Потрясающий жизненный путь великого русского человека – Владимира Ивановича Даля (2)

Но если учесть профиль Министерства внутренних дел, Даль, конечно, пользуется служебным положением. Он развернул работу по сбору местных слов, пословиц, песен, преданий и проч. в масштабах всей империи.

«Петербург должен быть особенно благодарен Далю, который так много сделал для больниц и учебных заведений столицы».

Но всё же была очевидная польза от этой канцелярии, о чём свидетельствует, например, столичная газета «Голос»:

«Писать бумаги мы называем дело делать; а оно-то промеж бумаг и проскакивает, и мы его не видим в глаза…».

Владимир Даль — управляющий канцелярией при министре, его «правая рука». Он статский советник, имеет Владимира 3-ей степени, Станислава 2-й с короною и Анну, и иные регалии. К нему обращаются: «Ваше высокородие».

С 1841 года Даль — снова в Петербурге, живёт и работает в Министерстве внутренних дел.

В канцелярию министерства приходят толстые пакеты от чиновников, учителей, директоров гимназий. Всё переписывается на длинные ленты бумаги («полосы»), укладывается в коробки по губерниям, по говорам. Писцы трудятся усердно и не без удовольствия.

«Самый воздух в канцелярии был пресыщен русской филологией, — вспоминает один из сотрудников канцелярии. А по всей России продолжают растекаться предписания из Санкт-Петербурга — присылать, присылать, присылать… »

Раз в неделю, по четвергам, у Даля собираются друзья и знакомые. Это не светская знать, а лица замечательные: хирург Пирогов, мореплаватели Врангель и Литке, натуралист Бэр, актёр Щепкин, поэт и художник Шевченко, писатель Одоевский, товарищи по Хивинскому походу — Чихачёв, Штернберг, Ханыков, Леман.

Основатели Географического общества

На одном из таких «четвергов» в доме Даля в 1845 году было учреждено РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО — одно из самых славных в России.



Оно составило обширную программу по сбору сведений из области географии, геологии, картографии, топографии, сейсмологии, осуществляло научное руководство собиранием фольклорных и этнографических материалов, организовало десятки экспедиций во все регионы страны и мира (даже в Китае есть 450-километровый высокогорный хребет имени Русского географического общества).

В 1846 году был разослан по стране «Этнографический циркуляр», а в следующем году через «Отечественные записки» (№ 3)



Даль призвал российского читателя помочь ему в общем деле — присылать в журнал или в министерство простонародные слова и выражения, а также пословицы, поговорки, присловья, прибаутки, присказки, песни, думы, причитания, сказки, былины, предания, были, загадки, скороговорки, народные анекдоты, лубочные картинки, заговоры, суеверия, народные плачи, месяцесловы (календари), описания местных обычаев, свадебных и похоронных обрядов, ремёсел, промыслов, занятий, празднеств, игр, — и «чем ближе и вернее сведения эти будут описаны со слов народа, тем они будут драгоценнее».



ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОВИНЦИЮ

В 1848 году «Москвитянин» напечатал рассказ Даля «Ворожейка», где цыганка из табора разными плутнями и хитростями обобрала простодушную крестьянку. Автор заканчивает такими словами:

«На деревне сделалась тревога. Власти, как всегда, бездействовали».

Вот за эту фразу о бездействии властей писатель от самого императора — через министра — получил выговор («Служить — так не писать, писать — так не служить»).

Данное обстоятельство вынудило покинуть Даля Петербург и перебраться на 10 лет в Нижний Новгород управляющим удельной конторой.

Владимир Даль — и управляющий, и советчик (крестьянское дело он знает до таких подробностей, что его принимают за деревенского), составляет записку наверх о Нижегородской губернии и лечит крестьян: накладывает повязки, рвёт зубы, оперирует. И неустанно собирает слова.



Ему помогает вся контора. По-прежнему приходят пакеты. Их содержимое четыре писаря переносят на длинные «полосы». Самый большой улов — во время знаменитой Нижегородской ярмарки, бурлящей каждый год целый месяц. Даль с записной книжкой не покидает её.

10 лет отслужил Даль в Нижнем. Всё труднее стали складываться его отношения с тщеславным губернатором, а ещё больше возмущали порядки в губернии (из письма губернатору:

«Чиновники Ваши и полиция делают, что хотят, любимцы и опричники не судимы. Произвол и беззаконие господствуют нагло, гласно»).

