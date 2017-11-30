Судьба Ирака и Ливии заставила КНДР создать ракету «Хвасон-15»

Официальный Пхеньян объявил о достижении исторического успеха в завершении ядерного вооружения государства.

Северная Корея с легкой руки Ким Чен Ына продолжает проводить ракетные пуски. Штаты бесятся, Япония волнуется, Россия призывает всех успокоиться, перейти к диалогу и не нагнетать ситуацию. О том, какие перспективы у КНДР в реализации своей ракетной программы, рассказал полковник Виктор Мураховский, главред журнала «Арсенал Отечества».

По его мнению, очень скоро Пхеньян поставит на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты. Они смогут не только нести ядерный заряд, но и достичь любой точки США. Угроза реальна. Последнее испытание показало серьезность намерений руководства КНДР создать полноценные ракетно-ядерные силы.

Так, ракета «Хвасон-15», упавшая накануне в 210 км от японского побережья, хоть и не причинила ущерба стране Восходящего солнца, зато показала, что северокорейские ракеты становятся все мощней. Неизвестно, МБР это была или просто ракета средней дальности, главное, что скоро Пхеньян поставит на вооружение межконтинентальные ракеты, способные покрыть расстояние около 9-10 тысяч километров.

Вся Америка окажется как на ладони. При этом Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что никакой угрозы ракетная программа КНДР своим соседям не несет. Цель КНДР – свести к минимуму угрозы более сильных государств, проводящих политику ядерного шантажа. Если еще конкретней, то северокорейские МБВ станут щитом на пути ядерной угрозы США. Каждый защищается, как может.

Тем более что Ким Чен Ыну вряд ли хочется повторить путь Саддама Хуссейна или Муаммара Каддафи, отправленных на тот свет благодаря стараниям Вашингтона. Правда, российский сенатор Франц Клинцевич придерживается иного мнения, заявляя, что КНДР стоит прекратить накалять обстановку в регионе.

Все же последние ракетные пуски вышли за рамки необходимой разумной самообороны и вполне могут настроить против себя мировое сообщество. Пхеньяну стоит поостеречься, не дожидаясь, пока его поставят на место. И в этом тоже есть свой резон: американцы ведут более тонкую игру, провоцируя молодого северокорейского лидера. Им, к слову, это удается…

Однако не стоит забывать о том, что ядерное оружие не игрушка и начинать войну из-за глупых обид и подозрений не лучшая затея. А так может произойти, если Ким Чен Ыну покажется, что его безопасности, как и безопасности КНДР, что-либо угрожает.

Но, вернёмся к пуску ракеты «Хвасон-15»...

Накануне КНДР осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Запуск прошёл успешно. Ракета пролетела около тысячи километров, достигнув в апогее высоты 45 километров, и упала в Японском море в нейтральных водах в 210 километрах от побережья японской префектуры Аомори.

Пхеньян заявил, что расчётные характеристики новой межконтинентальной баллистической ракеты позволят ей поразить любую цель на территории США. «Хвасон-15», согласно официальному заявлению, способна нести тяжёлую ядерную боеголовку. Разумеется, под удар попадают не только Япония, но и Гуам, Маршалловы острова и Гавайи, где расположены ближайшие к Северной Корее американские военные базы.

Основой противоракетной обороны США является наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GBI), которая предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развёрнуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии.

В случае ракетного удара со стороны КНДР Маршалловы острова окажутся беззащитны, поскольку они находятся за пределами зоны покрытия GBI. Новая система Block 2A находится пока в стадии разработки и появится на вооружении после 2020 года. По той же причине база США на Гуаме также окажется лёгкой мишенью для северокорейской МБР.

Гавайские острова уже находятся под прикрытием GBI, но почти на самом краю зоны покрытия, поэтому вероятность поражения МБР противоракетой ниже ста процентов. Учитывая, что у Штатов есть только 30 противоракет GBI, то массированный удар отразить будет невозможно, поскольку система ПРО рассчитана так, что на одну цель тратится три ракеты-перехватчика. Испытания показали, что только это гарантирует надёжный перехват на периферии зоны покрытия.

В континентальной части США ситуация несколько лучше, благодаря большему проценту перехватов, но опять же – если будет нанесён массированный удар, то спастись от него будет невозможно. Кроме того, придётся выбирать приоритеты: разделить силы, либо оставить Гавайи без защиты и до последней ракеты защищать города на Тихоокеанском побережье.

Учитывая ограниченный материальный ресурс Северной Кореи, можно смело предполагать, что ракетный удар будет ограниченным. После него последует сокрушительное возмездие. Победить в войне с США у Пхеньяна шансов нет, но навредить он сможет довольно чувствительно.

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http://gosnovosti.com/2017/11/сша-не-готовы-к-перехвату-северокорей/