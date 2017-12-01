Было ли убийство царской семьи ритуальным

Как расследуется преступление? Сначала нужно понять мотив, кому оно было выгодно. Нужен мотив и нужен подозреваемый. Неправильная оценка происходившего может завести следствие в тупик и не только заставить потерять массу времени, но и помочь преступнику уйти от заслуженного наказания.

Одно из самых страшных и громких преступлений в российской истории – это убийство семьи Романовых и их слуг в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Находка останков убиенных некоторое время назад сделала трагедию, случившуюся почти столетие назад в Екатеринбурге постоянной темой новостных выпусков и аналитических передач. Вот и на этой неделе о злодеянии столетней давности опять заговорили.

«Следователи намерены выяснить, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством. Для этого будет назначена психолого-историческая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Марину Молодцову. По её словам, на данный момент для исследования формируется экспертный совет, в который войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Его проведение будет возможным после того, как станут известны результаты проводимой в данный момент историко-архивной экспертизы». «Накануне патриарх, выступая на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия» отметил, что позиция Церкви по поводу результатов исследований останков царской семьи ещё не сформулирована: «Она будет формироваться в том числе в контексте работы Синода и Архиерейских соборов… Ничто не предопределено, окончательное суждение будет иметь Архиерейский собор, а данная конференция посвящена тому, чтобы прояснить вопросы, которые ещё остаются».

Глава РПЦ пояснил, что на протяжении многих лет Церковь отказывалась соглашаться с результатами экспертиз, проведенных в 90-е годы, в силу «непрозрачности исследовательского процесса и полного нежелания включить в этот процесс Церковь». Но новые расследования были проведены после обсуждения данного вопроса с президентом страны Владимиром Путиным, перед которым патриарх поставил вопрос необходимости эксгумации тела государя императора Александра III, отца императора Николая II, с тем чтобы можно было заново провести соответствующие генетические экспертизы.

«Наша позиция заключалась в следующем: весь процесс нужно повторить заново, и с самого начала до конца Церковь не должна наблюдать со стороны — она должна быть включена в этот процесс… Президент с пониманием отнесся к нашей позиции, были даны соответствующие указания следственным органам, дано согласие на эксгумацию», — подчеркнул Кирилл.

В результате проведенного заново по всем правилам расследования были получены новые результаты, которые и будут обсуждать на Архиерейском соборе 29 ноября».

Информационный мир устроен особым образом. Из всего многообразия тем, заголовков и текстов, всегда выхватывается самые громко звучащие. Так получилось и на этот раз. Все новостные ленты заполнились словами «ритуальное убийство Романовых», хотя, как мы видим, Церковь старается окончательно решить вопрос с принадлежностью найденных останков, а вовсе не вопрос о способе убийства царской семьи.

В этой ситуации считаю важным и даже обязательным ещё раз обратить внимание уважаемых экспертов, Его Святейшества и всех участников Архиерейского собора на несколько фактов.

1. Для того, чтобы распутать клубок преступного замысла, который завершился залпами в подвале Ипатьевского дома, мы должны правильно вычислить ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ от смерти Романовых. Это ключевой момент.

И в этом смысле изначальный настрой на расследование «ритуального убийства» будет только мешать и уводить следствие в сторону от заказчика не только гибели Романовых, но и гибели всей Российской империи.

2. Чтобы далее излагать свою версию событий и не касаться темы «ритуального убийства», надо отметить на основе чего она вообще возникла. Следователь Соколов, которому Колчак поручил расследование преступления, как и английский журналист Вильсон, в своих книгах описали надпись на стене Ипатьевского дома. Она выглядит так: «Belsatzar ward in seibier Nacht / Von seinen Knechten umgebracht». Это цитата из баллады «Валтасар» немецкого поэта Генриха Гейне: «Валтасар этой ночью был убит своими слугами». Рядом с цитатой из Гейне следователь Соколов обнаружил четыре непонятных символа, которые назвал «каббалистическими». Помимо этой реальной надписи, в книге белого генерала Дитерхиса «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» приводятся иные факты. Суть их сводится к выводу о ритуальном характере убийства, но в качестве доказательств тут фигурируют лишь слухи и размышления, о в частности отрезанной голове императора, отвезенной якобы в Москву и возможно, переправленной куда-то далее – то есть заказчикам убийства царской семьи.

