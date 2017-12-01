Раздельное образование рождает настоящих мужчин и женщин. За и против
Одна из самых актуальных тем последнего времени – раздельное обучение в школах
Гость студии – педагог-новатор, доктор медицинских наук Владимир Базарный приводит научное обоснование преимущества раздельного-параллельного обучения и говорит о современных реалиях, перспективах и последствиях обычной (смешанной) формы обучения для российского общества.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai