Закон суров, но это закон: Всё, что исходит от человека, к нему же и возвращается!

ЧТО ОТДАЕМ, ТО И ПОЛУЧАЕМ. ТОРЖЕСТВО ЗАКОНОВ ОТРАЖЕНИЯ

Всё, что исходит от человека, к нему же и возвращается!

Злой человек счастлив, пока сделанное им зло не созрело, но когда оно созрело, тогда злой человек познаёт зло. Зло возвращается на того, кто его сделал, так же как пыль, брошенная против ветра.



Ж. Лабрюйер

Очень часто человек излучает в окружающий мир собственную страсть и ненависть, а потом он испытывает защитную реакцию — страх и тревогу.

Получается — «получил то, что отдал». А можно отдать другое, к примеру любовь, нежность, внимание, заботу…

Выходит, от нас самих и зависит то, что мы получаем. Получаем то, что отдаём. В этом и состоит величие этого закона Вселенной!

Отсюда и вытекает очень созидательная рекомендация — излучайте добрые чувства, и Вселенная ответит Вам тем же.

Каждый притягивает к себе то, о чём он думает. Чем больше у нас добрых мыслей и действий, тем больше доброты и любви мы привлекаем в свою жизнь.

Думая о ком-то негативно, мы разрушаем прежде всего себя.Когда человек думает о ком-то с ненавистью и озлобленностью, он разрушает в своей душе позитивное жизнелюбивое Божественное начало. Душа такого человека страдает и испытывает мучения от того, что он с помощью своего озлобленного разума отошёл от истины и забыл, для чего пришёл в эту земную жизнь. Терзаясь, душа хочет не ненавидеть, а любить, быть полезной и нужной людям.

Каждое следствие имеет свою причину. Всякая же причина исходит от нас — в этом суть так называемых «кармических зависимостей». Это суть одного и того же:

«как ты, так и к тебе»;

«что посеял…»;

«что отдал, то и…».

Действительно, что мы отдаём, то мы и получаем. Когда мы обкрадываем кого-то, жизнь неминуемо обкрадывает нас. Когда мы лжём, жизнь через окружающих людей платит нам тем же.

Злые слова, которые высказываются намеренно, возвращаются адресату, пославшему их. Они ранят, затем убивают его и не обязательно в буквальном, физическом смысле. Такой человек постепенно начинает угасать, терзаемый чувством вины и сожаления. В итоге он тормозит свой путь развития и идёт по пути своей гибели.

Когда человек посредством лжи хочет взять контроль над другим человеком, неотвратим эффект бумеранга — эта ложь вернётся отдавшему её в более разрушающем виде.

Оболгавший другого, чтобы избежать наказания, возможно, и добьётся кратковременного ликования, однако затем последуют очень чувствительные «уроки научения», которые через чувства вины и угрызения совести укажут «виновнику» на нарушение Вселенского закона и принудят его к раскаянию и прощению за высказанную в своё время ложь.

Имеющий получает, неимеющий отдаляется от получения ещё дальше. Что имеешь, то получишь, чего не имеешь, того и не получишь. По-другому это положение выглядит так: богатые богатеют, бедные становятся ещё беднее. Аналогию этого положения можно описать примерно так:

 если в Вас есть предательство, будете Вы преданы;

 если в Вас нет предательства, предательство обойдёт Вас стороной.

Признайте авторство жизненных ситуаций, в которых оказываетесь. Людям, излишне подозрительным и придирчивым по отношению к близким, свойственно свои жизненные неудачи объяснять во многих случаях исключительно внешними обстоятельствами.

Такие люди убеждены, что к ним окружающие относятся несправедливо и без особого тепла и внимания. Таким людям очень трудно бывает понять, что они сами и наделили окружающих излишней подозрительностью, чёрствостью, невнимательностью и другими, далеко не лучшими, человеческими качествами. Именно поэтому человек, желающий любви и одновременно защищающийся от неё же, настоящей, истинной любви и не получает.

Не получает он внимания, заботы и любви потому, что сам провоцирует окружающих его людей относиться к нему без любви. Помощь таким людям будет заключаться в том, чтобы приблизить их к пониманию того, что они сами являются авторами чувств, спроецированных на других людей. Признание авторства жизненных ситуаций, которые окружают человека, действительно способно изменить их к лучшему.

Жизнь в доме, в который Вы не вложили своего труда, не будет Вам в радость. Если человек не вложил своих усилий (энергии) в дом, в котором живёт, он не доставит ему такой радости, как если бы он вложил в него частицу своего внутреннего «Я», частицу усердия, желания, любви и своей души.

