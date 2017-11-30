Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 ноября 2017
- 04:28 Яркие кадры: ВКС РФ и Армия Сирии громят «Аль-Каиду», освобождая город за городом и приближаясь к авиабазе в Идлибе (ВИДЕО).
- Вчера 21:26 Они могли отрезать голову любому: Вырвавшийся из оков смерти рассказал о зверствах ИГИЛ (ВИДЕО).
Яркие кадры: ВКС РФ и Армия Сирии громят «Аль-Каиду», освобождая город за городом и приближаясь к авиабазе в Идлибе (ВИДЕО)
Сирийская Армия при поддержке ВКС России ведёт крупное наступление в южной сельской местности провинции Алеппо, отбив ряд населённых пунктов у террористов сирийской «Аль-Каиды».
Вчера обученные российскими военными бойцы 5-го Армейского Корпуса САА начали наступление от ранее взятого под контроль города Аль-Рашидиях к городам, расположенным к востоку от границы провинции Идлиб.
В ходе атаки правительственные войска отбили несколько городов, в том числе Азиза и Аль-Рамла.
В результате этого прогресса САА теперь находится в 20 км от стратегического военного аэропорта Абу-Духур, который расположен в восточной части провинции Идлиб.
В течение последних десяти дней Сирийская армия совершила крупный прорыв после ожесточённых столкновений с террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) в южной сельской местности Алеппо.
Во главе с 3-м и 5-м армейскими корпусами, а также с бойцами республиканской гвардии, в пятницу САА сумела взять под полный контроль Аль-Рашадию. Этот ключевой город переходил из рук в руки пять раз за последний месяц, он расположен в нескольких километрах к западу от главной линии снабжения, ведущей в Алеппо.
Затем армейцы занялись укреплением Аль-Рашадии, чтобы предотвратить контрнаступление врага. Затем правительственные войска достигли окраин контролируемого «Джебхат ан-Нусрой» Рамла, значимого города на пути к авиабазе Абу Духур, важнейшей стратегической цели продолжающегося наступления Армии САР, которое возглавляет генерал-майор Мухаммад Хаддур.
Командование Сирийской армии сделало правильный вывод, что оборона боевиков в южной части Алеппо будет недостаточна сильна из-за одновременных наступательных действий САА на двух флангах в соседней провинции Хама, это делает джихадистские силы неспособными одновременно полноценно защищать все оккупированные районы.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Они могли отрезать голову любому: Вырвавшийся из оков смерти рассказал о зверствах ИГИЛ (ВИДЕО)
Около года назад был освобожден от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» сирийский город Алеппо.
Самый крупный и экономически развитый мегаполис возвращается к мирной жизни: беженцы переселяются в свои дома, восстанавливается инфраструктура и промышленный комплекс, социальные объекты начинают работать в штатном режиме.
У корреспондента «Русской Весны» появилась уникальная возможность пообщаться с людьми, которые по воле судьбы оказались по ту сторону линии фронта и стали очевидцами страшных картин тех кровавых событий. Сегодня мы публикуем первое интервью..
Местный житель района Шаар Муххамед Атра рассказал, как в начале 2014 года, спасаясь от террористов «Джебхат ан-Нусры»*, был вынужден покинуть город и перебраться в Ракку. Однако тогда он не мог представить, что его жизнь окажется на волоске от смерти в плену экстремистов «ИГИЛ»:
«Я там много увидел того, что никогда не видел от „ИГИЛ” и американцев. Они (боевики „ИГИЛ”) могли остановить любого местного жителя, особенно парня, и просто отрезать голову.
Они заставляли людей отращивать бороды и одевать хиджаб. Если девушка красивая, то они просто ее брали за руку и увозили с собой, а потом насиловали.
Боевики утверждали, что они лицо ислама, но ислам их не коснулся. Я видел, насколько они были зависимы от наркотиков и как много принимали их. Когда шли в бой против сирийской армии, они напоминали зомби и ничего не боялись».
Как вспоминает Муххамед, все зверства и ужас, творящийся вокруг него, не имели ничего общего с джихадом и исламом, как заявляют лидеры боевиков «ИГИЛ»*, а являются частью хорошо спланированного кровавого сценария военно-политических игр США, их союзников и других стран, заинтересованных в свержении президента Сирии Башара Асада со своего поста:
«Оружие у боевиков было от американцев и турок. Американцы разыгрывали спектакль, делали вид, что бомбят позиции боевиков, но не бомбили ни днем, ни ночью. По Ракке они не бомбили. Когда я жил в районе Табка, то видел, как по договоренности террористам дали коридор. Американцы дали им коридор и с воздуха прикрывали „ИГИЛ”».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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