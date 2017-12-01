Единороги. Возвращение легенды

В видео-статье собраны материальные доказательства описывающие биосферу животного мира прошлого. Неотъемлемой частью этого животного мира прошлого был Единорог.

В видео приводятся многочисленные книги прошлого, с их географическими открытиями новых земель, на которых были обнаружены Единороги.

Плюс рассмотрено множество других вещественных доказательств, показывающих постоянно присутствие такого вида как Единороги, на всех континентах и во все временные эпохи прошлого.

Все подробности в видео-статье;

Больше информации, и ссылки на использованные материалы вы можете найти под видео.