Сирийская Армия при поддержке ВКС России ведёт крупное наступление в южной сельской местности провинции Алеппо, отбив ряд населённых пунктов у террористов сирийской «Аль-Каиды».

Вчера обученные российскими военными бойцы 5-го Армейского Корпуса САА начали наступление от ранее взятого под контроль города Аль-Рашидиях к городам, расположенным к востоку от границы провинции Идлиб.

В ходе атаки правительственные войска отбили несколько городов, в том числе Азиза и Аль-Рамла.

В результате этого прогресса САА теперь находится в 20 км от стратегического военного аэропорта Абу-Духур, который расположен в восточной части провинции Идлиб.

В течение последних десяти дней Сирийская армия совершила крупный прорыв после ожесточённых столкновений с террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) в южной сельской местности Алеппо.

Во главе с 3-м и 5-м армейскими корпусами, а также с бойцами республиканской гвардии, в пятницу САА сумела взять под полный контроль Аль-Рашадию. Этот ключевой город переходил из рук в руки пять раз за последний месяц, он расположен в нескольких километрах к западу от главной линии снабжения, ведущей в Алеппо.

Затем армейцы занялись укреплением Аль-Рашадии, чтобы предотвратить контрнаступление врага. Затем правительственные войска достигли окраин контролируемого «Джебхат ан-Нусрой» Рамла, значимого города на пути к авиабазе Абу Духур, важнейшей стратегической цели продолжающегося наступления Армии САР, которое возглавляет генерал-майор Мухаммад Хаддур.

Командование Сирийской армии сделало правильный вывод, что оборона боевиков в южной части Алеппо будет недостаточна сильна из-за одновременных наступательных действий САА на двух флангах в соседней провинции Хама, это делает джихадистские силы неспособными одновременно полноценно защищать все оккупированные районы.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.