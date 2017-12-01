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Сводки от ополчения Новороссии 01 декабря 2017

09:52. 1 декабря 2017 Просмотров - 329 Нет комментариев Опубликовал:

Дутые победы: ВСУ «взяли под контроль» поселок, который и так контролировали

Дутые победы: ВСУ «взяли под контроль» поселок, который и так контролировали | Русская весна

Украинский шоумен и телеведущий, активно включившийся в добровольное снабжение убийц Донбасса, Сергей Притула сообщил, что ВСУ якобы установили полный контроль над  поселком городского типа в «серой зоне».

Притула рассказал, что об этом ему стало известно «от друзей из 95-ой бригады».

«Наши (естественно в рамках минских соглашений) немного намяли сепарско-российские бока и взяли под полный контроль Верхнеторецкое», — пишет он на странице в соцсети.

Верхнеторецкое всем жителям Донбасса известно как Скотоватая — пгт под Ясиноватой.

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«Город полностью под нашим контролем. Никаких серых зон», — пишет ведущий утренних шоу.

Но загвоздка в том, что Верхнеторецкое и так находилось под контролем ВСУ.

Так, например, в публикации от 9 августа 2017 года украинкое издание «Гордон» перечисляет Верхнеторецкое в списке населенных пунктов, находящихся под контролем Киева и получающих воду с Донецкой фильтровальной станции.

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