбор