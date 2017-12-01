Как ПРОСТО…управлять человеком через ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛО БОЛИ

Болевое тело - это болезненное пристрастие к страданию.

Болевое тело — это полуавтономная энергетическая форма, живущая внутри большинства людей, некая сущность, сотканная из эмоций.

Эмоции, чувства и производное от этого - настроение человека на поверку оказываются биохимической реакцией молекул тела на энергетическое эмоциональное воздействие.

Болевое тело (тело боли). Наша привязанность к страданиям (Экхарт Толле. "Новая Земля")

Остатки боли от каждой сильной негативной эмоции, которая не была до конца исследована, осознана, принята и отпущена, формируют энергетическое поле, живущее в каждой клетке твоего тела.

Это энергетическое поле состоит не только из боли, пришедшей из детства, но также из болезненных эмоций, добавленных позже в юности и взрослой жизни, значительная часть которых была создана голосом эго.

Это энергетическое поле из старых, но все еще очень активных эмоций, живущих почти в каждом человеке, и есть болевое тело.

Однако по своей природе болевое тело не является только индивидуальным.

В нем есть примесь боли, пережитой бесчисленным количеством людей на протяжении всей истории человечества, всей истории непрерывных межплеменных войн, рабства, мародерства и грабежей, похищений, изнасилований, пыток и других форм насилия.

Эта боль продолжает жить в коллективной психике человечества.

Каждый день к ней добавляется новая боль, в чем ты можешь легко убедиться, посмотрев вечерние новости или понаблюдав за драмой человеческих отношений.

Возможно, коллективное болевое тело закодировано в каждой человеческой ДНК, хотя мы этого еще не открыли.

Болевое тело — это полуавтономная энергетическая форма, живущая внутри большинства людей, некая сущность, сотканная из эмоций.

Она имеет свой собственный примитивный разум, не многим отличающийся от разума хитрого и ловкого животного, нацеленного в первую очередь на выживание.

Как и всем другим формам жизни, ему нужно периодически питаться — принимать новую энергию, а эта пища, необходимая ему для восстановления, состоит из энергий, совместимых с его собственной, то есть имеющих ту же частоту вибраций.

Любое эмоционально болезненное переживание может служить пищей болевому телу.

Вот почему оно обожает негативные мысли и драму человеческий отношений.

Болевое тело - это болезненное пристрастие к страданию.

Когда вы впервые осознаете, что время от времени что-то в вас жаждет эмоциональной негативности и хочет чувствовать себя несчастным, вы можете испытать потрясение.

Чтобы распознать это в себе, тебе может потребоваться больше осознанности, чем для распознания этого в другом человеке.

Как только тобой овладевает состояние несчастья, ты не то чтобы не хочешь с ним покончить, но хочешь сделать других такими же несчастными, чтобы подкормиться их негативными эмоциональными реакциями.

У большинства людей болевое тело пребывает как в спящем, так и в активном состоянии.

Когда оно спит, ты легко забываешь, что носишь в себе тяжелую черную тучу, или спящий вулкан, что в свою очередь зависит от того, какое энергетическое поле имеет характерное для тебя тело боли. То, как долго оно остается спящим, зависит от конкретного человека: чаще всего это несколько недель, но может быть и несколько дней или месяцев. В редких случаях болевое тело может годами находиться в спячке, пока его не разбудит какое-нибудь событие.

Как болевое тело питается твоими мыслями

Проголодавшись, тело боли просыпается. Для него наступает время подкрепиться. Кроме того, в любой момент его может разбудить какое-нибудь событие.

В качестве спускового механизма готовое к приему пищи тело боли может использовать самое незначительное событие, скажем, чье-то слово или поступок, а то и просто мысль.

Если ты живешь один или в это время просто никого нет рядом, тело боли будет питаться твоими мыслями.

Они внезапно станут глубоко негативными.

