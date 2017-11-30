Москва в 1940-1945 годах

Фото старой Москвы в период 1940-1945гг. Где «мирная» жизнь перемешана с военными парадами, постройкой заграждений, наблюдениями за небом и т.д.

1. Танки Т-60 33-й танковой бригады на параде 7 ноября 1941 года

2. Грузовик на троллейбусной тяге привез дрова

Улица Горького (Тверская) 1941г.

3. Запасают дрова ЦАО 1941г.

4. Ленинградское ш. ноябрь 1941г.

В районе дома 13

5. Ленинградский проспект, 47 с1 1941г.

6. Можайское ш 1941г.

Рядом с Киевской улицей

7. «Баррикады на улицах города»

1 октября 1941. Великая Отечественная война. Камера смотрит на улицу Раевского

8. Новодевичий монастырь. 1941г.

Снимок сделан 1 января 1941 года. Угол Малой Пироговки и 10-летия Октября

9. 1-й Московский отдельный отряд моряков

1941, Хамовники

10. Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года.

Во дворе Саперных казарм. Ул. Матросская тишина.

* от меня: знаю, что может показаться странным такой короткий срок от начала войны, до повестки, но так написано автором данного снимка.

Вот к примеру рассказ одного из участников обсуждения под фото на источнике:

-« Не думаю что показуха. Мой дед вот так же 23 или 24 июня на фронт уходил, а от 25 июня уже похоронка была. Только не новобранцы это, а добровольцы, им и повестки не нужны были.»

11. г. Бабушкин, ул. Дзержинского, 18 1940г

12. Мокринский переулок, дом № 10. Двор 1941-1942гг.

Теперь это парк «Зарядье»

13. Панорама строительства Дворца Советов 1940-41г

Теперь — Храм Христа Спасителя

14. Хранилище библиотеки имени Ленина на улице Маркса и Энгельса 1940-41гг.

Сейчас Староваганьковский пер.

15. Конный патруль. 1941г.

Старая площадь

16. Защитники столичного неба 1943г

17. Здание Манежа в маскировочной окраске 1941-42гг.

Замаскировано под трехэтажный жилой дом.

18. Регулировщик перекрестка 1945г.

Объектив направлен на Большую Никитскую ул.

19. Пулемётная установка на крыше гостиницы «Москва» 1941-42гг

20. Зенитный расчет около Николоямской набережной 1942г.

21. Прохождение немецких пленных по Москве

22. Конвоирование пленных немцев на улице Горького

17 июня 1944г.

23. После парада — в бой!

Время съемки: 07.11.1941 На фото видны военнослужащие с самозарядными винтовками Токарева образца 1940 года CВТ-40 в положении «на плечо». К винтовкам примкнуты клинковые однодольные штыки. За спиной солдат — ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые пехотные лопаты.

24. Народные гуляния на Красной площади после сообщения о капитуляции Германии

25. Салют Победы!

Источник: nashaplaneta.su