Если Вас оскорбляют и обвиняют, поблагодарите того, кто это делает. Когда на Вас обрушивается метеоритный дождь крика, оскорблений, обвинений, гнева и раздражения… найдите силы поблагодарить людей, от которых это исходит за… великую подсказку, великий урок научения. Чему? А вот об этом подумайте сами.

Нет действия без последствий.

В мире существует Закон Справедливости.

Неправедные поступки людей нарушают гармонию, мировой порядок и равновесие.

Для их восстановления необходимо, чтобы «нарушитель» испытал все последствия на себе.

Именно так, через страдания от полученного наказания со стороны Вселенной, человек и научается соблюдать законы. Таким образом, если поступки человека послужили причиной страдания для других, в такой же мере он будет страдать и сам.

Подобное притягивает и порождает подобное.

Создавая в душе покой и гармонию и настраиваясь на положительный образ мысли, Вы будете привлекать к себе только положительные явления и людей, которые думают подобным же образом.

Когда же мы обижаемся, обвиняем и недовольны окружающими людьми, то наша жизнь становится мрачной и печальной, вокруг нас находятся люди с подобным же складом мыслей и намерений. Отсюда и появляется вывод о том, что всякое следствие несёт свою причину, всякое явление имеет свою сущностную основу.

Обычно мы находим себе подобных собеседников. Это означает, что нам бывает легко общаться с теми, кто отражает нас или дополняет те черты, которыми мы гордимся и наслаждаемся.

Любое событие — это коллективное творчество. Всё, что происходит с человеком, отражает единую и всеобщую его сопричастность с окружающими людьми, со всей Вселенной. Человек является не только свидетелем какого-либо события, но и его участником, явным или неявным. Причём если человек активно обращает внимание на это событие (а это означает сопричастность к этому событию его подсознания), то он является, скорее всего, его создателем.

«Эффект бумеранга» и его проявление в жизни.

Всё, что мы думаем, говорим или делаем, обладает удивительным эффектом бумеранга. Так, когда мы высказываем свои суждения в виде критики, гнева или в любой другой агрессивной форме, они возвращаются к нам же. Однако также возвращаются и любовь, радость, восхищение и многое другое позитивное, что мы можем легко подарить людям.

Как готовы Вы, такова готовность и окружающих. Так, к примеру, если человек не вписывается в Ваше расписание, то он подсознательно не готов к встрече с Вами. А значит, и Вы не готовы к этой встрече, чтобы помочь ему.

Всё, что исходит от человека, к нему же и возвращается. Вот тому подтверждение: привыкший мыслить негативно, следуя «закону отражения», постоянно оказывается во всевозможных негативных ситуациях.

«Ожидание от кого-то» — это фактическое «ожидание от самого себя». Ожидание от других людей на самом деле — это ожидание от самого себя, поскольку человек поступает с другими так же, как и с собой.

Внешнее поведение есть проявление того, что происходит внутри человека.

Действительно, как показывает практика, в девяноста случаях из ста внешнее поведение людей отражает его внутреннее состояние.

«Мы судим других по себе». Действительно, в жизни мы становимся такими, как те, кого судим. Чтобы изменить себя, нужно самого себя осознать, увидеть себя как бы со стороны. И когда мы это сделаем, мы заметим, что наш разум создаёт нашу реальность, наши поступки устанавливают точный образ получаемого нами счастья, которое мы давали другим людям.

Человек — это своеобразный магнит, который притягивает себе подобных.

Перед тем как выйти утром из дома, одарите весь мир своей любовью, мысленно настройтесь, что встретитесь только с приятными и во всех смыслах замечательными и счастливыми людьми, умными и добрыми. Вот увидите, именно такие люди Вам и встретятся. Это произойдёт потому, что Вы, будучи сами таковыми, как магнит притянете себе подобных.

В жизни нет ничего случайного, все подсознательно закономерно. Никто не может причинить нам зло, если мы его не заслуживаем, если оно не вызвано нашими прежними поступками или желаниями.

По книге

Вячеслав Панкратов, Людмила Щербинина «Улыбнись на счастье»!

По материалам — transurfing-real.ru

источник

Уважаемые читатели!

Возможно, кого-то из вас заинтересуют эти мини-обозрения достаточно простых способов и методов очищения нашей психики (с греч. psychē- душа, дух, сознание; душевные свойства, душевное состояние), которые я буду добавлять для ознакомления.

