«Вот ваше истинное лицо!»
13:52. 1 декабря 2017 Просмотров - 357 5 коммент. Опубликовал: jackomb
Поклонская со скандалом вернула орден за Крым императорскому дому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от ордена «За сохранение мира на Крымской земле», который в 2014 году ей вручила глава Российского Императорского Дома Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн. Причиной отказа парламентария от награды стала позиция княгини по фильму «Матильда».
На своей странице в Facebook Поклонская опубликовала развернутый ответ княгине, обвинив Императорский дом в лицемерии. По мнению депутата, Мария Мухранская-Гогенцоллерн и ее представители относятся к категории людей, которые в начале прошлого века были причастны к сговорам против Николая II и участвовали в его свержении. «Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на царской фамилии. Очень похоже на ситуацию 1907—1917 годов, когда Государя не просто критиковали, а готовили целые комбинации по его дискредитации и свержению с престола его же ближайшие родственники», — пишет Поклонская.
Поклонская заявила, что не нуждается в дворянских титулах, присвоенных ей Императорским домом. Она добавила, что и дальше будет защищать честь и достоинство царской семьи и Родины, поскольку считает это святым долгом.
Княгиня Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн и ее представитель ранее заявили, что не видят в запрете картины Алексея Учителя «Матильда» никакого смысла. По мнению княгини, «ни из какой личности, даже из святых и героев, нельзя делать священную корову».
Ранее Поклонская высмеяла низкие кассовые сборы «Матильды» в российских кинотеатрах, назвав режиссера картины «жуликом», а сам фильм — «халтурой и кощунством». В ответ на это адвокат режиссера Константин Добрынин заявил, что Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Как напоминает «Национальная служба новостей», картина Учителя «Матильда» получила награду «За вклад в мировое искусство» на неделе российского кино в Великобритании
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Если картина “Матильда” получила от иностранцев какую-то награду, то на такой фильм точно не следует ходить. Это означает только одно – картина отстой, а создатели фильма – иностранные агенты.
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Поклонская агент кремля по сливу имперского сценария в России :)
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здесь не все ,канцелярия Мария дала ответ,что и 1917 некоторые сдавали и отрекались от царя .Да ,но среди некоторых много персон царского двора-дяди,братья ,которые писменно присягнули новой власти и России.Мария не приняла участия в пиаре этой картины ,как они выразились.Я не смотрела этот фильм и не могу себя заставить,даже просто ,чтобы не быть голословной,много разных слышала отзывов ,что средний ,серенький фильмец,использовалась фигура царя ,скорее для изюминки .Но что мог создать учитель великого,что и все сегодня создают по-быстрому с мин затрат.Посмотрел ,забыл,побежал дальше,фильм до этого как многосерийный для ТВ где-то там участвовал зарубежом и завоевал,что наша пресса никак не отразила,это ли не говорит ,что пресса всегда заказная.
Нет, девка Наташка что-то знает,что -то все сейчас вокруг этой фигуры крутятся,да и надоело ходить в дворянках-может в президенты позовут .
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Молодец, Поклонская! Воюет за свои идеалы и своё представление о правильном!
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Большинству населения наплевать и на Николая II и на фильм “Матильда”. Смешно и забавно другое. Поклонская явно кому-то наступила на хвост. И эти кто-то – сплошь козлобородые либералы. Забегали, как тараканы. Отсюда вывод по принципу “скажи мне, кто твой враг” – Поклонская хорошая баба и все делает правильно. Так держать!