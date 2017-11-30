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Реальные шаги по защите животных от насилия… предпринял Роскомнадзор

19:01. 30 ноября 2017 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал:

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Насилия в мире так много, что пора поставить в этом деле точку. Начать с себя, своих детей, соседей во дворе, жителей своего города, сограждан в масштабах всей нашей страны. Насилие над заведомо слабым существом уничтожает нашу человечность. Никакого снисхождения к живодерам: ни в реальной жизни, ни в сети. Роскомнадзор уже призвал объединить усилия в борьбе против жестокого обращения с братьями нашими меньшими.

Сегодня, в День домашних животных, сотрудниками РКН была опубликована информация о блокировке интернет-ресурсов, содержащих фото и видеоматериалы с насилием над животными. Теперь РКН будет проводить мониторинг сайтов, чтобы своевременно заблокировать подобные ресурсы. Проблема не просто назрела, она требует кардинальных решений.

Госдума уже приняла поправки к Уголовному кодексу, ужесточив наказание для живодеров. Но мы же знаем, что законы лучше работают, когда общество их принимает и поддерживает. Мы сами должны сказать твердое «нет» и оказать содействие сотрудникам Роскомнадзора в столь важном деле.

На сегодняшний день сотрудниками РКН в список запрещенных сайтов внесено порядка 2143 источников за продажу редких животных и 363 – за публикацию материалов, содержащих сцены насилия над ними. Если кто-либо обнаружит подобные группы в социальных сетях, обязательно сообщите в Роскомнадзор. Нормальный человек не станет наслаждаться страданиями живого существа, а по-другому ситуацию не изменить.

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Роскомнадзор обратился к россиянам за помощью в мониторинге сайтов, размещающих фотографии и видео издевательств над животными, потому что только так сотрудники РКН смогут расширить масштаб работы. Инициативу РКН поддержали и пользователи соцсетей, и представители политических партий, поблагодарив за проделанную работу.

Только мы можем сделать нашу жизнь добрее, поставив крест на торговле редкими животными, пытках котят и щенят, не позволив людям превратиться в изуверов из ложного чувства собственной безнаказанности.

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Метки: животные, новости / россия, роскомнадзор, Россия
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