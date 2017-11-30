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Хотите Медведева послушать?

13:33. 30 ноября 2017 Просмотров - 142 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: медведев
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Один комментарий»

  • 562 466
    макс 30 ноября 2017 в 14:08 Ссылка Пометить
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    Да уж сразу видно андроид с другой планеты вещает такое особенно как то врезалась фраза возьмите говорит ипотеку и живите спокойно))).Вот интересно выпрут его в 18 году или президентам сделают типо пиплы все схавоют?

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