Все эти способы объединяет одно: человек сам должен их делать, сам на себе проверять их эффективность, в отличие от "волшебных таблеток ото всего": купи-прими- и будет тебе счастье. - В.Л.

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КАК ЧЕЛОВЕК ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ И ВНЕШНИЙ МИР ВНУТРЕННИМ СОСТОЯНИЕМ СВОЕГО СОЗНАНИЯ

Человек влияет на свою жизнь?

Человек влияет на внешний мир?

Сознание человека влияет на внешний мир?

На все эти вопросы я уже давно ответила положительно. Думаю, что вы со мной согласитесь. Конечно, мы влияем на свою жизнь.

Но на сколько тотален этот процесс?

На сколько процентов вы влияете на свою жизнь?

Как вы думаете?

Эта статья может испугать или, по крайней мере, сильно удивить вас.

В этой статье вы узнаете, что вы влияете на внешний мир на 100%. И нет никаких исключений. Вы даже влияете на ужасную погоду в вашем городе и на то, что вовремя не пришел автобус.

Вы влияли на то, что вас взяли на высокооплачиваемую работу и точно также вы повлияли на то, что ваш ребенок заболел.

Не согласны?

Подождите, прочитайте эту странную историю про необычного терапевта, рассказанную Джо Витале в его книге «Жизнь без ограничений».

А потом обсудим.

История от Джо Витале

Пару лет назад я прослышал об одном гавайском враче, который лечил самые запущенные случаи безумия пациентов, совершенно не видя самих пациентов. Он читал данные диагноза, а затем смотрел внутрь себя, чтобы увидеть, как он сотворил болезнь этого человека. И когда он улучшал себя, пациент тоже шёл на поправку.

Когда я впервые услышал эту историю, я подумал, что это какая-то городская байка. Как может кто-либо вылечить кого-либо, леча при этом себя? Как может пусть даже самый-самый мастер по cамосовершенствованию вылечить полное безумие?

Я счёл рассказ вымыслом. Это было не логично, и я выбросил из головы ту историю.

Но спустя год я снова услышал об этом. Я услышал, что терапевт использует гавайский исцеляющий метод под названием хо’опонопоно. Я никогда о таком не слышал, но теперь это уже прочно засело у меня в мозгу. Если эта история была правдой, то мне уже хотелось знать об этом побольше.

Я всегда понимал словосочетание «полная ответственность» в том смысле, что я несу ответственность за всё, о чём я думаю, и что я делаю. А всё, что выходит за пределы этого понимания, уже мне не подвластно.

Я думаю, что многие люди трактуют полную ответственность точно так же. Мы отвечаем за то, что мы делаем, но не за то, что делает кто-либо другой. Гавайский врачеватель, лечивший людей, потерявших разум, мог бы научить меня новому, более глубокому пониманию полной ответственности.

Его зовут доктор Ихалеакала Хью Лен. При первом нашем телефонном разговоре мы общались почти целый час.

Я просил его рассказать мне всю историю о его деятельности в качестве врачевателя. Он сказал, что проработал в госпитале штата Гавайи четыре года.

То отделение, в котором находились сумасшедшие больные, было довольно опасным. Физиологи увольнялись оттуда буквально через месяц. Персонал либо прикидывался больным и не выходил на работу, либо просто увольнялся. Все, кому приходилось проходить через это отделение, преодолевали его только спиной к стене, опасаясь нападения пациентов. Это было не самым лучшим местом как для жизни, так и для работы или посещений.

Доктор Лен сказал мне, что он никогда не осматривал пациентов. Он просматривал медицинские карты пациентов, сидя в кабинете. Пока он рассматривал эти записи, он работал над собой. И по мере того, как он работал над собой, пациенты начинали поправляться.

«Спустя несколько месяцев, пациентам, которые до этого имели право передвигаться только в наручниках, позволили свободно перемещаться, – сказал он мне. – «Другие, которые получали огромные дозы медикаментов, получили освобождение от них. А те больные, которые не имели ни малейшего шанса когда-либо оказаться на свободе, получили её».

После того, как я услышал об этом, я испытал огромное благоговение.

«Но это ещё не всё» – продолжал он, – «Персонал стал с радостью приходить на работу. Прогулы и текучесть кадров исчезли. Мы наконец-то укомплектовали весь штат полностью, как нам было нужно для ухода за пациентами, и весь персонал прекрасно работал. И сегодня это отделение закрыто».

И тут настал момент, когда я задал вопрос на миллион долларов: «Так что же вы делали с собой такого, что все эти люди менялись?»