Да и пора было уходить в отставку — заканчивать Словарь. Даль в 1859 году переезжает с семьей в Москву и поселяется на Большой Грузинской улице.

«ПОСЛОВИЦА НЕСУДИМА»

Справедливости ради отметим, что помимо слов, Даль всю жизнь также собирал пословицы и поговорки.



В самом полном собрании, вышедшем «до Даля», их было 10 тысяч с небольшим. Даль три с половиной тысячи из этого списка исключил: они показались ему «придуманными», не подлинно народными. Оказалось шесть с половиной тысяч (вклад предшественников). А в собрании Даля — 30.130! Нетрудно сосчитать, сколько он прибавил.

«Собрание пословиц — это свод народной, опытной премудрости, цвет здорового ума, житейская правда народ», — писал Даль. Он был озабочен, он торопился: «…если не собрать и не сберечь народных пословиц вовремя, то они, вытесняемые уровнем безразличности и бесцветности, стрижкою под гребёнку… изникнут, как родники в засуху».

Разные цензоры «безнравственные» пословицы требовали убрать — Даль упорствовал!



Почти 10 лет сборник «Пословицы русского народа» пробивался к печати и был опубликован в начале 1860-х годов. Все 30130 пословиц Даль «продублировал» в словаре, там они в своих словарных гнёздах.



На титульном листе сборника, под заголовком, Даль поставил: «ПОСЛОВИЦА НЕСУДИМА».



ГЛАВНОЕ ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Даль остро чувствовал отрыв книжно-письменного языка своего времени от народной речевой стихии. Это чувство в нём соединилось с долгом, с собственным влечением и определило его жизненный путь. В «Напутном слове» к своему Словарю В.И. Даль говорит:

«…слова, речи и обороты всех концов Великой Руси, для изучения живого языка, должны войти в словарь, но не для безусловного включения их в письменную речь, а для изучения, для знания и обсуждения их, для изучения самого духа языка и усвоения его себе, для выработки из него постепенно своего, образованного языка.



Читатель, а тем паче писатель, сами разберут, что и в каком случае можно принять и включить в образованный язык».

Лексическое богатство Толкового словаря Даля объясняется тем, что его составитель широко и правильно понимал задачи своего труда.

В словаре Даль хотел представить весь «живой» русский язык, народный и литературный, язык городов, сёл и деревень, речь всех классов общества: привилегированных — дворян, чиновников, духовенства, купечества, и непривилегированных — крестьян и мещан.

Даль начинал, разумеется, не на пустом месте. В своей работе он использовал предшествующие лексикографические труды, и прежде всего «Словарь Академии Российской» (вышел двумя изданиями в 1789 — 1794 и 1806 — 1822 годах), «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847) и «Опыт областного великорусского слова» (1852).



Из этих словарей и разных малых словариков и списков он включил в свой Толковый словарь 120 тысяч слов и прибавил 80 тысяч собранных им самим. К своей части Даль сделал существенное замечание:

«Не воображайте однако, чтобы прибавка эта состояла вся из слов коренных или неслыханных доселе областных выражений; напротив, девять десятых из них простые, обиходные слова, не попавшие только доселе в наши словари именно по простоте, по безвычурности и обиходности своей… ».

Итого в словаре Даля 200 тысяч слов: книжно-письменных, просторечных, диалектных, профессиональных, чужесловов и тождесловов к ним. Среди литературных слов — немало церковнославянизмов (по свидетельству П.И. Мельникова-Печерского, Даль усердно изучал русские летописи, отыскивая в них старинные слова и толкования к ним). Кроме того, словарь богат фразеологическим материалом — здесь тысячи устойчивых оборотов речи.

Исключительно ценный в словаре — терминологический фонд: слова, связанные с крестьянским бытом, с ремёслами, промыслами, народной медициной, флорой и фауной. Разбросанный по разным изданиям этот материал он свёл воедино.

Даля по праву называют замечательным, никем не превзойдённым знатоком языка и быта русского крестьянства, его склада ума и характера, его творчества, фольклора. Превосходно знал Даль и городской быт, среду мещан.

Толковый словарь — это в большой мере и этнографическая энциклопедия, неоценимый источник сведений о народной психологии и быте России XIX века. Даль равно хорошо знал и свадебные обряды, и детали парусного оснащения судов, и конскую масть (приводит до 50 названий), и рыбную снасть.



Словарь Даля по своей сути вполне мог бы иметь и другое название: «Язык и народ», «Язык и жизнь народа», «Лексико-этнографический словарь».