Вероятнее всего, ты даже не осознавал, что еще до того, как начался приток негативных мыслей, в твой ум вторглась волна эмоций — как густая липкая грязь, как тревожность или жгучий гнев.

Любые мысли — это энергия, и теперь тело боли начинает питаться энергией твоих мыслей.

Но не всякие мысли годятся ему в пищу. Тебе не нужно быть слишком внимательным, чтобы заметить, что позитивные мысли вызывают совершенно иные чувства, чем негативные. Это та же самая энергия, только вибрирующая на другой частоте.

Тело боли не может переварить счастливые и позитивные мысли.

Оно питается только негативными, потому что только они совместимы с его собственным энергетическим полем.

Любая вещь — это непрестанно движущееся вибрирующее энергетическое поле. Стул, на котором ты сидишь, книга у тебя в руках — они кажутся твердыми и неподвижными только потому, что твои органы чувств так воспринимают частоту их вибрации, другими словами, непрерывное движение молекул, атомов, электронов и субатомных частиц, вместе образующих все то, что ты воспринимаешь как стул, книгу, дерево или тело. То, что мы воспринимаем как физическую материю, — это энергия, вибрирующая (движущаяся) в определенных диапазонах частот.

Мысли состоят из той же самой энергии, но вибрирующей на более высоких частотах, чем материя, поэтому их нельзя увидеть или потрогать. Мысли имеют свой диапазон частот, где негативные частоты занимают нижнюю часть, а позитивные верхнюю.

Частота вибраций тела боли резонирует с негативными мыслями, вот почему оно может питаться только ими.

Тепловая карта эмоций.. Тепловая карта эмоций..

В случае с телом боли обычная последовательность появления эмоции имеет обратную направленность, во всяком случае, в начале.

Эмоция, исходящая из тела боли, быстро захватывает управление мыслями, и как только болевое тело завладеет разумом, мышление сделается негативным.

Голос в голове будет рассказывать тебе грустные, тревожные или недобрые истории о тебе и твоей жизни, о других людях, о прошлом, будущем или вымышленных событиях.

Этот голос будет осуждать, порицать, обвинять, жаловаться, выдумывать. А ты будешь целиком отождествляться со всем, что бы он ни говорил, верить каждой искаженной им мысли. В этот момент у тебя начинает развиваться болезненная привязанность к страданиям.

Не то чтобы ты не мог остановить свой поезд негативных мыслей, но ты не хочешь этого делать.

Потому что в это время тело боли живет через тебя и притворяется тобой.

Боль для тела боли — лакомство. Оно жадно пожирает любую негативную мысль.

В действительности обычный голос у тебя в голове теперь становится голосом тела боли: он завладел внутренним диалогом.

Между мышлением и телом боли устанавливается порочный круг. Каждая мысль питает тело боли, а тело боли, в свою очередь, рождает еще больше мыслей.

В какой-то момент по истечении нескольких часов, а может быть, даже дней, оно восстановит свои силы и снова перейдет в спящее состояние, оставив за собой истощенный и обескровленный организм и тело, ставшее более восприимчивым к болезням. Если это напоминает тебе описание психического паразита, ты прав. Это он и есть.

Как болевое тело питается драмой

Если рядом есть другие люди, лучше всего — твоя пара или близкий член семьи, твое тело боли будет провоцировать их (есть такое выражение — «нажимать красные кнопки»), чтобы питаться вытекающей отсюда драмой.

Болевые тела любят близкие отношения и семьи, потому что именно здесь они добывают большую часть своей пищи.

Трудно сопротивляться болевому телу другого человека, втягивающему тебя в реакцию.

Оно на уровне инстинкта знает твои самые слабые места, самые уязвимые точки.

Если не удается с первого раза, оно будет пытаться снова и снова.

Это грубая эмоция, ищущая еще большего количества эмоций. Тело боли другого человека старается разбудить твое, чтобы вдвоем они смогли взаимно подпитывать друг друга.

