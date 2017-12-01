Ответ России: Журналистов из США не пустят в Госдуму

Буквально вчера гении американской политической мысли заявили, что журналисты RT более не вхожи в Конгресс США. Однако уже сегодня Россия заставила США кусать локти, ведь ответ на такое вопиющее решение не заставил себя долго ждать.

Особо не раздумывая над тем, как же можно ответить Америке на лишение аккредитация журналистов RT в Конгрессе, Государственная дума уже подготовила проект, по которому здание нижней палаты парламента не смогут посетить все представители американских СМИ.

Вполне логичный ответ на практически открытую войну против российских изданий в США. Власти Штатов сделали все, дабы RT и Spitnik’у усложнить жизнь на своей территории. Мало того, что правительство США заставило свои подручные интернет-корпорации, такие как Google или Facebook, специально прорабатывать методы влияния на выдачу и контент российских СМИ, но и подбили собственное законодательство, по которому RT был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Теперь следующий шаг: используя новый статус информационного агентства, они закрыли аккредитацию.

Теперь мяч на стороне России, и судя по всему, настрой у законодателей весьма серьезный. Такая неприкрытая цензура просто не может быть оставленной без внимания, поэтому симметричности ответа России не удивительна. Обсуждение проекта постановления назначено на 6 декабря, поэтому у США есть еще время пересмотреть свою политику информационного прессинга. Однако тенденция сложилась весьма прискорбная. Учитывая, как в США ценится свобода слова, такие меры весьма удивительны, ведь RT не было замечено в искажении информации. Однако, антироссийский курс для США становится важнее принципов свободы СМИ. Россия же не намерена терпеть такое отношение, и симметричные ответы с нашей стороны не будут ни для кого удивлением.