Тайная доктрина хозяев мира (ВИДЕО)

Дмитрий Перетолчин и кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова рассказывают о том, как учат детей российской элиты.

Почему правящий класс ориентируется на западные стандарты образования. Как меняют законодательство и перестраивают систему ценностей в стране для принятия программы глобалистов. Какое место предназначено России в дивном новом мире. К чему может привести мечта деятелей трансгуманизма о бессмертных киборгах.