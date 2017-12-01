В Совете Федерации заговорили о госперевороте

Совет Федерации готовит доклад, в котором оценит риск госпереворота из-за влияния Запада на молодежь. Сенаторы предполагают, что стране через 10-15 лет грозят «цветные революции» в « угоду внешним заказчикам».

Сенаторы в конце января 2018 года планируют представить доклад о вмешательстве во внутренние дела России. Часть параграфов в нем будет закрыта, пояснил РБК член временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Пока разработан только детальный план доклада. Как следует из документа, сенаторы расскажут о рисках иностранного вмешательства в президентские выборы 2018 года, а также о симуляциях со стороны западных стран межэтнических и межрелигиозных протестов в России.

В Совфеде уверены, что одна из целей Запада состоит в том, чтобы превратить российскую молодежь «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев „цветных революций“, государственных переворотов, социальной дестабилизации». Они полагают, что западным странам это необходимо для того, чтобы сформировать «среду лидеров, способных через 10-15 лет изменить конституционный строй, а также существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков».

В плане доклада указано, что главным инициатором вмешательства во внутренние дела России и стран СНГ традиционно выступают США, пишет РБК. Сенаторы предлагают внести иностранных физических и юридических лиц, угрожающих российскому госсуверенитету, в «Черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств». Кроме того, они хотят создать «доски позора», куда занесут все имена и фамилии тех, кто вмешивается в дела России. В документе может появиться пункт о том, что депутатам и сенаторам разрешат проводить официальные парламентские расследования подобных случаев.

PS:

Интересно, а риск госпереворота от результата политики внутри России будет рассматриваться? Такое ощущение,что в совфеде собрались наивные глупцы или вероломные злоумышленники . И то и другое очень плохо по тому, что нет трезвой ойценки ситуации, а идёт только общий подгон под некое внешнее воздействие.