Что такое ПДС НПСР ? Юрий Болдырев. Биография.

Инсинуация (от лат. insinuatio — вкрадчивость, заискивание) — злостный вымысел, преднамеренное сообщение ложных отрицательных сведений (или даже клеветническое измышление)

Болдырев Юрий Юрьевич — экономист, публицист. Родился в 1960 г. в Ленинграде в семье военного моряка. Детство провел в пос. Видяево Мурманской обл. (база подводных лодок), Египте (отец был военным советником), Лиепае (Латвийская ССР), Ленинграде. Окончил 121-ю физико-математическую школу (1977 г.), Ленинградский электротехнический институт (1983г.) и Ленинградский финансово-экономический институт (1989 г.), кандидат экономических наук (2007 г.). Женат, сын 1991 г. р.

С 1983 по 1989 гг. работал инженером, старшим инженером в ЦНИИ судовой электротехники и технологии (Ленинград), в 1989 г. был выдвинут кандидатом в депутаты коллективом своего института.

С 1989 по 1991 гг. — народный депутат СССР от Московского р-на Ленинграда, входил в межрегиональную депутатскую группу Верховного Совета СССР; с сентября по декабрь 1991 гг. — член Верховного Совета СССР, председатель подкомитета по экономическому законодательству.

В 1990-м году — делегат 28 Съезда КПСС — также от Московского района Ленинграда.

С 1990 г. по февраль 1992 г. — член Высшего консультативно-координационного совета при председателе Верховного Совета РСФСР, а затем при Президенте РСФСР.

Февраль 1992 г. — советник Правительства России.

С марта 1992 г. по 4 марта 1993 г. — Главный государственный инспектор РФ — начальник Контрольного управления администрации президента РФ; был уволен президентом Ельциным под предлогом реорганизации Контрольного управления после скандала с приостановкой Ельциным проверки администрации Москвы и ставших публичными результатов проверки Западной группы войск.

С июня 1993 по февраль 1995 г. г. — ведущий научный сотрудник Центра экономических и политических исследований («ЭПИЦентр»).

С декабря 1993 по декабрь 1995 — член Совета Федерации России (первого, выборного) от Санкт-Петербурга, один из организаторов разработки и соавтор закона «О Счетной палате Российской Федерации» (принятого вопреки президенту Ельцину — было вето, но затем вынужденно президентом отозванное), член многих и сопредседатель двух согласительных комиссий между палатами Парламента.

Осенью 1993 года стал одним из создателей избирательного объединения «Блок: Явлинский-Болдырев-Лукин» (затем партия «Яблоко»), но 1 сентября 1995 г. вышел из этой партии в связи с конфликтами: сначала по закону о Центральном банке, затем — о доступе транснационального капитала к российским природным ресурсам (закон «О соглашениях о разделе продукции»).

С марта 1995 г. — по январь 2001 г. — заместитель председателя Счетной палаты РФ (был избран Советом Федерации).

Известен своей работой по противодействию разграблению страны, сдаче ее природных ресурсов Западу. Так, был организатором выявившей масштабные злоупотребления проверки в Западной группе войск в Германии (1992 г.); противодействовал разворовыванию «правительством молодых реформаторов» бюджетных средств под прикрытием помощи фермерам через АККОР (1992 г.); в 1995 году возглавлял от Совета Федерации согласительную комиссию по Закону «О соглашениях о разделе продукции», исключившую из закона самые опасные компрадорские нормы (история вопроса подробно, с приложением документов, описана в книге «Похищение Евразии», 2003 г.); участвовал в выявлении притворности «кредитно-залоговых аукционов» и затем обращался к Генеральному прокурору с требованием их расторжения (1995−1997 гг.); выступал противником Европейской энергетической хартии (Счетная палата дала отрицательное заключение — 1997 год) и принятия закона о Центральном банке как субъекте с «особым статусом» (1995 г.), бесконтрольности ЦБ и безнаказанности его руководства (1995−2000 гг.), организовывал от имени Счетной палаты судебный процесс против необоснованного засекречивания результатов проверки ЦБ (1999 г.); предал огласке факты масштабнейшего разграбления бюджета (в том числе, целая треть федерального бюджета 1995 года через механизм противозаконных «компенсаций» в связи с отменой Парламентом изначально противозаконных льгот по ввозу в страну спиртного и сигарет — 1997 г.), предал огласке также выявленные Счетной палатой факты приватизации стратегических оборонных предприятий в руки НАТО (1995−2000 гг. — эти и многие другие факты, также с приложением документов, описаны в книге «О бочках меда и ложках дегтя», 2003 г.), а также масштабных нарушений и злоупотреблений руководства Государственного Эрмитажа (2000 г.).

В 1999 году Русским биографическим институтом был включен в пятерку российских политиков, удостоенных звания «Человек года» — за борьбу с коррупцией, работу по созданию институтов цивилизованного государства и защиту интересов России в вопросе доступа иностранных компаний к национальным природным ресурсам.

После ухода в 2001-м году с госслужбы занимался публицистикой и общественной деятельностью.

Член редакционного совета «Российского экономического журнала». Автор двух серий книг: «Русское чудо — секреты экономической отсталости» (2003 г.) и «Хроника мутного времени» (2009−2012 гг.), колумнист «Литературной газеты» (с 2003 г.), Интернет-газеты «Столетие» (рубрика «Позиция» — 2006−2012 гг.) и «Свободной прессы» (с 2012 г.). Лауреат литературных премий им. А. Дельвига (2006 г.), «Слово к народу» (премия газеты «Советская Россия» — 2013 г.), Бунинской литературной премии (2016 г.).

В 2005—2010 гг. — член Наблюдательного совета НКО «Союзнефтегазсервис»: защита интересов российских производителей высокотехнологичных услуг в сфере нефте- и газодобычи, переработки и транспортировки. Участвовал в оргкомитете по организации референдума против вступления России в ВТО (не разрешенного — 2012 г.). Член оргкомитета Московского экономического форума (с 2013 г.).

В 2012-м году участвовал в попытке выдвижения генерала Л.Г.Ивашова в Президенты России, затем был доверенным лицом кандидата в Президенты Г. А.Зюганова — участвовал в теледебатах против представителей кандидатов Путина и Прохорова; участвовал в создании Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России (ПДС НПСР).

Сторонник объединения всех национально-патриотических и социально ориентированных сил, инициатор и организатор публичных переговоров между КПРФ и ПДС НПСР с целью выработки единой платформы и выдвижения единого кандидата в Президенты России (2017 г.).