3. Когда-то Сталин сказал, что если случайность имеет политические последствия, надо повнимательнее приглядеться к этой случайности. Смерть Романовых не была случайностью и несла за собой огромные политические последствия. Поэтому спросим себя: кому была выгодна их гибель? Или лучше так: кто на мировой политической арене был заинтересован в смерти Николая II и цесаревича Алексея, как потенциального наследника престола? При всей разности за убийством главы страны всегда стоят интересы внешних сил. Каддафи никто бы не убил, если бы США не санкционировали его смерть. За бегущим из Киева Янковичем охотилось несколько групп, состоявших вовсе не только из граждан Украины. Расстрел арестованных Чаушеску с женой сразу после спектакля под названием «суд», не мог состояться без согласия на его ликвидацию со стороны Запада.

4. Так кому же была нужна смерть Романовых? Казалось бы первый ответ – большевикам. Ленину и его товарищам. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. Тот факт, что Владимир Ильич был компьютером, а не романтиком практически никем не оспаривается. Смерть Романовых приносила большевикам одни минусы, и никаких плюсов. А как же, кочующая из фильма в фильм, версия о том, что «надо было вырвать знамя из рук контрреволюционеров», а значит расстрелять всю семью. Так вот, ни до, ни после убийства Романовых ни одна Белая армия не выдвигала идеи восстановления монархии. Белое движение в основном, в политическом смысле, состояло из революционеров, просто другой окраски, нежели большевики. Меньшевики, эсеры, кадеты – вот истинное лицо политическое Белого движения. При этом десятки тысяч монархически настроенных офицеров и солдат Белых армий никакого политического лица не имели, кроме своих убеждений в своей душе. Как ни странно, в целом, монархисты, были по обе стороны баррикад гражданской войны.

5. Даже на первый взгляд минусов от смерти Романовых большевикам достается куда больше, чем плюсов. Убийство монарха – ведь это не шутка. Это очень серьезно. Это сердцевина, это апогей любой революции. После этого и вправду назад уже пути нет. Но прошло уже без малого сто лет, а Ленина и рожденный им режим, до сих пор попрекают убийством невинных царских детей. Заслоняют они для многих достижения Советской власти, её успехи и прорывы. Потому, как покоится все это на зыбком фундаменте из крови четырех дочерей и сына Николая II. До сих пор их смерть – это страшный аргумент антикоммунистов всех мастей. Зачем же большевикам было давать своим врагам такой отличный козырь? Лучше отпустить Романовых или оставить жить внутри страны, как просил Великий князь Михаил Александрович и потом гордиться этим. Показывать иностранным послам, как проявление великодушия и терпимости новой власти.

Кровь невинных испортит любое благое начинание. Бывшего монарха Николая Романова можно засудить и казнить, а все остальные пусть катятся! Пользы от них для Белого движения, будет куда меньше, чем вреда для большевиков от тайного убийства детей. Это очень важно в Гражданской войне – иметь сильный пропагандистский козырь. В обычной войне солдат воюет за свою Родину, а его противник за свою. Им не договориться: Родины разные и благо одной прибавится за счет уменьшения благ на другой стороне окопа. В Гражданской войне у всех противников Отечество одно и кто будет убедительнее за свою Россию агитировать, тот и победит. Ведь есть у каждого солдата шанс перейти с одной стороны баррикад на другую. Из белой России в другую, красную, и наоборот. Хороший пропагандистский козырь – это страшная сила. Ведь во многом большевики победили в войне именно благодаря своей блестящей агитации. И понимая это — противнику старались не подставляться!

