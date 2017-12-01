Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2017
- 08:52 Война — не причина не делать дороги: в ДНР открыли сообщение с прифронтовым поселком (ВИДЕО).
- 08:11 Украинцы голосовать научились, а выбирать нет, — Ющенко (ВИДЕО).
- 07:52 Климкин: Донбасс России не нужен.
- 00:15 Опубликован полный текст письма Филарета к РПЦ (ДОКУМЕНТ).
- 00:00 «Покаяние Филарета» оказалось выдумкой журналистов.
- 30.11 23:42 Нам нужен контроль за всеми, кто въезжает из России, — МИД Украины.
- 30.11 23:41 Как донецкий «Шахтёр» превратился в «Шахтар-ВСУ» (ВИДЕО).
Война — не причина не делать дороги: в ДНР открыли сообщение с прифронтовым поселком (ВИДЕО)
Донецкий блогер Денис Селезнёв продолжает знакомить читателей «Русской Весны» с успехами ДНР.
В Горловке открылась отремонтированная дорога, ведущая в прифронтовой поселок. Ремонт на этом участке не проводился со времен СССР.
По маршруту, открытому на новой дороге, пущены собранные в ДНР автобусы «Донбасс».
Кроме того, в ближайшее время ученые ДНР продемонстрируют уникальную разработку, которая позволяет укладывать асфальт при неблагоприятных погодных условиях.
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Украинцы голосовать научились, а выбирать нет, — Ющенко (ВИДЕО)
Молодому активу Майдана, который создал политическое движение, не дали возможности попасть во власть на внеочередных выборах в Раду в 2014 году. Такое мнение в эфире украинского ТВ высказал экс-президент Украины Виктор Ющенко.
«Украину спасло в ноябре 2013 г. — в 2014 г. молодое, самое преданное поколение. Это лучшее украинское поколение. Но когда мы говорим о политической конструкции после Майдана для того, чтобы „подфильтровать“ эти таланты и не пустить их к власти — надо было сделать две вещи.
Первая — 5-процентный барьер, с Майдана ни одна политическая сила 5% не берет. Рейтинговая партия, которая принимает избирательный барьер, не делает так: „Три месяца прошло с Майдана, давайте мы пойдем в парламент“.
А вторая вещь — это то, что вторая норма, которая ограничивает партию, — кандидатура в парламент должна иметь не менее 12 месяцев регистрации».
Ющенко отметил, что политическое движение не может стать партией за считанные дни перед выборами.
«„Уникальное политическое движение“ после Майдана не может через три недели сформулировать партию, потому что твоя партия не стоит ничего на выборах. Это привело, мне кажется, к тому, что мы имеем сегодня слабую политическую систему», — считает экс-президент.
По мнению Ющенко, украинцы «научились голосовать, но не научились пока выбирать».
«Выбирают не по возрасту. Когда говорят, что хотят молодое лицо, — простите, это не принцип. Я хочу лицо, там, красивое — это не выбор. Хочу новое — это не выбор. В китайском политбюро после 70 становятся только кандидатами.
Мы выбираем дорогу, путь, план для страны. Будет большая трагедия, если мы склонимся от демократии в автократию, а потом в политический режим», — добавил он.
Напомним, парламентские и президентские выборы проводятся на Украине раз в пять лет. Также возможно проведение внеочередных выборов.
После Майдана внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 26 октября 2014 года. Выборы президента прошли 25 мая 2014 года одновременно с местными выборами.
Напомним, что следующие очередные выборы президента должны пройти 31 марта 2019 года.
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Климкин: Донбасс России не нужен
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что России не нужен Донбасс, цель Москвы – попытаться дестабилизировать ситуацию в стране.
«Вся логика России – это подготовка к дестабилизации ситуации в Украине. Донбасс России не нужен», – приводит его слова «Интерфакс».
Он добавил, что украинские силовики готовы к возможным «вооруженным провокациям».
Слова Климкина противоречат предыдущим заявлениям Киева. Ранее там обвиняли Россию в «захвате» Донбасса и заявляли об угрозе «завоевания» Москвой новых территорий. Так, летом 2017 года президент страны Петр Порошенко заявлял, что Россия «пришла захватить украинские земли», чтобы вернуть их в «империю».
Во вторник замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что «агрессия России не ограничится востоком Украины».
Россия неоднократно заявляла об отсутствии своих сил на территории Донбасса, также указывая, что в принципе не является стороной конфликта.
В Минских соглашениях, гарантом которых выступает Россия, прописано, что особые районы Донецкой и Луганской областей являются частью Украины. В Москве много раз подтверждали, что считают территории, контролируемые ополчением, украинскими регионами.
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Опубликован полный текст письма Филарета к РПЦ (ДОКУМЕНТ)
Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря опубликовал текст письма патриарха Филарета патриарху Кириллу и епископату РПЦ.
Письмо написано на русском языке. Текст этого письма соответствует тем цитатам, которые привела в своем обращении РПЦ.
Из текста следует, что Филарет действительно просит отменить решение «об отлучениях», имея в виду, вероятно, свое отлучение от церкви.
Он также, как заявлялось ранее в РПЦ, попросил прощения «во всем, чем согрешил».
«Пусть приблизится день, когда по слову богослужения Пасхального торжества „друг друга обнимем; скажем: Братья! и ненавидящим нас все простим ради воскресения”», — пишет Филарет.
Он также желает «восстановить молитвенное и евхаристическое общение» с Русской православной церковью.
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«Покаяние Филарета» оказалось выдумкой журналистов
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал информацию об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви от 16 ноября 2017 года с просьбой о «помиловании».
«К сожалению, агентство «Интерфакс» в своем сообщении неграмотно передало суть письма, направленного бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом в адрес Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви.
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Понятие «помилования» не входит в канонический лексикон Православной Церкви и не было употреблено в полученном письме. В нем содержалась просьба об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами».
Письмо завершалось словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».
Эти слова были восприняты членами Архиерейского Собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении печального разделения, длящегося четверть века.
Именно для ведения переговоров, а вовсе не для какого-то «помилования», Собором была сформирована комиссия.
Считаю важным, чтобы те лица, которые будут в дальнейшем вовлечены в переговоры, не реагировали на искаженную подачу церковных решений в средствах массовой информации. Официальная позиция Церкви отражена в определениях, принимаемых церковной властью и публикуемых Церковью на собственных информационных ресурсах».
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Нам нужен контроль за всеми, кто въезжает из России, — МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает возможным введение биометрического контроля на границе Украины с Россией. Об этом он заявил во время визита в Ивано-Франковск.
«У нас есть план введения визового режима, но я всегда считал, что обычные визы, если их просто в паспорт ставить, они нас из России не выгонят. Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно — кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», — сказал он.
В то же время, по мнению министра, прекращение дипломатических отношений с Россией может уменьшить защиту украинцев, которые сейчас живут и работают в РФ.
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Как донецкий «Шахтёр» превратился в «Шахтар-ВСУ» (ВИДЕО)
Раньше эта команда называлась «Шахтёр» и представляла город Донецк. Сегодня она носит имя «Шахтар», играет в Харькове и поддерживает ВСУ. Те самые ВСУ, которые убивают жителей Донбасса, в том числе — жителей Донецка.
Константин Долгов в своем новом видеоблоге обобщил историю футбольного предательства.
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