Во отношениях многих людей регулярно возникают бурные, разрушительные эпизоды с участием их болевых тел.

Для ребенка быть свидетелем эмоционального насилия родителей почти невыносимо, и, тем не менее, это судьба миллионов детей во всем мире, кошмар их повседневного существования.

Это также один из главных путей передачи человеческого тела боли из поколения в поколение.

После каждого такого эпизода партнеры мирятся, и у них начинается период относительного мира, — однако до определенной степени, приемлемой для эго.

Злоупотребление алкоголем часто активизирует тело боли, особенно у мужчин, но также и у некоторых женщин.

Когда человек напивается и его тело боли берет управление на себя, он становится совершенно другим.

Глубоко неосознанный человек, чье тело боли привычно подпитывается через физическое насилие, зачастую направляет его на супруга или детей.

Протрезвев, он глубоко сожалеет о случившемся и может вполне искренне обещать никогда больше этого не делать.

Однако человек, дающий обещания, — это не то существо, что творит насилие, поэтому оно наверняка будет повторяться снова и снова, пока человек не станет присутствующим, не признает наличие у себя тела боли, и тем самым не разотождествится с ним.

Большинство тел боли хотят и причинять боль, и страдать от боли, а часть их являются либо преимущественно преступниками, либо жертвами.

В любом случае они питаются насилием, эмоциональным или психическим. Некоторые пары, полагающие, что «влюблены», на самом деле испытывают друг к другу влечение, потому что их болевые тела дополняют друг друга.

Иногда роли преступника и жертвы бывают ясно различимы уже при первом знакомстве. Иные браки, заключенные, якобы, на небесах, на самом деле заключены в аду.

Если у вас когда-нибудь жила кошка, вы знаете, что даже если она кажется спящей, то все равно остается в курсе происходящего, так как при малейшем шорохе ее ушки поворачиваются в направлении шума, а глаза могут чуть приоткрыться. Спящие тела боли поступают точно так же. Они сохраняют определенную степень бодрствования, готовые вскочить и активно действовать, как только появится подходящий повод.

В близких отношениях тела боли зачастую достаточно умны, чтобы вести себя тихо, пока вы не начнете жить вместе и уж тем более пока не подпишите контракт, связывая себя обещанием жить с этим человек до конца своих дней. Ты заключаешь брак не только с человеком, но еще и с его или ее телом боли, а твой супруг или супруга — с твоим.

Это может оказаться ошеломляющим, когда вскоре после того, как вы съедетесь или закончится ваш медовый месяц, ты вдруг обнаруживаешь в своем избраннике или избраннице полную личностную перемену. Когда, по достаточно банальному поводу люди друг друга обвиняют, осуждают или кричат друг на друга, их голоса становятся резкими и неприятными, или пронзительными и визгливыми.

Либо они полностью замыкаются в себе.

— Что не так? — спрашивает один.

— Все так, — отвечает другой.

Но сильная исходящая от них враждебная энергия говорит: «Все не так». Если заглянуть им в глаза, в них уже нет былого света; словно опустилась тяжелая завеса, и полностью заслонила существа, знающие и любящие друг друга и светившиеся прежде сквозь эго.

Кажется, что друг на друга смотрят совершенно незнакомые люди, и в их глазах ненависть, враждебность, горечь или злость. Когда они разговаривают, это общаются уже не супруги или пара, а тела боли, говорящие через них. Что бы они ни сказали, это будет версия реальности, созданная телом боли, реальности, полностью искаженной страхом, враждебностью, злостью, а также желанием причинить и испытать еще больше боли.

В этот момент они могут удивиться, неужели это и есть подлинное лицо другого, ранее не замеченное, неужели, выбрав друг друга, они совершили ужасную ошибку.

Разумеется, это не настоящие лица, а всего лишь тела боли, на некоторое время захватившие их. Очень трудно найти партнера без тела боли, но будет мудрым выбрать такого, у кого тело боли не слишком плотное.

