Открытым текстом 01.12.2017

Разминирование Кореи

Американцам надо было думать о ядерной проблеме КНДР чуть раньше — когда в Вашингтоне решили, что миру нужен генеральный директор.

Самая непростая новость недели пришла с севера Кореи. Пхеньян успешно испытал межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести ядерную боеголовку до любой точки Соединённых Государств Америки. С одной стороны, СГА придётся теперь жить аккуратнее. Но открытым текстом напомню: рядом с Корейским полуостровом наш Дальний Восток с миллионами жителей, а КНДР для Трампа как красная тряпка для быка.

Постоянная представительница СГА при ООН Хейли заявила, что северокорейский режим будет полностью уничтожен в случае начала полномасштабной войны. Цитата: «Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей. И сегодня мы не стремимся этого сделать, однако если война будет развязана, то из-за того, что продолжаются акты агрессии. Если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен».

Неужели действительно война? Открытым текстом сообщаю: нет. Вряд ли кто-то в СГА рискнёт влезать в ядерный конфликт. Но в одном фильме сказано: «Достал нож — бей». Если слишком долго повторяешь угрозы силой наказать корейцев — смеяться над тобой будут не только на родине, но и по всему миру. Кстати, американское руководство уже обещает ответ на пхеньянские испытания — как раз из серии бородатых анекдотов.

Вице-президент Пенс пообещал задействовать все ресурсы, чтобы «экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от ядерной и баллистической программы».

Создатель теории относительности Альберт Херманович Айнштайн сказал: тот, кто повторяет одни и те же действия в одних и тех же условиях и каждый раз надеется на другой результат — безумец. Америка уже наложила на КНДР санкций «больше некуда». Что предложат ещё? Хейли на экстренном заседании Совета безопасности ООН предложила «полностью разорвать отношения с КНДР». То есть вывести послов? И это повлияет на ракетно-ядерную программу? Ребята, вы серьёзно?! Президент Путин открытым текстом предупреждал: после американских налётов на десятки беззащитных государств единственной защитой от беспредельщиков стало ядерное оружие — и корейцы никаких санкций не испугаются, траву будут есть, а ракетную программу не свернут. Американцам надо было думать чуть раньше — когда в Вашингтоне решили, что миру нужен генеральный директор. А сейчас заваренную ими кашу придётся расхлебывать всему миру. В том числе и нам с вами. Но, может, эта подготовка потенциальной ядерной войны чему-то СГА научила? Щас!

В четверг Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса СГА единогласно проголосовал за лишение канала Russia Today аккредитации в конгрессе. Глава канала Маргарита Симоновна Симоньян отметила: «Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так».

Американцы — очень патриотичный народ, свято верят в демократию и в то, что их миссия — нести её по всему миру. Но неужели в их головы не приходит простая мысль, что защита свободы слова и закрытие рта журналистам немного, самую малость, противоречат друг другу? Но меня больше умиляет реакция наших защитничков «истинной свободы». Трудно даже представить, как их обрадовало открытое давление на российский канал! Светочи демократии буквально ликуют!

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru