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«Нет никакой Украины, и не было никогда»: житель Харькова рассказал о ситуации в стране

14:16. 1 декабря 2017 Просмотров - 310 Нет комментариев Опубликовал:

Фото: flickr.com/PROstreetwrk.com

На видеопортале YouTube появился ролик о том, что говорят украинцы о России и русских.
 
 
Первый комментарий в видео, размещенном на канале «Самое лучшее видео ютюба», был взят корреспондентами харьковского телеканала «АТН», где опрошенный на улице украинец рассказал о своем видении политической ситуации между странами.
 
Мужчина отметил, что он родился в Советском Союзе и останется верным этому государству, не смотря на то. Что номинально его уже не существует.
 
«Я присягу давал на верность СССР. Для меня украинской державы не существует, это мыльный пузырь, некогда придуманный американцами, чтобы натравить славян друг на друга», – объяснил мужчина, пожелавший остаться инкогнито.
 
Он уверен, что все, что делается в Украине с 1991 года, происходит по указке правительства США. В настоящее время украинцы являются очередной американской колонией.
 
Столь однозначное мнение харьковчанина связано с тем, что он не видит в Украине зачатки государственности, с горечью отмечая: «Нет никакой Украины, и не было никогда».
 
Другой комментарий был взят у украинца, который переехал буквально на другой конец света, в США. Молодо человек считает себя «настоящим прозападным украинцем», однако о России и ее лидере у него сложилось вполне позитивное впечатление.
 
«Я настоящий украинец, несмотря на то, что живу в США. Путин молодец, он хороший президент для своей страны, он сделал все, чтобы его государство имело мировое политическое влияние», – объяснил житель США.
 
Журналисты поинтересовались у мужчины, не боится ли он, что на родине за такие слова его осудят. Интересно, что молодой человек весьма уклончиво ответил на этот вопрос.
«Если честно я вообще не вижу разницы между русскими и украинцами», – заключил он.
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