Плотные болевые тела

Некоторые люди носят плотные тела боли, никогда полностью не засыпающие.

Человек может улыбаться и вести любезные беседы, но не нужно быть медиумом, чтобы почувствовать сразу под внешней учтивостью и обходительностью бурлящий котел эмоций недовольства. Он только и ждет подходящего случая, чтобы отреагировать, ждет первого встречного, чтобы осудить его или вступить в конфронтацию, ищет ближайшую вещь, по отношению к какой можно почувствовать себя несчастным.

Их тела боли ненасытны, всегда голодны. Они умножают потребность эго во врагах.

Их реактивность такова, что относительно мелкие проблемы раздуваются до совершенно нелепых размеров, когда они пытаются втянуть в свою драму окружающих, вынуждая их реагировать.

Одни включаются в затяжные и совершенно бессмысленные битвы или судебные тяжбы с организациями или частными лицами.

Другие в качестве пищи используют неизбывную ненависть к бывшему супругу или партнеру. Не осознавая носимой в себе боли, они через реагирование проецируют ее на события и ситуации.

Из-за полного отсутствия осознанности они не в состоянии отличить событие от собственной реакции на него. Для них несчастье и даже боль заключены в самом событии или ситуации. Будучи неосознанными в отношении своего внутреннего состояния, они даже не знают о том, что глубоко несчастны, не ведают, что страдают.

Некоторые люди с таким плотным телом боли становятся активистами, борцами за какое-либо дело.

Дело на самом деле может быть стоящим, и поначалу им кое-что удается; однако негативная энергия, питающая их речи и дела, а также их бессознательная потребность иметь врагов и создавать конфликты, приводит к тому, что дальнейшее продвижение дела испытывает все возрастающее противодействие.

Обычно они кончают тем, что наживают себе врагов внутри собственной организации, потому что везде находят причины для недовольства, а значит, их тело боли продолжает находить исключительно то, что ищет.

Развлечения, СМИ и тело боли

Если бы ты не был знаком с нашей современной цивилизацией, если бы ты попал сюда из другого времени или с другой планеты, то поразился бы одной вещи: миллионы любят смотреть, как люди убивают друг друга и причиняют друг другу боль. Миллионы платят деньги за то, чтобы это увидеть и называют это «развлечением».

Почему фильмы со сценами насилия собирают такую большую аудиторию?

Существует целая индустрия, в значительной мере питающая человеческую привязанность к состоянию несчастья.

Совершенно очевидно, что люди смотрят эти фильмы потому, что хотят чувствовать себя плохо. Что в людях так любит чувствовать себя плохо и называть это благом?

Тело боли, разумеется.

Поставкой этого продукта и обслуживанием этого чувства занята огромная часть индустрии развлечений. Поэтому кроме реактивности, негативного мышления и личной драмы тело боли использует для своего обновления также и такие заменители, как кино и телевидение.

Одни тела боли пишут сценарии и выпускают фильмы, другие платят, чтобы их посмотреть.

Всегда ли «неправильно» показывать и смотреть насилие по телевизору и в кино?

Доставляет ли все это насилие удовольствие телу боли?

На текущей стадии эволюции человечества насилие все еще проникает не только во все сферы жизни, но и нарастает в виде старого эготипического сознания, усиленного коллективным телом боли.

Перед своей неизбежной кончиной оно становится все более интенсивным.

Если бы фильмы показывали насилие в более широком контексте, если бы показывали его причины и следствия, показывали, что оно делает с жертвой и преступником, показывали бы лежащую в его основе коллективную неосознанность, а также то, как она переходит из поколения в поколение (злость и ненависть, живущие в человеческом теле боли), тогда эти фильмы могли бы выполнять жизненно важную функцию пробуждения человечества.

Они могут быть зеркалом, показывающим человечеству его собственное безумие.

Если ты распознаешь безумие как безумие (даже если оно твое собственное), это и есть здравый ум и нормальная психика, это — появляющаяся осознанность, это — конец безумия.

