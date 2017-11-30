Радиация. Прародительница Вселенной

С каждым днем из-за неблагоприятной экологии и постоянных вспышек на солнце все большее внимание в мегаполисах уделяется радиационному полю. Эзотерики уверены, что, когда Бог отделил свет от тьмы, именно радиация стала буферной зоной. Иными словами – чистилищем для всего. Ученые вторят специалистам из мира магии. Они считают, что, спустя каких-то несколько десятков тысяч лет, радиация превратит человечество в сгустки фотонов. Однако стоит ли так бояться радиации? Почему ее называют не просто прародительницей Вселенной, но и первородной энергией магии? Из-за чего радиацию называют невидимой смертью, если именно благодаря ей удается излечить тяжелые формы рака?