6. Есть такая весьма странная версия, что мол, Ленин хотел отомстить за смерть брата Александра Ульянова, которого при Александре III посели за терроризм. Тогда Ильич должен бы был вырезать под корень вообще всех Романовых – но это не было сделано. Или хотя бы прямых потомков Александра III – но и этого не было сделано. Дочь императора Ксения Александровна, жена Великого князя Александра Михайловича вместе с ним находилась в Крыму и спокойно дожила до прихода туда сначала немцев, потом белых и наконец – англичан, которые вывезли целую группу Романовых, во главе с супругой Александра III из Крыма. Там же жила и спаслась внучка императора, дочь Ксении, которая вышла замуж и была графиней Юсуповой. Да, да – той самой, ради прелестей которой, якобы пришел на свою смерть в гости к Юсупову Распутин (что является ещё одной ложью!). Причем охраняли от озверевших «революционных масс» всех Романовых отряд революционных матросов, лично посланный в Крым Лениным. Об этом в своих мемуарах описал Великий князь Александр Михайлович. Мемуары эти в любом книжном магазине есть – все открыто. Командовал матросами товарищ Задорожный, готовый ради Романовых даже вести боевые действия с другими революционерами. Все это подробно изложено в моей книге «Русская смута ХХ века».

Барон Врангель, который также был в это время в Крыму позже описывал это так: «Императрица Мария Федоровна и прочие Члены Императорской Фамилии были все поселены в имении Великого Князя Петра Николаевича «Дюльбер», где жили под охраной матросов. К ним, конечно, никого не допускали, хотя в марте молодой княгине Юсуповой удалось добиться разрешения видеть мать свою Великую Княгиню Ксению Александровну и бабушку свою Императрицу Марию Федоровну. Юсуповы жили вблизи от нас, и мы часто с ними виделись. От них мы узнали, что команда, охраняющая Императрицу и Великих Князей, относилась к ним с полным уважением и большой внимательностью. Начальник команды, матрос Черноморского флота, проявлял подчас совершенно трогательное отношение к заключенным. По приходу в Крым немцев тоже самое подтвердили мне Великий Князь Александр Михайлович и Великая Княгиня Ксения Александровна».

7. Теперь несколько слов о минусах, которые несла большевикам убийство Романовых. Летом 1918 года их власть висела на волоске. И вот в начале июля в Москве чекист Яков Блюмкин убивает немецкого посла Мирбаха. При этом Блюмкин в ЧК занимает пост начальника отдела охраны посольств. Мир между немцами и Красной Россией висит на волоске. И тут …Похороны графа фон Мирбаха состоялись 8 июля 1918 года. Проходит всего одна неделя(!), и в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля убивают семью Николая II!

Лучшего времени для расправы просто не найти. Гениальный тактик Ленин, ещё не уладив конфуз с убийством германского посла, наносит новое оскорбление Германии! Теперь для Берлина пощечина стала двойной. Ведь из далекой столицы Германии, дело выглядит так: В России убит германский посол, занимавшийся спасением Романовых, чтобы за время отсутствия «переговорщика» и, следовательно, самих переговоров на эту тему, был уничтожен Николай Романов и его семья. Немцам нужен живой Николай или наследник престола. Они хотят иметь русского бывшего монарха у себя, рассматривая различные варианты дальнейших действий. Не будем забывать, что и сам Николай Романов и его супруга – родственники кайзера Германии. Убийство всех Романовых ставит немецкий план «легализации» Брестского мира за грань выполнимости. Иными словами – убивать в такой ситуации всю семью и даже одного царя – риск спровоцировать немецкое вторжение и гибель Красной России.

8. Но, может, хитрые большевики решили хорошенько замести следы преступления? Готовились к убийству и тщательно спрятали концы в воду?

