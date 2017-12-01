Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2017

Молодому активу Майдана, который создал политическое движение, не дали возможности попасть во власть на внеочередных выборах в Раду в 2014 году. Такое мнение в эфире украинского ТВ высказал экс-президент Украины Виктор Ющенко.

«Украину спасло в ноябре 2013 г. — в 2014 г. молодое, самое преданное поколение. Это лучшее украинское поколение. Но когда мы говорим о политической конструкции после Майдана для того, чтобы „подфильтровать“ эти таланты и не пустить их к власти — надо было сделать две вещи.

Первая — 5-процентный барьер, с Майдана ни одна политическая сила 5% не берет. Рейтинговая партия, которая принимает избирательный барьер, не делает так: „Три месяца прошло с Майдана, давайте мы пойдем в парламент“.

А вторая вещь — это то, что вторая норма, которая ограничивает партию, — кандидатура в парламент должна иметь не менее 12 месяцев регистрации».

Ющенко отметил, что политическое движение не может стать партией за считанные дни перед выборами.

«„Уникальное политическое движение“ после Майдана не может через три недели сформулировать партию, потому что твоя партия не стоит ничего на выборах. Это привело, мне кажется, к тому, что мы имеем сегодня слабую политическую систему», — считает экс-президент.

По мнению Ющенко, украинцы «научились голосовать, но не научились пока выбирать».

«Выбирают не по возрасту. Когда говорят, что хотят молодое лицо, — простите, это не принцип. Я хочу лицо, там, красивое — это не выбор. Хочу новое — это не выбор. В китайском политбюро после 70 становятся только кандидатами.

Мы выбираем дорогу, путь, план для страны. Будет большая трагедия, если мы склонимся от демократии в автократию, а потом в политический режим», — добавил он.

Напомним, парламентские и президентские выборы проводятся на Украине раз в пять лет. Также возможно проведение внеочередных выборов.

После Майдана внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 26 октября 2014 года. Выборы президента прошли 25 мая 2014 года одновременно с местными выборами.

Напомним, что следующие очередные выборы президента должны пройти 31 марта 2019 года.

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