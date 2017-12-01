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Странствие по Земле русской. Откровение у костра.

23:39. 1 декабря 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущий – Александр Махаёв
Сказитель – Странник Мираслав (Олег Хлыновский)

Интересный способ познания себя выбрал странник Мираслав. Взяв в руки Посох и рюкзак, он отправился пешком от Чёрного моря к Белому – по пути просветления. Его путь пролегает от детского лагеря “Орлёнок” ко взрослому – на Соловках – по дороге взросления и духовного возмужания.
Видеосюжет был отснят от 21 июля 2017 года, когда им были пройдены первые 1000 км, в деревне Спасское, Воронежской области. О том, как проходит его странствие, вы узнаете из этой передачи.

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Быть ДОБРУ!

*Страница Мираслава ВКонтакте – https://vk.com/olegleshyi66
Народная община “МИРАСЛАВИЕ” – https://vk.com/n.o.miraslav
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Источник: www.youtube.com

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