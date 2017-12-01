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Единороги. Возвращение легенды

17:11. 1 декабря 2017 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

В видео-статье собраны материальные доказательства описывающие биосферу животного мира прошлого. Неотъемлемой частью этого животного мира прошлого был Единорог.

В видео приводятся многочисленные книги прошлого, с их географическими открытиями новых земель, на которых были обнаружены Единороги. 

Плюс рассмотрено множество других вещественных доказательств, показывающих постоянно присутствие такого вида как Единороги, на всех континентах и во все временные эпохи прошлого. 

Все подробности в видео-статье;

Больше информации, и ссылки на использованные материалы вы можете найти под видео.

Источник: www.kramola.info

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