Нет более подлейшей религии, чем иудаизм!

В ответ на мою статью "Путин таки начал потихоньку открывать "Ящик Пандоры"?! Это должно обрадовать миллионы россиян!" некто Мистер Гудвин написал:

Появление этого комментария под статьёй — типичный ход "библейского жида", и этот ход нацелен нейтрализовать правду в сознании читателя, ещё не разобравшегося, что есть истина, а что есть ложь.

Моя предыдущая статья была посвящена вновь начавшемуся сейчас в России расследованию факта убийства евреями-революционерами в 1918 году семьи последнего императора Российской империи Николая II. Вопрос сейчас стоит конкретно:

Был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством?

Вот кратко суть того, чем сейчас намерена заниматься высокая комиссия с участием "РПЦ":

"В ближайшие дни Архиерейский собор Русской Православной церкви обсудит, считать ли найденные в 20 веке останки царской семьи подлинными. Накануне собора секретарь комиссии по исследованию останков епископ Тихон (Шевкунов) заявил, что убийство царской семьи было РИТУАЛЬНЫМ, чем вызвал негодование представителей еврейских общин.

«У нас самое серьёзное отношение к версии РИТУАЛЬНОГО УБИЙСТВА. У значительной части церковной комиссии нет сомнений, что это убийство было РИТУАЛЬНЫМ», — заявил на конференции по делу об убийстве Николая II и его семьи в 1918 году епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), которого называют «духовником Путина».



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Итак, давайте разберёмся с комментарием некоего Мистера Гудвина:

"В иудаизме нет и не было никогда человеческих жертвоприношений, не позорьтесь своим невежеством! Более того, "Тора" и "Ветхий Завет" прямо запрещают подобные жертвоприношения, употребление крови и тому подобное. Я уж не говорю, что большевики были безбожниками".

Что касается формы этого ответа: "на всякое слово правды иудеи должны ответить ложью", то в Библии по этому поводу есть как минимум два свидетельства двух праведников — пророка Иеремии и самого Христа, обличавших жидов в нечестии:

1. "Язык их — убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своём строят ему ковы. Неужели Я не накажу их за это? говорит Господь; не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?" (Иеремия 9: 8-9).

2. "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи..." (Ин. 8: 44).

Теперь, после таких свидетельств, самое время сказать правду о том, были ли "большевики безбожниками" с точки зрения иудаизма?

Тут весь фокус в том, что подлые и коварные жиды, своё утверждение, мол, "большевики были безбожниками", адресуют российскому народу, многие представители которого являются христианами по вере и имеют своё христианское представление о добре и зле, о служении Богу и о безбожии.

Так вот с точки зрения христианства, революционеры-цареубийцы — действительно были безбожниками! На это и рассчитан посыл Мистера Гудвина!

А с точки зрения иудаизма, который диаметрально противоположен христианству, всякий, кто творит злодеяния — служит дьяволу (которого иудеи называют своим богом) либо исполняет его похоти!

Всякий лжец — это служитель дьявола!

Всякий гомосексуалист — это исполнитель похоти дьявола!

Всякий мошенник, вор или убийца — это служитель дьявола, даже если он никогда не читал иудейскую "Тору"!

Суть в том, что мир людей делится внутри себя на служителей Бога и на служителей дьявола (творя добро — ты служишь Богу, делая зло кому-либо — ты служишь дьяволу), а существование "религии" ИУДАИЗМ и приобщение к ней евреев — это всего лишь воплощённая на практике идея создания на земле ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ со своим внутренним "уставом" или "преступным кодексом".

О том, что иудаизм это не религия, а идеология организованной преступности, прямо свидетельствуют тексты Библии, в которую включена значительная часть иудейского преступного кодекса — "Тора". Вот содержимое "Торы":

"11 Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять.

12 И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим,

13 и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твоё, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе;

14 благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем;

15 и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт их на всех, ненавидящих тебя;

16 и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя.

17 Если скажешь в сердце твоём: "народы сии многочисленнее меня; как я могу изгнать их?"

18 Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом,

19 те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой; то же сделает Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься;

20 и шершней нашлёт Господь, Бог твой, на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего;

21 не страшись их, ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный.

22 И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери;

23 но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут;

24 и предаст ЦАРЕЙ ИХ в руки твои, и ты ИСТРЕБИШЬ ИМЯ ИХ из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их". (Второзаконие, 7).

Особо стоит выделить в этом "преступном кодексе законов" еврейской ОПГ вот эти две "статьи", касающиеся поиска и убийства их "внутренних врагов":

"Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: "пойдём вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им", — то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь; а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и [так] истреби зло из среды себя". (Второзаконие, 13: 1-7).



"Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: "пойдём и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои", богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, — то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его; твоя рука прежде [всех] должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа; побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской..." (Второзаконие, 13: 1-7).

