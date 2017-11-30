ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО

Утрата великая в мире искусства –

Умолк баритон, покорявший сердца,

Вселявший в них добрые, светлые чувства

И в дни, когда ведал про близость конца.

Такого певца не заменит и сотня

Имеющих истинный певческий дар.

Что было вчера, не вернется сегодня,

И вновь не поднимется к солнцу икар.

Полет был коротким, но очень высоким,

На уровне самых палящих светил,

И крылья отпали под роком жестоким –

Хоть воля не меркла, но не было сил.

Донскому подстать был характером Дмитрий,

И внешне могучий, и в опере – князь,

И белые волосы были, как митра,

И жил, уникальным талантом искрясь.

Он был гражданином планеты, однако

Россию родную лелеял в душе,

И в нем не кончалась московская сага

И цвел Красноярск, неподвластный клише.

Рожденный под небом суровым Сибири,

Он бросил отчаянно вызов судьбе

И стал по заслугам всеобщим кумиром,

И пел, словно весь предавался волшбе.

Не каждому в мире дается бойцовский,

Не гнущийся, мощный и праведный дух,

Которым сполна обладал Хворостовский,

Имевший на мир неиспорченный слух.

Все сущее вечно таит музыкальность,

Лишь избранный небом почует её

И, выбрав наитием верно тональность,

Звучание тайны внесет в бытиё.

Таким был ушедший безвременно гений,

Делившийся щедро богатством своим,

Добавивший в пение русские гены,

За что был в России особо любим.

Симон Бокканегра, Жермон, Риголетто,

Онегин, Елецкий, Грязной, Дон Жуан

И много других, занесенных в либретто,

Теперь не услышат сибирских осанн.

Но записи арий и песен военных

Остались залогом грядущих времен,

И будет среди голосов незабвенных

Всегда выделяться его баритон.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