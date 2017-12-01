Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

В Совете Федерации заговорили о госперевороте

12:08. 1 декабря 2017 Просмотров - 395 2 коммент. Опубликовал:

Совет Федерации. Москва, совет федерации

Совет Федерации готовит доклад, в котором оценит риск госпереворота из-за влияния Запада на молодежь. Сенаторы предполагают, что стране через 10-15 лет грозят «цветные революции» в « угоду внешним заказчикам».
 
Сенаторы в конце января 2018 года планируют представить доклад о вмешательстве во внутренние дела России. Часть параграфов в нем будет закрыта, пояснил РБК член временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Пока разработан только детальный план доклада. Как следует из документа, сенаторы расскажут о рисках иностранного вмешательства в президентские выборы 2018 года, а также о симуляциях со стороны западных стран межэтнических и межрелигиозных протестов в России.
 
В Совфеде уверены, что одна из целей Запада состоит в том, чтобы превратить российскую молодежь «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев „цветных революций“, государственных переворотов, социальной дестабилизации». Они полагают, что западным странам это необходимо для того, чтобы сформировать «среду лидеров, способных через 10-15 лет изменить конституционный строй, а также существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков».
 
В плане доклада указано, что главным инициатором вмешательства во внутренние дела России и стран СНГ традиционно выступают США, пишет РБК. Сенаторы предлагают внести иностранных физических и юридических лиц, угрожающих российскому госсуверенитету, в «Черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств». Кроме того, они хотят создать «доски позора», куда занесут все имена и фамилии тех, кто вмешивается в дела России. В документе может появиться пункт о том, что депутатам и сенаторам разрешат проводить официальные парламентские расследования подобных случаев.
 
PS:
Интересно, а риск госпереворота от результата политики внутри России будет рассматриваться? Такое ощущение,что в совфеде собрались наивные глупцы или вероломные злоумышленники .  И то и другое очень плохо по тому, что нет трезвой ойценки ситуации, а идёт только общий подгон под некое внешнее воздействие. 
Метки: общество и власть
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2017
...от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга...— Какова была в этом заговоре роль гендиректора луганской гостелерадиокомпании Анастасии... как клеветнически обвиненного в "госперевороте" сфабрикованного украинскими агентами влияния....
Сирия, Турция, ИГИЛ, последние новости 16 июля 2016
...властью. Легитимность -мощное оружие пр. заговора. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov... зампредседателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что... вертолет находился под контролем организаторов госпереворота. К оглавлению | Источник: ...
ЕСЛИ ПУТИН НЕ ОБРАТИТСЯ К НАЦИИ, ОН ОБРАТИТСЯ В НИЧТО
...РФ, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, но и олигархов. При этом... разведслужбам США и Англии. После госпереворота 1991-1993 годов американские специалисты...открыто обязали провести в России заговор с устранением легитимного президента. ...
Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2016
... предоставлении гражданства Российской Федерации было принято по ... российского суда о госперевороте на Украине Решение ... усиления блокады ОРДЛО заговорил секретарь СНБОУ Александр Турчинов...поражает: призывы секретаря Совета национальной безопасности и обороны...
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2016
... отношений с Российской Федерацией. Авторами данного законопроекта... РФ. Повторяться про заговор в ЦК (создание группы...так. Президиум Верховного Совета Украинской ССР поддержал проведение... провели референдум после госпереворота на Украине в феврале...
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2015
... пересекает границу Российской Федерации на вывоз только угля... для этого и устраивали госпереворот, вооружали нацгвардию, производили...rusvesna.su Во Львове заговорили об отмене праздника последнего.... Решения Совета направляются в Национальный совет реформ, ...

2 коммент.»

  • 6326 4860
    Павел 1 декабря 2017 в 12:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    чёрные книги, доски позора….
    Совсем как дети, а вроде взрослые дяди:)

    Ответить
  • 685 569
    mary 1 декабря 2017 в 13:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    что-то паразиты забеспокоились,интересно что угрожает этим сытым,зажравшимся ,циничным коллегам-голодные российские дети,которых они еще не опустили на дно ДОМ 2 и ,федя бондарчук отстает,лепит не тех патриотов.Сша придут на подгатовленную ими же почву.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>