Если кто-то и теперь хочет сказать мне что-то противное написанному, то не трудитесь! Я привёл вам в доказательство Библию! Вы теперь с нею спорьте! А всякий христианин скажет вам, что всё написанное в этой книге про жидов — правда!

Особо прокомментирую вот эти слова:

Всякий лжец — это служитель дьявола!

Всякий гомосексуалист — это исполнитель похоти дьявола!

Всякий мошенник, вор или убийца — это служитель дьявола, даже если он никогда не читал иудейскую "Тору"!

Эти слова — не просто истина! Они объясняют, почему, где ложь — там всегда евреи со своей хуцпой, почему, где гомосексуализм — там обязательно евреи в роли ведущих, почему, где преступность — там еврейская "феня", блатной язык криминального мира, а в тюрьмах — установленная евреями иерархия криминального мира и "кодекс поведения" осужденных!

Я написал здесь "евреи", потому что иудаизм — это "моноэтническая" организованная преступность, и никто кроме евреев не может быть принят в эту ОПГ. Другое дело, что не все евреи хотят быть членами этой преступной группировки! И тогда их начинают запугивать всякими карами, мол, "нет еврея, который бы ни был иудеем, разуверившийся еврей перестаёт быть евреем навсегда" (Пинхас Гольдшмидт). В старину было, однако, всё жёстче, о чём упомянуто в Библии: "отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью..." (Евреям, 10: 28).

Теперь конкретно, что касается утверждения Мистера Гудвина: "В иудаизме нет и не было никогда человеческих жертвоприношений, не позорьтесь своим невежеством!"

Отвечаю: вся религиозная история иудаизма пропитана духом жертвоприношений, а начинается она с рассказа о том, как б-г Яхве стал по дьявольски искушать Авраама, нашёптывая ему, что тот должен принести ему в жертву своего единственного сына. Причём этот Яхве требовал, чтобы Авраам сначала зарезал сына, а потом отхолокостил его на огне, ибо как сказано в "Торе": "всесожжение, жертва — благоухание, приятное Господу".

1 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.

2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.

3 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошёл на место, о котором сказал ему Бог.

4 На третий день Авраам возвёл очи свои, и увидел то место издалека.

5 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдём туда и поклонимся, и возвратимся к вам.

6 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.

7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?

8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли [далее] оба вместе.

9 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.

10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего... (Библия, "Бытие, 1).

И не важно уже, что в том рассказе бог Яхве далее остановил руку Авраама и не дал ему убить сына своего, мол, так он проверял его, Авраама, на верность! Важно то, что здесь, в иудейской истории, показано: Яхве поступает как дьявол, он искушает человека! И для него убийства кого-либо — это "обязательная жертва", а всесожжение убитых жертв на огне (так называемый "холокост") — это для Яхве приятное благоухание!

"...И сожжёт священник всё на жертвеннике: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу" (Левит, 1: 9).

Вот вам и ответ на вопрос, почему Христос сказал иудеям: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи..." (Ин. 8: 44).

Теперь по поводу утверждения Мистера Гудвина: "Тора" и "Ветхий Завет" прямо запрещают подобные жертвоприношения, употребление крови и тому подобное..."

"Тора" может и запрещает иудеям употребление чьей бы то ни было крови в пищу, а вот ритуальное убийство людей и животных через обескровливание их тел, иудейский преступный кодекс под названием "Талмуд" (который представляет собой многотомный комментарий к "Торе"), очень даже поощряет!

Иначе невозможно объяснить появление в изобразительном искусстве разных народов мира вот таких иллюстраций, гравюр и барельефов, поясняющих, как иудеи совершают ритуальное убийство младенцев гойских (нееврейских) народов.

Кстати, для многих людей непонятно, при всей нелепости этих издевательств над младенцами гойских народов, в чём смысл этого "ритуального убийства" столь юной жизни? А смысл, оказывается, в том, что иудеи, выпуская из младенцев кровь, читают при этом колдовские заклинания, которые призваны навести "порчу" или "проклятия" на тот народ, чью генетику (чью кровь) несёт в себе убиваемый таким способом ребёнок! Иудейские колдуны верят, что через проливаемую кровь, это легче всего сделать...

Допустим, кто-то до сих пор НЕ МОЖЕТ ПОВЕРИТЬ, что ЭТО ВСЁ ПРАВДА, хотя гойские дети до сих пор бесследно пропадают перед иудейскими праздниками, о чём буквально бьют в набат многие авторы!

Но уже нельзя не верить, что библейские жиды пришли в Россию исключительно с целью её завоевания! Ведь это прописано чёрным по белому в их преступном уставе под названием "Тора"!

Второзаконие 6:10-11: "Когда же введёт тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться..."

Второзаконие 11:23-25: "то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас и всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш наведёт страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам".

В продолжение темы рекомендую прочесть статью: "ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СЛАВЯНИН!"

30 ноября 2017 г. Мурманск. Антон Благин