Собрав огромный языковой материал, Даль стал размышлять, как его расположить в Словаре. Привычный азбучный порядок был им отвергнут:

«Самые близкие и сродные речения, при законном изменении своём на второй и третьей букве, разносятся далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая связь речи разорвана и утрачена…».

Действительно, родственные слова, к примеру, звать и зов будут разделены словами звенеть, звезда, зверь, здоровье, зебра, зелье, земля, зерно, зерцало и ещё десятками и десятками других, между — мука и мучной — станут: мулат, мультипликатор (астрономический прибор), мундир, муха и проч.

Алфавитный словарь крайне растянут и утомителен, это не зеркало живого языка с его разнообразными, богатыми связями, а справочник. «Мёртвый список слов не помощь и утеха».

Владимира Даля не устраивает и корнесловный способ группировки материала, когда объединяются однокоренные слова, часто совершенно разные по смыслу (так был составлен «Словарь Академии Российской»), группу «ведёт» общий корень или более или менее произвольно устанавливаемое слово. Даль пишет:

«…не только брать, бирка и бирюлька войдут в одну общую статью, но тут же будет и беремя, и собирать, выбирать, перебор, разборчивый, отборный…»

И составитель словаря не на шутку встревожен:

«…в каждую статью, под общий корень, войдёт чуть ли не вся азбука… Второй способ, корнесловный, очень труден на деле, потому что знание корней образует уже по себе целую науку и требует изучения всех сродных языков, не исключая и отживших…».

Даль выбирает семейный, или гнездовой порядок расположения слов, чтобы легче можно было постигать «утраченный нами дух языка». Даль приводит пример:

«Никто не усомнится, что стоять, стойка и стояло одного гнезда птенцы».

Внешне словарь построен по алфавиту, но слова не отрываются одно от другого «при изменении на второй и третьей букве», не «томятся в одиночестве» — они собраны в купы, в гнёзда, все одного гнезда птенцы.



В каждом гнезде — слова, образованные от одного корня; за исключением тех, что образованы с помощью приставок (приставочные образования помещены под теми буквами, с которых они начинаются). Теперь глагол ЛОМАТЬ возглавляет большое гнездо — в нём пятьдесят семь слов.



Тут слова, всем известные: ломаться, лом, ломка, ломать. И слова, мало кому известные: ломаник, что по-псковски означает — силач; ломыхать, что по-новгородски значит — коверкать, ломать со стуком; ломзиться, что значит по-тверски — стучаться.



Тут и любопытные значения известных, казалось бы, выражений: ломовая дорога — крайне дурная, ломовая пушка — осадная, ломовая работа — тяжёлая, ломовой волос — поседевший от забот и трудов.

Владимир Даль, разводя слова по «гнездам», допустил ряд оплошностей, на что указали критики. Так, он в одно гнездо поместил простой и простор, тлеть и тло, и в разные гнёзда — дикий и дичь, знак и значок, круг и кружок. Впрочем, сам он в «Напутном слове» призывал указывать ему на ошибки, помогать совершенствовать словарь.

Огромный труд — расселить слова, но Даль не просто словарь живого языка составлял — толковый словарь. Даль, кажется, первый и применил к словарю определение «толковый»:

«Толковый словарь — дающий какое-либо толкованье, кроме прямого перевода слов, или расположенный по толкам, объясняющий производство слов».

Владимир Даль шутил: словарь не оттого назван толковым, что мог получиться и бестолковым, а оттого, что слова растолковывает, «объясняет подробности слов и понятий, им подчинённых».

Толкование у Даля включает три момента: определение понятия, синонимы к слову и сведения о предмете, часто весьма подробные. Даль избегал развёрнутых определений, полагая, что они ведут длинной дорогой к пониманию слова:

«При объяснении и толковании слова вообще избегались сухие, бесплодные определения, порождения школярства, потеха зазнавшейся учёности, не придающая делу никакого смысла, а напротив, отрешающая от него высокопарной отвлеченность».

Владимир Даль предпочитает объяснять одно слово другим. Порой выстраивается целый ряд синонимов, тождесловов. В каждом из них есть свой, отличный оттенок значения, но их большое число помогает читателю составить верное представление о предмете.

Получается ещё одна «семья» — на этот раз смысловая. За синонимами следуют иллюстрации употребления слова — пословицы, поговорки, краткие авторские речения, реже — строки из народных песен, из летописей.



