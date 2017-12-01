Сводки от ополчения Новороссии 01 декабря 2017
- 09:32 Дутые победы: ВСУ «взяли под контроль» поселок, который и так контролировали.
- 00:29 Волонтер Патрик Ланкастер продолжает оказывать помощь жителям фронтового поселка Спартак.
- 30.11 23:18 Жизнь на линии фронта в перерывах между обстрелами и боями.
Дутые победы: ВСУ «взяли под контроль» поселок, который и так контролировали
Украинский шоумен и телеведущий, активно включившийся в добровольное снабжение убийц Донбасса, Сергей Притула сообщил, что ВСУ якобы установили полный контроль над поселком городского типа в «серой зоне».
Притула рассказал, что об этом ему стало известно «от друзей из 95-ой бригады».
«Наши (естественно в рамках минских соглашений) немного намяли сепарско-российские бока и взяли под полный контроль Верхнеторецкое», — пишет он на странице в соцсети.
Верхнеторецкое всем жителям Донбасса известно как Скотоватая — пгт под Ясиноватой.
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«Город полностью под нашим контролем. Никаких серых зон», — пишет ведущий утренних шоу.
Но загвоздка в том, что Верхнеторецкое и так находилось под контролем ВСУ.
Так, например, в публикации от 9 августа 2017 года украинкое издание «Гордон» перечисляет Верхнеторецкое в списке населенных пунктов, находящихся под контролем Киева и получающих воду с Донецкой фильтровальной станции.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Волонтер Патрик Ланкастер продолжает оказывать помощь жителям фронтового поселка Спартак
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жизнь на линии фронта в перерывах между обстрелами и боями
К оглавлению | Источник: www.youtube.com