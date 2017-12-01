Странствие по Земле русской. Откровение у костра.

Ведущий – Александр Махаёв

Сказитель – Странник Мираслав (Олег Хлыновский)



Интересный способ познания себя выбрал странник Мираслав. Взяв в руки Посох и рюкзак, он отправился пешком от Чёрного моря к Белому – по пути просветления. Его путь пролегает от детского лагеря “Орлёнок” ко взрослому – на Соловках – по дороге взросления и духовного возмужания.

Видеосюжет был отснят от 21 июля 2017 года, когда им были пройдены первые 1000 км, в деревне Спасское, Воронежской области. О том, как проходит его странствие, вы узнаете из этой передачи.



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Источник: www.youtube.com