«Я просто лечил те свои части, которые сотворили их» – ответил он.

Я ничего не понял.

Доктор Лен объяснил, что полная ответственность за свою жизнь означает, что ты отвечаешь за всё, что происходит в твоей жизни – по той простой причине, что это твоя жизнь – и поэтому это твоя ответственность. В буквальном смысле – весь мир сотворён тобой.

Вот это да! Такое не сразу доходит. Быть ответственным за то, что я говорю или делаю, – это одно. Но быть ответственным за то, что каждый говорит или делает в моей жизни, – это уже совершенно другое.

Кроме того, правда в том, что если ты принимаешь полную ответственность за свою жизнь, тогда всё, что ты видишь, слышишь, ощущаешь на вкус, к чему прикасаешься, или испытываешь любые другие ощущения, за всё это ты также несёшь ответственность, потому что это – твоя жизнь.

Это означает, что и размах терроризма, и президент, и экономика, – всё, что ты испытываешь, и даже всё, что тебе не нравится, – всё это тебе и лечить. Они существуют, так сказать, только как проекции изнутри тебя. Проблема не в них, проблема в тебе. И чтобы изменить их, должен измениться ты.

Я знаю, что это трудно понять, трудно вручить ответственность за всё в одни руки. Осуждение гораздо проще, чем полная ответственность. Но когда я говорил с доктором Леном, я начал понимать, что означает лечение самого себя, и что хо’опонопоно означает – любить себя.

Если ты хочешь улучшить свою жизнь, тебе нужно вылечить свою жизнь. Если ты хочешь вылечить кого-то – даже сумасшедшего, – ты можешь сделать это, если вылечишь себя.

Я спросил доктора Лена, как он лечил самого себя. Что он делал конкретно, когда рассматривал карточки пациентов?

«Я просто говорил «Прости меня» и «Я люблю тебя», и повторял эти слова снова и снова», – объяснил он.

- И это всё?

- И это всё.

Оказывается, что любить себя – это самый лучший способ улучшить себя, и когда ты улучшаешь себя, ты улучшаешь свой мир.

Позвольте мне привести личный пример того, как это работает: однажды некто прислал мне по электронной почте письмо, которое расстроило меня.

В прошлом я бы стал работать над моими эмоциональными «горячими точками», или долго бы думал о том человеке, который прислал мне неприятное письмо. На этот раз я помнил о методе доктора Лена.

Я просто тихо повторял: «Прости меня» и «Я люблю тебя», я не сказал этих слов никому конкретно. Я просто пробудил дух любви, чтобы вылечить внутри меня то, что сотворило внешние обстоятельства.

Примерно через час я получил ещё одно письмо от того же человека. Он извинялся за предыдущее послание. Заметьте, что я не совершил ни одного действия, направленного во внешний мир, чтобы получить это извинение. Я даже не написал ему ответного письма. Повторяя «Я люблю тебя», я каким-то образом вылечил в себе то, что сотворило его.

Позже я побывал в гостях у доктора Лена. Ему сейчас 70 лет, и его считают потомственным шаманом, и ведёт он достаточно уединённый образ жизни. Он похвалил мою книгу «Фактор притяжения». И сказал мне, что по мере того, как я буду лечить себя, вибрации моей книги будут возрастать, и каждый, кто будет читать её, будет это чувствовать. Короче говоря, если улучшаюсь я, то улучшаются и мои читатели.

«А что по поводу тех книг, которые уже проданы и мне не доступны?» – спросил я.

«Они не недоступны тебе», – объяснил он, снова разорвав мой разум мистической мудростью. – «Они до сих пор в тебе».

Короче говоря, нет ничего вовне.

Объяснение такой техники могло бы занять целую книгу, и заслуживало бы того. Но достаточно сказать, что всё, что ты бы хотел улучшить в своей жизни, всё это находится в одном-единственном доступном месте – в тебе.

Джо Витале

Как человек влияет на жизнь?

Давайте зададим себе практические вопросы.

Кто создал ситуацию, где меня обокрали?

Кто повлиял на то, что мой начальник сделал мне неприятный выговор ни за что?

Кто влиял на то, что мои отношения скатились под откос?

Я.

Кто повлиял на то, что мне внезапно помогли донести тяжелые сумки?

Кто создал такую возможность, что я выиграл эти билеты?

Как получилось так, что мне так легко предложили эту должность?

Снова Я.

Автор — ЕЛИЗАВЕТА ВОЛКОВА

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