«Примеров книжных у меня почти нет», — признавался Владимир Даль в ответ на упреки, что он пренебрегает авторитетными литературными источниками, но объяснял это тем, что у него «не достало времени рыться за ними и отыскивать их». И соглашался, что это недостаток словаря.

Особые отношения у Даля с иностранными словами. Даль старается перевести их на русский язык или объяснить подходящими народными словами:

«К чему вставлять в каждую строчку: моральный, оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал и сотни других подобных, когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-русски? Разве: нравственный, подлинный, природа, художник, пещера, гнёт, плетеница, подножье хуже?»

Мысль Даля о неотделимости языка от быта и жизни, от душевного склада народа тут очень отчетлива. Владимир Даль хочет — более того, Даль убеждён, — что почти всегда найдётся русское слово, равносильное по смыслу и по точности иностранному.



Здесь слова местные, «тутошние», Далю особенно с руки — вот ведь нашли где-нибудь в Твери или на Урале исконно русское обозначение понятия, которое привычно выражается словом иноземным (архангельское овидь или орловское оглядь вместо горизонта).

Владимир Даль в увлечении переступал границу, говорил о праве «составлять и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими», предлагал вместо климат — погодье, вместо адрес — насыл, вместо атмосфера — колоземица или мироколица, вместо гимнастика — ловкосилие (а гимнаст — ловкосил), вместо автомат — самодвига, живуля, живыш.



Даля обвиняли, что сам сочиняет слова; он сердился, но про тождесловы к иноземным речениям спорил осторожно:

«В переводах чужих слов могут попадаться в словаре изредка вновь сочинённые слова, но в красной строке или в числе объясняемых слов сочинённых мною слов нет».

Но дело вовсе не в том, сочинил Даль «живыша» или «насыл» или подобрал как некогда за Уралом «забедры» и «назерку», — дело не в том. Среди тождесловов, подобранных Далем к иноземным речениям, есть немало таких, которые и сегодня нужны нам, — Далев словарь сохранил для нас множество замечательно метких и красочных народных слов, в которых нет ничего нарочитого, навязанного…

Можно сказать, что богатство в словаре получило явное предпочтение перед строгостью.



Очевидно, и то, и другое невозможно было одному человеку совместить при объёме словаря в 200 тысяч слов, а кроме того, Даль был прежде всего писателем, любящим слово, а не языковедом, знающим тонкости грамматической теории, все «закоулки» лексикологии.



Да и порой Даль сознательно или вынужденно шёл на какие-то издержки. Так, он не считал нужным и по-настоящему полезным приводить грамматические указания: собранный им материал был шире формальной грамматики, не укладывался в её правила.



Но было бы неверно и несправедливо видеть в Дале только практика-собирателя и самоучку-филолога. Его обширные знания в области языка явно возвышаются над его ошибками, частными промахами.

Когда словарь был закончен (издан в 1863 — 1866 годах), Владимир Даль похвастался, с усмешкой:

«Меня теперь шестом не достанешь!».

Тогда же академик М.П. Погодин выступил с заявлением, которое взволновало современников:

«Словарь Даля закончен. Теперь русская Академия без Даля немыслима. Но вакантных мест ординарного академика нет. Предлагаю: всем нам, академикам, бросить жребий, кому выйти из Академии вон, и упразднившееся место предоставить Далю. Выбывший займёт первую, какая откроется, вакансию».

Желающих бросить жребий не нашлось; академическое начальство вспомнило, что для избрания в действительные члены кандидат должен жить (иметь «постоянное пребывание») в Петербурге, — все прославляли Далев словарь, но действительным академиком Даля не избрали.



Владимир Даль стал почётным членом Академии наук, от её имени присудили Ломоносовскую премию.

Русское Географическое общество наградило Даля золотой медалью, Дерптский университет удостоил автора Толкового словаря, своего бывшего питомца, премией, Общество любителей российской словесности избрало его своим почётным членом.

Едва завершив словарь, Даль приступил к подготовке его второго издания, которое он собирался дополнить новыми материалами, внести поправки («Эту работу я без устали продолжаю»). Появление словаря вызвало новый поток местных слов его автору. Для второго издания Даль успел сделать около пяти тысяч поправок и дополнений, включил в словарь свыше полутора тысяч «подошедших» слов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22 сентября (4 октября по н. ст.) 1872 года Владимир Иванович Даль умер.

