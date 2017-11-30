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США выделят денег российским школьникам на пропаганду прав меньшинств

18:51. 30 ноября 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:

Источник: pvo-info.ru

Финансируемый Госдепартаментом США фонд «Евразия» разместил объявление о старте конкурса по «развитию социальных навыков» у российских школьников.

Фонд будет поддерживать региональные проекты, направленные на улучшение «социальной среды», пропаганду прав меньшинств, а также экологические инициативы. При этом подчёркивается, что из Соединённых Штатов будут привлекаться НКО в качестве консультантов и «партнёрских организаций». Примечательно, что в документации и описании конкурса особо указывается на то, что российские государственные образовательные или иные структуры не могут быть «партнёрскими организациями» в рамках проекта.

Каждый проект может запросить финансирование в пределах до 40 тысяч долларов, реализация должна начаться с января 2018 года и завершиться к 17 сентября 2018 года.Помимо помощи меньшинствам проект направлен на некие «экологические инициативы», причём в описании конкурса специально подчёркивается, что «политический активизм» и «изменение общественного мнения» в рамках проекта не предусмотрены. Это довольно интересная оговорка, особенно учитывая контекст, в котором осуществляются практически все проекты фонда «Евразия» как на постсоветском пространстве в целом, так и в России в частности. Речь идёт о школьных и студенческих «обменах» (которые таковыми в строгом смысле слова не являются, так как отсутствует контингент приезжающих в Россию), которые в большинстве своём тесно связаны с аналогичными обменными программами Госдепартамента. Упор в них делается на обучение российских детей различным навыкам в медиасфере, а также создание школьных медиапроектов. При этом вся эта «социальная экспертиза» сводится к финансированию и продвижению западной, прежде всего американской, повестки в сфере гражданского общества.

Необходимо указать на тот факт, что структуры, финансируемые посредством Госдепартамента США и Агентства по международному развитию, уже довольно продолжительное время работают именно на треке создания подконтрольного себе журналистского пула в российских регионах — начиная со школьной скамьи и заканчивая уже сложившимися медиа.

Так, в частности, Международный центр для журналистов — структура, тесно аффилированная с Госдепом и Агентством США по международному развитию, проводит для журналистов из стран, граничащих с Россией, пишущих на русском языке, специализированные программы стажировки с целью «противодействия дезинформации, распространяемой российскими государственными и контролируемыми близкими к Кремлю олигархами СМИ».

Примечательно, что помимо сопредельных с Россией стран, как отмечается, особый упор будет делаться на приёме заявок «независимых журналистов» из самой России. Размер персональных грантов составит от $5 до $100 тысяч на каждый индивидуальный проект. Сама программа именуется Eurasia Media Innovation Challenge (Евразийский конкурс медиаинноваций) и помимо американского Международного центра для журналистов реализуется совместно с британским Институтом медиаразнообразия.

При этом Бюро общественной дипломатии Госдепа также занимается российскими медиа, ведомство администрирует ряд проектов, направленных на «подготовку независимых журналистов», в рамках которой на конкурсной основе представители медиа приглашаются в США по программе международных медиарепортёров для ознакомления с целями американской внешней политики посредством прямого общения с членами конгресса, представителями правительственных ведомств, бизнес-сообществом, для участия в специализированных брифингах и семинарах.В описании грантовой программы Госдепа прямо отмечается, что посредством «проактивного» взаимодействия с иностранной прессой Бюро публичной дипломатии стремится к повышению эффективности американской внешней политики. Проект будет реализован на базе так называемых пресс-центров для иностранной прессы, которые являются структурным подразделением Госдепа и предназначены для формирования лояльного американским властям иностранного пресс-пула. Однако стандартная для любого внешнеполитического ведомства работа по взаимодействию с иностранными журналистами имеет в случае с Госдепом примечательную специфику. Задачей и конечной целью всего проекта является разъяснение иностранным журналистам «истинных мотивов американской внешней политики», а также продвижение «стандартов объективности».

После закрытия представительств американских государственных органов, специализирующихся на «продвижении демократии», основной упор был сделан на инструменты публичной дипломатии. Россия, а точнее «её агрессия против Украины, а также дезинформация и пропаганда» рассматриваются Соединёнными Штатами в качестве реальной угрозы для Евразийского региона, и прежде всего союзников США в Европе. Против них направлена, в частности, публичная дипломатия США. В докладе озвучиваются конкретные цифры затрат на фактическое противостояние России — внутри самой России — посредством механизмов публичной дипломатии.

Так, в частности, по линии дипломатических и консульских программ по публичной дипломатии, а также различных вспомогательных фондов в Россию поступило более 9,7 млн долларов, то есть порядка 580 миллионов рублей в 2016 году, что является самым большим финансированием, выделяемым США для публичной дипломатии в регионе «Европа и Евразия».

Переход на «экологическую» повестку и обучение российских школьников «правам меньшинств», при всей сложности и забюрократизированности отечественной системы образований, по мнению экспертов, вполне может дать свои плоды, так как «зонтичные» структуры международных некоммерческих организаций могут создавать иллюзию аполитичности и нацеленности своих программ исключительно на развитие «гражданского общества».

Российское государство выделяет при этом с каждым годом всё больше и больше средств на поддержку разного рода НКО, и аргумент в пользу принятия средств из иностранных организаций в этой связи не может считаться корректным. В стране развивается реальное гражданское общество со своими традициями правозащиты и теми же экологическими проектами, и это большое благо и сильное конкурентное преимущество нашей страны. Однако использование иностранного финансирования, в том числе и от структур, напрямую связанных с Госдепартаментом и USAID, вряд ли может считаться нормальной практикой в российских регионах и образовательной системе в целом.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 5847 5121
    Вячеслав 30 ноября 2017 в 18:59 Ссылка Пометить
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    Надо все эти меньшинства отправить на хрен в пиндосию, а выделенные на них средства направить на решение экологических проблем…

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