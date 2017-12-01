Главная » История, Мировоззрение, Политика, События Настоящего, Творчество

«Вот ваше истинное лицо!»

13:52. 1 декабря 2017 Просмотров - 357 5 коммент. Опубликовал:

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья

Поклонская со скандалом вернула орден за Крым императорскому дому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от ордена «За сохранение мира на Крымской земле», который в 2014 году ей вручила глава Российского Императорского Дома Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн. Причиной отказа парламентария от награды стала позиция княгини по фильму «Матильда».
 
На своей странице в Facebook Поклонская опубликовала развернутый ответ княгине, обвинив Императорский дом в лицемерии. По мнению депутата, Мария Мухранская-Гогенцоллерн и ее представители относятся к категории людей, которые в начале прошлого века были причастны к сговорам против Николая II и участвовали в его свержении. «Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на царской фамилии. Очень похоже на ситуацию 1907—1917 годов, когда Государя не просто критиковали, а готовили целые комбинации по его дискредитации и свержению с престола его же ближайшие родственники», — пишет Поклонская.
 
Поклонская заявила, что не нуждается в дворянских титулах, присвоенных ей Императорским домом. Она добавила, что и дальше будет защищать честь и достоинство царской семьи и Родины, поскольку считает это святым долгом.
 
Княгиня Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн и ее представитель ранее заявили, что не видят в запрете картины Алексея Учителя «Матильда» никакого смысла. По мнению княгини, «ни из какой личности, даже из святых и героев, нельзя делать священную корову».
 
Ранее Поклонская высмеяла низкие кассовые сборы «Матильды» в российских кинотеатрах, назвав режиссера картины «жуликом», а сам фильм — «халтурой и кощунством». В ответ на это адвокат режиссера Константин Добрынин заявил, что Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления, сообщает «Федеральное агентство новостей».
 
Как напоминает «Национальная служба новостей», картина Учителя «Матильда» получила награду «За вклад в мировое искусство» на неделе российского кино в Великобритании
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
БЕССРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1
... ЦК о поголовном истреблении казаков. Вот отрывок: «Провести массовый террор против... методы ведения войны избрали враги? Вот «перечень основных видов «холодного» оружия... маски сброшены - и мы увидели ваше истинное лицо: развал СССР по "беловежскому сговору...
БЕЗСРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1.
... ЦК о поголовном истреблении казаков. Вот отрывок: «Провести массовый террор против... методы ведения войны избрали враги? Вот «перечень основных видов «холодного» оружия... маски сброшены - и мы увидели ваше истинное лицо: развал СССР по "беловежскому сговору...
Знания от Nа_чала. Часть 1-20. ИСТИННОЕ ЛИЦО СОРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ или ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ БОЛЕТЬ ЧАЩЕ, А КОЛИЧЕСТВО НЕИЗЛЕЧИМЫХ НЕДУГОВ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
... Сможете решить сложившуюся проблему? Вот по такому принципу нас «...… От этого зависит Ваша жизнь и Ваших родных. Читайте что...них диагностировала современная медицина. Вот поэтому она не в ... и его Душевной Сущностью истинного Безсмертия, Праведенского пути Его...
Интернет-Ополчение. Знать врага в лицо!
...пишет это хрупкое создание: Вот истинное лицо наших «полузащитников», вот их мнение о наших...проинформировать вас о том, что ваша сотрудница, Татьяна Локшина, работающая ..., насколько оскорбительно звучат слова вашей сотрудницы Татьяны Локшиной для меня...
Экс-министр финансов США: Майдана, вашего Майдана, никогда не было, дорогие украинцы!
...это - лишь институциональное объединение лиц без гражданства, без государственного... сформулированные так, чтобы истинный характер закона был полностью... и разворованы.И вот теперь приходит МВФ ...Майдане и вспомните о ваших истинных национальных интересах и ...
Вера и религия
... с Богом, установленная через третьих лиц, - посредников – искусственна, то... параши, где и есть ваше истинное место, предназначенное природой и... вот Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица ... все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами...

5 коммент.»

  • 842 584
    Олег Лебедев 1 декабря 2017 в 14:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если картина “Матильда” получила от иностранцев какую-то награду, то на такой фильм точно не следует ходить. Это означает только одно – картина отстой, а создатели фильма – иностранные агенты.

    Ответить
  • 2223 965
    Oblichitel 1 декабря 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Поклонская агент кремля по сливу имперского сценария в России :)

    Ответить
  • 687 571
    mary 1 декабря 2017 в 15:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    здесь не все ,канцелярия Мария дала ответ,что и 1917 некоторые сдавали и отрекались от царя .Да ,но среди некоторых много персон царского двора-дяди,братья ,которые писменно присягнули новой власти и России.Мария не приняла участия в пиаре этой картины ,как они выразились.Я не смотрела этот фильм и не могу себя заставить,даже просто ,чтобы не быть голословной,много разных слышала отзывов ,что средний ,серенький фильмец,использовалась фигура царя ,скорее для изюминки .Но что мог создать учитель великого,что и все сегодня создают по-быстрому с мин затрат.Посмотрел ,забыл,побежал дальше,фильм до этого как многосерийный для ТВ где-то там участвовал зарубежом и завоевал,что наша пресса никак не отразила,это ли не говорит ,что пресса всегда заказная.
    Нет, девка Наташка что-то знает,что -то все сейчас вокруг этой фигуры крутятся,да и надоело ходить в дворянках-может в президенты позовут .

    Ответить
  • 689 629
    Мирослава 1 декабря 2017 в 15:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Молодец, Поклонская! Воюет за свои идеалы и своё представление о правильном!

    Ответить
  • 844 586
    Олег Лебедев 1 декабря 2017 в 15:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Большинству населения наплевать и на Николая II и на фильм “Матильда”. Смешно и забавно другое. Поклонская явно кому-то наступила на хвост. И эти кто-то – сплошь козлобородые либералы. Забегали, как тараканы. Отсюда вывод по принципу “скажи мне, кто твой враг” – Поклонская хорошая баба и все делает правильно. Так держать!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>