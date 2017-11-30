ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО
01:44. 30 ноября 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Утрата великая в мире искусства –
Умолк баритон, покорявший сердца,
Вселявший в них добрые, светлые чувства
И в дни, когда ведал про близость конца.
Такого певца не заменит и сотня
Имеющих истинный певческий дар.
Что было вчера, не вернется сегодня,
И вновь не поднимется к солнцу икар.
Полет был коротким, но очень высоким,
На уровне самых палящих светил,
И крылья отпали под роком жестоким –
Хоть воля не меркла, но не было сил.
Донскому подстать был характером Дмитрий,
И внешне могучий, и в опере – князь,
И белые волосы были, как митра,
И жил, уникальным талантом искрясь.
Он был гражданином планеты, однако
Россию родную лелеял в душе,
И в нем не кончалась московская сага
И цвел Красноярск, неподвластный клише.
Рожденный под небом суровым Сибири,
Он бросил отчаянно вызов судьбе
И стал по заслугам всеобщим кумиром,
И пел, словно весь предавался волшбе.
Не каждому в мире дается бойцовский,
Не гнущийся, мощный и праведный дух,
Которым сполна обладал Хворостовский,
Имевший на мир неиспорченный слух.
Все сущее вечно таит музыкальность,
Лишь избранный небом почует её
И, выбрав наитием верно тональность,
Звучание тайны внесет в бытиё.
Таким был ушедший безвременно гений,
Делившийся щедро богатством своим,
Добавивший в пение русские гены,
За что был в России особо любим.
Симон Бокканегра, Жермон, Риголетто,
Онегин, Елецкий, Грязной, Дон Жуан
И много других, занесенных в либретто,
Теперь не услышат сибирских осанн.
Но записи арий и песен военных
Остались залогом грядущих времен,
И будет среди голосов незабвенных
Всегда выделяться его баритон.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