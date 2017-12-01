Отказ поддержать позицию России по КНДР вынудит США освободить базы в Японии и Южной Корее

Россия озвучивает очень сбалансированную позицию по проблеме КНДР в отличие от США, предлагающих «полностью уничтожить» Северную Корею в случае обострения конфликта. Но как считает политолог Станислав Бышок, Вашингтон все же не пойдет на такой шаг, так как в этом случае необходимости в американских военных базах в Японии и Южной Корее больше не будет.

Совбез ООН про угрозу КНДР

В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, созванного по случаю испытания Пхеньяном баллистической ракеты большой дальности «Хвансон-15», США предупредили руководство Северной Кореи о «полном уничтожении» в случае войны. Кроме того, постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать любые отношения с КНДР.

Российский представитель в ООН Василий Небензя в свою очередь выступил с более конструктивным предложением, призвав КНДР отказаться от ракетных испытаний, а США и Южную Корею - от масштабных военных учений в декабре.

«Россия озвучивает очень сбалансированную позицию по проблеме КНДР в отличие от США. Она объясняется тем, что у нас, во-первых, практически нулевая торговля с Северной Кореей, а во-вторых, мы не собираемся расширять свое влияние в регионе за счет КНДР. Американцы преследуют другие цели, но даже для них существование «бесчеловечного режима» в регионе выгодно, так как он оправдывает нахождение американских военных на территориях своих союзников в Южной Корее и Японии.

Гипотетическая война между КНДР и США закончится очень быстро, но приход условной демократии в Северную Корею обесценивает аргументы Вашингтона в пользу сохранения своих военных баз. С точки зрения международной стабильности российский подход выглядит оптимально, так как мы предлагаем дать Пхеньяну за отказ развивать свою ядерную программу какие-то гарантии безопасности и возобновление экономических отношений», - объясняет ФБА «Экономика сегодня» политический аналитик мониторинговой организации CIS-EMO

Станислав Бышок.