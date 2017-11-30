Москва в 1940-1945 годах
23:17. 30 ноября 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фото старой Москвы в период 1940-1945гг. Где «мирная» жизнь перемешана с военными парадами, постройкой заграждений, наблюдениями за небом и т.д.
1. Танки Т-60 33-й танковой бригады на параде 7 ноября 1941 года
2. Грузовик на троллейбусной тяге привез дрова
Улица Горького (Тверская) 1941г.
3. Запасают дрова ЦАО 1941г.
4. Ленинградское ш. ноябрь 1941г.
В районе дома 13
5. Ленинградский проспект, 47 с1 1941г.
6. Можайское ш 1941г.
Рядом с Киевской улицей
7. «Баррикады на улицах города»
1 октября 1941. Великая Отечественная война. Камера смотрит на улицу Раевского
8. Новодевичий монастырь. 1941г.
Снимок сделан 1 января 1941 года. Угол Малой Пироговки и 10-летия Октября
9. 1-й Московский отдельный отряд моряков
1941, Хамовники
10. Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года.
Во дворе Саперных казарм. Ул. Матросская тишина.
* от меня: знаю, что может показаться странным такой короткий срок от начала войны, до повестки, но так написано автором данного снимка.
Вот к примеру рассказ одного из участников обсуждения под фото на источнике:
-« Не думаю что показуха. Мой дед вот так же 23 или 24 июня на фронт уходил, а от 25 июня уже похоронка была. Только не новобранцы это, а добровольцы, им и повестки не нужны были.»
11. г. Бабушкин, ул. Дзержинского, 18 1940г
12. Мокринский переулок, дом № 10. Двор 1941-1942гг.
Теперь это парк «Зарядье»
13. Панорама строительства Дворца Советов 1940-41г
Теперь — Храм Христа Спасителя
14. Хранилище библиотеки имени Ленина на улице Маркса и Энгельса 1940-41гг.
Сейчас Староваганьковский пер.
15. Конный патруль. 1941г.
Старая площадь
16. Защитники столичного неба 1943г
17. Здание Манежа в маскировочной окраске 1941-42гг.
Замаскировано под трехэтажный жилой дом.
18. Регулировщик перекрестка 1945г.
Объектив направлен на Большую Никитскую ул.
19. Пулемётная установка на крыше гостиницы «Москва» 1941-42гг
20. Зенитный расчет около Николоямской набережной 1942г.
21. Прохождение немецких пленных по Москве
22. Конвоирование пленных немцев на улице Горького
17 июня 1944г.
23. После парада — в бой!
Время съемки: 07.11.1941 На фото видны военнослужащие с самозарядными винтовками Токарева образца 1940 года CВТ-40 в положении «на плечо». К винтовкам примкнуты клинковые однодольные штыки. За спиной солдат — ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые пехотные лопаты.
24. Народные гуляния на Красной площади после сообщения о капитуляции Германии
25. Салют Победы!
Источник: nashaplaneta.su