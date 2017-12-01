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Тайная доктрина хозяев мира (ВИДЕО)

03:30. 1 декабря 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:
Тайная доктрина хозяев мира (ВИДЕО) | Русская весна

Дмитрий Перетолчин и кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова рассказывают о том, как учат детей российской элиты.

Почему правящий класс ориентируется на западные стандарты образования. Как меняют законодательство и перестраивают систему ценностей в стране для принятия программы глобалистов. Какое место предназначено России в дивном новом мире. К чему может привести мечта деятелей трансгуманизма о бессмертных киборгах.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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