В действительности все наоборот. Трупы несчастных Николая Романова и его детей уничтожались с огромной тщательностью, и их найти не удалось вплоть до наших дней. Но сам факт убийства был официально зарегистрирован и расследован следователем Соколовым. В итоге, упрятав тела, сам факт злодейства скрыть не удалось! Может быть, просто не хватило времени? Белые наступали, говорят нам историки, вот убийцы и торопились, потому и не успели заместить следы.

Это очередная ложь. Белогвардейцы действительно наступали, только как-то очень странно. Не спеша, словно давая и повод, и время для ликвидации семьи Николая II. Главная ударная сила, чехословацкий корпус, наступал не спеша. Удивительно «рвались» доблестные чехи к дому инженера Ипатьева. Пала Тюмень, уже взяты все крупные города вокруг, а Екатеринбург, где находятся Романовы, никто не занимает! Не идет никто спасать семью Николая! Обходят, сторонясь, Екатеринбург с юга: занимают города Кыштым, Миасс, Златоуст и Шадринск. Чехословаки вступают в город лишь через девять дней(!) после казни Романовых. Словно давая возможность, замести убийцам все следы преступления. И это можно было сделать! Но большевики следов оставляют столько, что следователь Соколов напишет целую книгу!

Точно также плохо заметали следы, вернее говоря, вообще никак не заметали их в ситуации убийства группы Романовых в Алапаевске, где среди них была родная сестра супруги Николая II – Великая княгиня Елизавета Федоровна.

Следы преступления вообще не были хоть немного прикрыты. Хотя времени на уничтожение и трупов и улик было более, чем достаточно. Город Алапаевск был занят белыми почти через три месяца(!) после убийства, в сентябре 1918 года. Однако ничего большевиками не было сделано! Вместо скрытности, тщательности и подготовленности – одна граната, брошенная вслед за Романовыми в шахту. И опять тот же колчаковский следователь Соколов достаточно быстро, с помощью жителей, обнаружил трупы убитых. Тела найдены, факт гибели и злодейского способа умерщвления запротоколирован.

9. В Германии сразу же узнали о случившемся убийстве. При этом товарищ Иоффе, который был полпредом (послом) большевиков в Берлине сам узнал о случившемся…из немецких газет. Никакой версии «для немцев» никто с ним не обсуждал. Через четыре дня после злодеяния, 20-го июля 1918 года, товарищ Иоффе пишет письмо наркому иностранных дел Чичерину о реакции в Германии на казнь русского царя:

«Сегодня все газеты приносят сообщение, что 16 июля расстрелян Николай Романов по распоряжению Советского правительства на Урале. В сообщениях говорится, что в Москве это больше не отрицается и будто бы в советских кругах в Москве подтвердили это сообщение. Все газеты по поводу будто бы происшедшего убийства высказывают свое возмущение…».

Последняя строка официального представителя красной России в Германии просто поразительна и весьма показательна: «Какие у Вас сведения по поводу судьбы Николая Романова?». Как надо отвечать на запросы немцев советский посол не знает, он растерян и просит снабдить его сведениями. Странная «подготовка» для такого важного события, как расстрел бывшего монарха.

На следующий день, 21-го июля 1918 года, советский посол отправляет новую телеграмму в Москву: «…Вместе с тем фон Буше сообщил мне, будто бывший царь убит [в] Екатеринбурге по постановлению местного совдепа, будто Свердлов в речи оправдал это и прочел выдержку из статьи «Правды», где это убийство разъясняется и в отношении Германии употребляется выражение «разбойничий империализм», против чего протестуют. Указав, что это убийство сильно повредит нам во всем мире, он официально попросил озаботиться сохранением жизни бывшей царицы и детей. На все это я ничего не ответил, ибо не знал положения дел, заявил, что приму к сведению».

Осведомленность дипломата равна нулю. Не он информирует немецкую сторону, а германские деятели доносят новости из России до советского посла, зачитывая товарищу Иоффе выдержки из большевистских газет. Он же только хлопает в ответ глазами и говорит — «приму к сведению»!

