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Диверсия чиновников Министерства Культуры РФ против памяти русского народа… Подпиши петицию.

09:49. 1 декабря 2017 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал:

Направлено: Министр культуры Российской Федерации

Остановите окончательный развал Государственного центра русского фольклора!

Уважаемый Владимир Ростиславович!

В течение последних полутора лет Министерством культуры Российской Федерации ведётся поэтапная ликвидация Государственного центра русского фольклора – единственной организации, осуществляющей крупномасштабную научную и практическую деятельность по сохранению и продвижению в обществе традиционной народной культуры титульной нации нашего государства.

Официально декларируя всестороннюю поддержку нематериального культурного наследия, Министерство культуры Российской Федерации в 2016 году лишило Центр статуса самостоятельного Федерального государственного бюджетного учреждения культуры, подчинив Роскультпроекту в качестве одного из отделов. 

В октябре 2017 года было принято решение о «переподчинении» Центра Государственному Российскому Дому народного творчества. При этом решено вдвое сократить штат сотрудников (год назад уже было сокращение в 2 раза), лишив заодно Центр того помещения, которое он занимает в настоящее время в составе Роскультпроекта.

За 26 лет существования Государственного центра русского фольклора было проведено 34 международных научных конференции, 3 Всероссийских конгресса фольклористов, более 150 региональных и всероссийских фольклорных фестивалей, 60 фольклорных экспедиций в 48 субъектах Российской Федерации. 

В звуковом, видео- и рукописном архивах Центра хранятся записи около 170 000 уникальных произведений народного творчества. В 2017 году разработан и написан проект «Концепции сохранения и актуализации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2030 года».

Кто же будет выполнять эту Концепцию, если головная организация будет уничтожена?

Просим Вас сохранить автономный статус Государственного центра русского фольклора и целостность его коллектива, и дать возможность проводить в полном объеме ту работу, которую общественность считает делом государственной стратегической важности, а также оставить Центр в помещении федеральной собственности.

 

                                   Подпиши петицию

 

Какое будущее ждет Центр русского фольклора?

 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/738080/cid/1/#

Больше 20 тысяч подписей собрала петиция Центра русского фольклора на сайте Change.org: министра культуры РФ просят вмешаться в процесс реформирование организации.

Вести.РУ

Метки: Диверсия чиновников Министерства Культуры РФ против памяти русского народа... Подпиши петицию.
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Один комментарий»

  • 2593 1876
    любопытный 1 декабря 2017 в 9:58 Ссылка Пометить
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    Вот интересно, если создадут Конституционное собрание, какие изменения внесут туда? От них будет хорошо или ещё хуже русскому народу?

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