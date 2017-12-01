Цена Родченкова
11:25. 1 декабря 2017 Просмотров - 165 2 коммент. Опубликовал: brahman
Родченков о цене предательства.
- Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что за участие в съемках фильма о российской государственной допинг-программе получил квартиру и автомобиль Infiniti. Слова бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории приводит НТВ со ссылкой на видеозапись, оказавшуюся в распоряжении телеканала. «За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti», — сказал Родченков. При этом он признался, что находится в затруднительном финансовом положении. «Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение. А, плевать», — отметил информатор.
28 ноября The New York Times опубликовал выдержки из дневниковых записей Родченкова, в которых он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Исходя из публикации, за четыре дня до начала Олимпийски игр 2014 года в Сочи он передал тогдашнему министру спорта Виталию Мутко список «Дюшес», куда вошли фамилии спортсменов, употреблявших коктейль из трех запрещенных анаболических стероидов и алкоголя. Их допинг-пробы необходимо было подменить во время Олимпиады.
https://zergulio.livejournal.com/5440630.html – цинк
Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.
— Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажёг я все ящики с чёрными бомбами, с белыми снарядами да жёлтыми патронами. То-то сейчас грохнет!
Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.
Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется.
А пока Родченков осваивает подаренную квартиру и машину, российских спортсменов продолжают лишать медалей и дисквалифицировать, уже даже не утруждаясь доказательствами, просто на основании чудесного аргумента "могли, значит виновны".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Был бы вполне удовлетворен, если узнал бы, что этот родченков закончил бы свою жизнь с ледорубом в башке… Это не человек, это-рускоязычная падаль!
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подумайте ,он химик был в системе ,видели же кто он,он писал и рассылал парнографические рассказы коллегам(Журова озвучила) с сестрой наладили бизнес этих препаратов,все делали деньги ,этот захотел больше ,дегенерат из избганных наверное.Система прогнила ,не интерьер ,а б-дей надо менять.Вот везде сейчас видео с Этим ученым из ВШЭ жидом -гомиком Фруминым,который отдел образования возглавляет ,консультант кремля ,вот что этот шизоид нарекомендовать может,поэтому и образование такое.И никакакиз выводов ,уже больше месяца,мы же эту гадость разрешаем законом.