Такие фильмы есть, и они не подпитывают тело боли. Лучшие антивоенные фильмы показывают главным образом реалии войны, а не ее рекламную версию.

Тело боли может питаться только такими фильмами, которые изображают насилие как обычное или даже желательное человеческое поведение, или славят насилие с единственной целью — вызвать в зрителе негативные эмоции, дабы он «сел на иглу» тела боли, имеющего наркотическую привязанность к боли.

Популярная бульварная пресса продает не совсем новости, прежде всего она продает негативные эмоции — пищу для тела боли.

«Позор», — кричит трехдюймовый заголовок, или: «Сволочи».

Британская бульварная пресса является тому ярким примером. Они знают, что негативные эмоции продают намного больше газет, чем новости.

У новостных СМИ, включая телевидение, есть одна общая тенденция — процветать на смаковании негативных новостей.

Чем хуже новости, тем больше возбуждается ведущий программу, и зачастую само СМИ генерирует это негативное возбуждение. Просто тело боли его любит.

по книге Экхарта Толле "Новая Земля"

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ГДЕ И КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ?

Известно, что любая эмоция представляет собой сложную систему взаимодействия энергетического восприятия и биохимических веществ в разных органах организма человека.

Любая эмоция – это энергия, и, по закону сохранения энергии, она никуда не исчезает.

Поэтому можно подавить выражение эмоции внешне, но нельзя её уничтожить внутри, если она не корректна для себя и окружающих.

Амплитуда её конечно со временем затихает, но она остаётся жить определенным пластом глубоко в человеке, будучи непроявленной, и не исчезает до тех пор, пока не будет выражена корректно вовне.

Ниже представлена общая схема, где и как проявляет себя невыраженная и некорректная эмоция в человеке.

Эмоции, чувства и производное от этого - настроение человека на поверку оказываются биохимической реакцией молекул тела на энергетическое эмоциональное воздействие.

Исследуя, было подтверждено, что «нежность» у человека обитает в голове, а страх - в животе. Кстати, ненависть можно «заесть» вкусной едой, а любовь «подогреть» плиткой шоколада - но это все обратные пищеварительные компенсации, которые не желательно использовать - от них только идет сбой гормонального фона, что приводит к набору излишнего веса.

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P.S.

Когда готовился этот материал, то сначала была мысль выложить в журнале "Правила жизни на Земле", так как в публикации очень хорошо прослеживаются такие за-коны Мироздания, как за-кон Равновесия, за-кон Созвучия (Подобия), за-коны Кармы (Причинно-следственной связи), Маятника и др.

К примеру, когда на Конте или любом другом сайте происходят схлёстки групп людей, то всегда можно проследить, как срабатывают эти законы: например, за-кон Созвучия - ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПОДОБНОЕ..

Как, следуя поговорке, ЧЕМ СОСУД НАПОЛНЕН, ТО ИЗ НЕГО И ЛЬЁТСЯ выплёскиваются из людей негативные осуждения с желанием врезать чем побольнее, размазать, втоптать в асфальт..

А на самом деле у человека очень ПРОСТО прослеживается его сегодняшний внутренний мир, прикрываемый заботой о России, человечестве, все его нерешенные внутренние проблемы, переполненное тело боли и далее по списку..

Когда выкладываемая информация вступает в резонанс с внутренними проблемами читателя (а любая информация - это, в первую очередь, энергия), то, под воздействием эмоционального тела боли, читатель может, не долго думая, отписаться от автора, даже внести в чёрный список, считая именно его разрушителем спокойствия.

..то есть можно классифицировать поведение авторов и читателей вот по этой шкале эмоциональных вибраций и понять, что движет человеком: стремление к ПРАВДЕ или стремление поучаствовать в садо-мазохистских разборках.

Современное человечество управляется через СТРАХ и ЧУВСТВО ВИНЫ..

С уважением - В.Л.