Подведем промежуточный итог.

— большевики к убийству Романовых не готовились;

— опасности для большевиков Романовы никакой не представляли. Весь дальнейший ход Гражданской войны это подтвердит. Никто из оставшихся членов Династии не сыграет в ней никакой роли;

— убийство Романовых совершенное таким зверским способом, не помощь революционной власти, а её страшная дискредитация;

— наоборот, живые Романовы, мирно живущие в новой России это её приятная визитная карточка для населения страны и мирового общественного мнения.

10. Так кому же реально была выгодна смерть Романовых? Тому, кто не хотел восстановления Российской империи. Тому, кому она была конкурентам. Руки революционеров – это всего лишь инструмент действий внешнеполитических сил. Вероятнее всего, проводником политики по ликвидации Романовых был Яков Свердлов, хотя не исключен вариант, что «вопрос решался» на региональном, более низком уровне. Главный конкурент России – Великобритания. Англосаксы. И тогда и сейчас. Революционеры всех мастей задолго до революции были в контактах с британской разведки. Начиная с декабристов и народовольцев. Поэтому организовать убийство Романовых так, чтобы это стало известно – задача не такая и сложная. Всегда найдутся ненавидящие Романовых, тем более, что красивым революционным словом можно прикрыть все, что угодно. Ну, не будут же, в самом деле, кого-то судить, за расстрел царской семьи сами большевики? Кстати — всплывшие подробности расстрела помогут скомпрометировать в глазах и мировой и российской общественности самих большевиков. И тогда получается прекрасная ситуация не только для ликвидации конкурента России со стороны англосаксов, но и её дальнейшего подчинения своей воле. Немцы враги, большевики кровавые тираны, кто освободит Россию и поможет? Антанта. Спросите, почему не помогла? Потому, что большевики стали упираться, Ленин остался жив, а Троцкий привел в чувство созданную им армию. Дорого стало бы самим воевать с большевиками для англичан — и тогда их план поменялся.Но это уже другая история. 11. Пока есть законные наследники русского престола, такие, чьи права на власть бесспорны, осуществление планов геополитических соперников России по её уничтожению и закабалению были под угрозой. В этом суть убийства Романовых.

Именно «союзники» более всех заинтересованы в смерти Романовых. Не станет основных претендентов на русский трон, не будет в России монархии — тогда:

— обещанные проливы, Дарданеллы и Босфор, отдавать русским не надо.

— отчет по царскому золоту, размещенному Николаем II на Западе, давать будет некому.

— сильная русская империя неожиданно не воскреснет.

Именно поэтому убивают Романовых «по списку». Первым, в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в Перми убили Михаила Александровича Романова. Он ведь передал власть Временному правительству и был «кандидатом на престол №1». Далее убивают Николая II и цесаревича Алексея. То есть кандидатов № 2 и 3. Отречение Николая нас не должно смущать – масса сомнений, что оно было, кроме того, оно противоречило законам империи. Так, что если не сам Николай Александрович, то уже Алексей Николаевич Романов могли взойти на престол.

Еще были убиты Романовы в Алапаевске и Петрограде. А вот несколько Романовых из Крыма уплыли в Европу на английском дредноуте «Император Индии». Про запас. Нужны ведь не только революционеры, но и наследники престола, если англичанам придется «ко двору» восстановление монархии. Но уже под управлением из Лондона.

А теперь, подведем окончательный итог.

Убийство семьи Романовых имеет геополитические корни. За ним стоит Англия, которая руками революционеров и либералов сначала осуществила Февральскую революцию, а потом ввергла страну в хаос.

Уничтожение законных наследников престола было обязательным.

Ну, а что касается «ритуального убийства», то надо расследовать все факты.

Понимая при этом, что смерть главы огромной Империи всегда связана с большой политикой, а уж способ и антураж злодейского умерщвления может быть разным.

Источник: nstarikov.ru