За полгода до смерти он совсем ослабел, но горел по-прежнему, как мичман, нацарапавший то далекое «замолаживает», он жил в своём «Толковом словаре», которому судьба — бессмертие. Друг Даля, посетивший его за несколько месяцев до смерти, свидетельствовал:



«Сегодня был я у В. И. Даля, которого нашёл в несколько лучшем положении и который много говорил о своём словаре. Он показывал мне свой экземпляр словаря, где сделано чрезвычайно много исправлений и дополнений».



Говорят, перед смертью Даль подозвал дочь, попросил: «Запиши словечко…». Кажется, это быль. Но, возможно, легенда — предание, как сказал бы Даль.



Предание, объясняет Владимир Даль, — «память о событии, перешедшая устно от предков к потомкам», «переданная одним поколением другому», и вместе с тем «заповедь, завет».



Наверное, нужно нам, чтобы последнее слово Даля было о словах.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ



я полезу на нож за правду, за отечество, за русское слово, язык!



язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник или рудник наш, сокровищница нашего языка…



если мы станем вводить пригодные русские слова исподволь, у места, где они ясны по самому смыслу, то нас не только поймут, но станут даже у нас перенимать.



я смотрю на язык простонародный как на главный запас. изучать надо нам народный язык. освоившись с духом родного слова, мы облагородим и перенесём на родную, но более тучную и возделанную почву всё то, что стоит пересадки.



мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из русского языка, мы больше стоим за русский склад и оборот речи.



…если уж мы взяли иностранное слово, не надо ставить его в бог весть какие необыкновенные условия. пусть подчиняется правилам нашей грамматики и произносится так, чтобы для русского человека оно не было диковато на слух.



…живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придаёт языку стойкость, силу, ясность, цельность и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи…



язык не пойдёт в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дать ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах. от нас требуют, чтобы мы удержали речь свою на природном её пути, дали ей простор и раздолье в своём, коренном русле.



писателям нашим необходимо проветриваться от времени до времени в губерниях и прислушиваться чутко направо и налево…



словарь — «труд целой жизни, который сбережёт будущему на сем же пути труженику десятки лет. передний заднему мост».



…вовсе не утверждаю, будто вся народная речь, ни даже все слова речи этой должны быть внесены в образованный русский язык; я утверждаю только, что мы должны изучить простую и прямую русскую речь народа…



…мы должны изучить простую и прямую русскую речь народа и усвоить её себе, как всё живое усвояет себе добрую пищу и претворяет её в свою кровь и плоть.



а как пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений — я не раз был свидетелем.



…пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образований.



но с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя…



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. И. ДАЛЯ

Владимир Иванович Даль родился 22 ноября 1801 года в г. Лугани (современный Луганск в Украине).

1814 г. Поступил в Морской корпус г. Петербурга.

1819 г. Окончил Морской корпус, выпущен мичманом на Черноморский флот.

1823 г. Военный суд над В.И. Далем за эпиграмму на командующего флотом.

1824 г. Перевёлся в Кронштадт.

1826 г. Вышел в отставку и поступил в Дерптский (совр. Тарту) университет на

медицинский факультет.

1829 г. Получил звание лекаря и был отправлен в действующую армию.

1830 г. Напечатан рассказ «Цыганка» в журнале “Московский телеграф”.

1832 г. Определён ординатором Военно-сухопутного госпиталя в г. Петербург.

1833 г. Первая книга «Русские сказки», женился на Юлии Андре, перевёлся в Оренбург

чиновником особых поручений при губернаторе.

1838 г. Избран членом-корреспондентом Российской академии наук.

1840 г. Женился на Е.Л. Соколовой.

1841 г. Перевёлся в Петербург.

1845 г. Открытие Русского географического общества (18 авг.), одним из учредителей

которого был В.И. Даль.

1849 г. Перевёлся в Нижний Новгород управляющим Цельной конторой.

1859 г. Вышел в отставку и поселился в Москве.

1861 г. Присуждение Золотой Константиновской медали за первые выпуски словаря,

вышло Полное собрание сочинений в 2-х томах.

1862 г. Вышел сборник «Пословицы русского народа».

1863-1866 гг. Вышел «Толковый словарь живого великорусского языка».

1868 г. Единогласно избран почётным членом Академии наук.

1869 г. Присуждена Ломоносовская премия за «Толковый словарь живого великорусского язык»”.

1870 г. Присуждена премия Геймбюргера за Словарь.

1872 г. Смерть жены 21 февраля.

В.И. Даль скончался 4 октября 1872 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.