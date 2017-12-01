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Отказ поддержать позицию России по КНДР вынудит США освободить базы в Японии и Южной Корее

10:56. 1 декабря 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

Уничтожение КНДР обесценивает аргументы Вашингтона в пользу сохранения своих военных баз

Россия озвучивает очень сбалансированную позицию по проблеме КНДР в отличие от США, предлагающих «полностью уничтожить» Северную Корею в случае обострения конфликта. Но как считает политолог Станислав Бышок, Вашингтон все же не пойдет на такой шаг, так как в этом случае необходимости в американских военных базах в Японии и Южной Корее больше не будет.

Совбез ООН про угрозу КНДР

 
В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, созванного по случаю испытания Пхеньяном баллистической ракеты большой дальности «Хвансон-15», США предупредили руководство Северной Кореи о «полном уничтожении» в случае войны. Кроме того, постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать любые отношения с КНДР.
 
Российский представитель в ООН Василий Небензя в свою очередь выступил с более конструктивным предложением, призвав КНДР отказаться от ракетных испытаний, а США и Южную Корею - от масштабных военных учений в декабре.
«Россия озвучивает очень сбалансированную позицию по проблеме КНДР в отличие от США. Она объясняется тем, что у нас, во-первых, практически нулевая торговля с Северной Кореей, а во-вторых,  мы не собираемся расширять свое влияние в регионе за счет КНДР. Американцы преследуют другие цели, но даже для них существование «бесчеловечного режима» в регионе выгодно, так как он оправдывает нахождение американских военных на территориях своих союзников в Южной Корее и Японии.
 
Гипотетическая война между КНДР и США закончится очень быстро, но приход условной демократии в Северную Корею обесценивает аргументы Вашингтона в пользу сохранения своих военных баз. С точки зрения международной стабильности российский подход выглядит оптимально, так как мы предлагаем дать Пхеньяну за отказ развивать свою ядерную программу какие-то гарантии безопасности и возобновление экономических отношений», - объясняет ФБА «Экономика сегодня» политический аналитик мониторинговой организации CIS-EMO
Политический аналитик мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок
Станислав Бышок.

Развитие конфликта вокруг КНДР

 
Но проблема заключается в том, что администрация Трампа не может себе позволить поддержать российский подход из-за внутренних противоречий в американской политике. Даже если в США понимают, что российский подход адекватен, то они все равно предпочтут не терять лицо и не поддерживать его, предполагает эксперт. Подобное решение станет для противников Трампа очередным доказательством в пользу утверждения, что американский президент – это агент Москвы, следующий российскому курсу.
 
«Ситуация будет сохраняться в прежнем виде. Хотя тотального продуктового эмбарго ждать не стоит, но, возможно, против КНДР будут введены какие-то дополнительные санкции. В то же время они не станут препятствием для продолжения ядерной программы. Сейчас я не вижу возможности для реализации российского сценария, но с другой стороны никто не заинтересован в реальной войне, так как появятся серьезные вопросы к присутствию американцев в регионе.
 
Единственная опасность связана с фактором неопределенности, так как большое количество вооруженных людей, техники и бомб создают риски для возникновения непроизвольной ситуации. Сторонам конфликта здесь стоит быть очень аккуратными с учениями и запусками ракет», - резюмирует Станислав Бышок.
 
 
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