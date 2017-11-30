«Щит» России против ракетного нападения: предупрежден, значит, вооружен

Важная новость: в России создано замкнутое радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Командный центр ПРО своевременно получит информацию о запуске баллистических ракет с их траекторией. При фиксации факта нападения на Россию, решение о нанесении ответного удара будет принято в оперативном порядке.

Сама система включает в себя не только наземные РЛС, но и орбитальную группировку спутников.

Основу наземного эшелона СПРН составляют РЛС нового поколения типа «Воронеж». В настоящее время «четверка» РЛС несет боевое дежурство в Калининградской, Иркутской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае. В Оренбуржье, Красноярском и Алтайском краях приступили к несению опытно-боевого дежурства три станции. Планируется перевести РЛС на боевое дежурство в конце года. Возможно, РЛС «Воронеж-СМ» развернут и на полуострове Крым («небратья» точно обрадуются!).

Относительно орбитальной группировки спутников системы СПРН: она выдает данные о космических объектах с целью контроля космического пространства. Ни одна МБР не сможет стартовать и остаться «невидимкой»: ни с континентальной территории США, ни с других районов земного шара. Будут обнаружены старты баллистических ракет с морей и океанов, практически с любой точки планеты, с определением азимута их полета.

Все это стало доступно еще в 2015 году после запуска ЕКС-1, или «Космос-2510», новейшего российского спутника СПРН, работающего в Единой космической системе «Тундра». Система «Око-1» прослужила долго, охраняя российские рубежи, но пришла пора сменить ее на космические аппараты нового поколения.

В числе успехов новейшей СПРН - обнаружение весной этого года более полутора тысячи запусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения. Теперь мы видим все: от Марокко до Шпицбергена и восточного побережья США. Но не стоит расслабляться, ведь зона контроля станция США охватывает практически всю территорию нашей страны. Возможности ПРО США могут еще вырасти, как считают военные.

Принцип работы наших систем сильно отличается. Преимущество российских систем – работа в режиме многозадачности. Американцы же делают упор на спутниковую группировку. Тема СПРН, несомненно, очень интересная. Стоит отметить, пожалуй, помимо РЛС и российский ракетный комплекс РС-26 «Рубеж», который ласково называют «убийца ПРО».

Американские конгрессмены объявили, что комплекс – «беспрецедентная угроз» нацбезопасности США за последние 30 лет. И все благодаря его универсальности… Под договор о РСМД он не подпадает. При этом обладает возможностью поражать цели в непосредственной близости у российских границ и на территории самого американского континента. Таким образом, превращая ПРО США в хлам, пускай и дорогостоящий.

Вот так «кирпичик за кирпичиком» и выстраивает Россия систему национальной безопасности: на радость нам, на горе врагу. Ну, а друзьям-союзникам беспокоиться не о чем.