Старец Луганский Филипп и его предсказания о Луганске

В городе Луганске в районе автовокзала есть удивительное место – часовня, построенная на могиле Луганского старца Филиппа. Место это необычное, ведь все, что там попросишь от чистого сердца, обязательно сбудется. Хочу немного рассказать о удивительном старце и о том, что он говорил о городе Луганске.Диакон Филипп Елисеевич Горбенко родился 22 ноября 1858 года в крестьянской семье, проживавшей в Черниговской губернии.Родители Филиппа, Елисей и Феврония, были людьми богобоязненными и сына воспитывали в духе Святой Православной веры.После их смерти, оставив родительский дом, он вместе с группой односельчан отправляется в город Луганск в поисках работы.Был конец XIX столетия. В то время Луганск уже развивается как промышленный город, и на чугунно-литейный завод требовались рабочие разного профиля.Вот таким образом, ведомый Промыслом Божиим, Филипп оказывается в городе Луганске, который и становится для него родным городом.Дежуря на проходной, Филипп видел насквозь каждого человека. Никогда не останавливал тех, которые выходили с завода с чистой совестью. Ему было открыто, когда человек впадал в грех воровства и стремился вынести из стен завода вещи, ему не принадлежащие. Таких людей он непременно останавливал и с присущей ему кротостью и христианской любовью вразумлял.Монахиня Любовь (Лидия Ивановна Гальченко) рассказывала такой случай. Один ее знакомый решил вынести с завода гайки, но для того, чтобы контроль не заметил, он положил их во внутренний карман пиджака. Каково же было его удивление, когда на проходной дежуривший в тот день Филипп обратился именно к нему со словами: “Гайки, что во внутреннем кармане, иди отнеси обратно и потом проходи”. Укоряемый совестью, тот отнес гайки обратно и на всю жизнь запомнил этот случай.Многих жителей Луганска Филипп привлекал к себе богоугодной жизнью, состраданием к людям, умением и желанием помогать нуждающимся. Бывало, кому иконку даст, кому крестик, просфору, кому булочку из белой муки, а кому в назидание слово доброе скажет.Все время за ним замечали необыкновенные случаи прозорливости, когда-то сказанное им непременно сбывалось. Филипп редко говорил прямо, а всегда иносказательно или притчами, поэтому для многих были непонятны его слова.Во время войны пришёл к отцу Филиппу немецкий генерал и говорит: «Здравствуй, отец». Отец Филипп ему ответил: «Какой я тебе отец, ты завоеватель». Генерал спросил: «А кто умнее: Сталин или Гитлер?». Отец Филипп сказал: «Сталин — это вождь, а Гитлер — шофёр, два колеса, одно потеряет на речке, а другое под большим городом».Собралось у отца Филиппа несколько человек, он посадил всех за стол кушать и квас пить. Взял в руки платок, разорвал на три части, и говорит: «Девчата, Советского Союза не будет». Все удивились, не может быть такого, как же так. А он говорит: «Да вот так: 1 часть — отойдёт Прибалтика, 2 часть — Россия, сначала трудно ей будет, а потом хорошо, 3 часть — Украина, бедная моя Украина, поработят её иноземцы и все заводы займут». Девчата возмущаются, не верят, такой могучий Советский Союз — и вдруг распадётся. Тогда отец Филипп говорит: «Допивайте квас». А квас был налит в красивый кувшин. Когда квас из него выпили, он взял этот кувшин и кинул об стенку, он так и разлетелся на части. Отец Филипп говорит: «Посчитайте, сколько осколков». Посчитали, оказалось 15. Отец Филипп сказал: «Вот и весь ваш Советский Союз».Про икону Луганской Божией Матери старец говорил: «Прийде час, що з иконою Луганськой Божей Maтepi пройдуть кругом города i будуть спивать: Пресвятая Богороди­ца, спаси нас».При чтении книги “Житие старца-диакона Филиппа”, житие и благодатная помощь старца Филиппа, воспоминание при жизни, обратили внимание на следующие строки “… Крелинцева Галина Степановна г. Луганск – один раз мама мне сказала, что нужно сходить к святому. Так я и попала к отцу Филиппу. Помню, когда мы пришли к нему, он говорил, что будет очень тяжело в конце света. Но выезжать никуда нельзя. Наш город Луганск, как он говорил, спасет Царица Небесная.Сейчас на месте погребения старца регулярно совершаются панихиды, количество людей, приходящих на могилку праведника, с каждым годом увеличивается.

Источник: nashaplaneta.su