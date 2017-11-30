Главная » История, Творчество

Москва в 1940-1945 годах

23:17. 30 ноября 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:


Фото старой Москвы в период 1940-1945гг. Где «мирная» жизнь перемешана с военными парадами, постройкой заграждений, наблюдениями за небом и т.д.
1. Танки Т-60 33-й танковой бригады на параде 7 ноября 1941 года
2. Грузовик на троллейбусной тяге привез дрова

Улица Горького (Тверская) 1941г.
3. Запасают дрова ЦАО 1941г.

4. Ленинградское ш. ноябрь 1941г.

В районе дома 13
5. Ленинградский проспект, 47 с1 1941г.

6. Можайское ш 1941г.

Рядом с Киевской улицей
7. «Баррикады на улицах города»

1 октября 1941. Великая Отечественная война. Камера смотрит на улицу Раевского
8. Новодевичий монастырь. 1941г.

Снимок сделан 1 января 1941 года. Угол Малой Пироговки и 10-летия Октября
9. 1-й Московский отдельный отряд моряков

1941, Хамовники
10. Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года.

Во дворе Саперных казарм. Ул. Матросская тишина.
* от меня: знаю, что может показаться странным такой короткий срок от начала войны, до повестки, но так написано автором данного снимка.
Вот к примеру рассказ одного из участников обсуждения под фото на источнике:
-« Не думаю что показуха. Мой дед вот так же 23 или 24 июня на фронт уходил, а от 25 июня уже похоронка была. Только не новобранцы это, а добровольцы, им и повестки не нужны были.»
11. г. Бабушкин, ул. Дзержинского, 18 1940г

12. Мокринский переулок, дом № 10. Двор 1941-1942гг.

Теперь это парк «Зарядье»
13. Панорама строительства Дворца Советов 1940-41г

Теперь — Храм Христа Спасителя
14. Хранилище библиотеки имени Ленина на улице Маркса и Энгельса 1940-41гг.

Сейчас Староваганьковский пер.
15. Конный патруль. 1941г.

Старая площадь
16. Защитники столичного неба 1943г

17. Здание Манежа в маскировочной окраске 1941-42гг.

Замаскировано под трехэтажный жилой дом.
18. Регулировщик перекрестка 1945г.

Объектив направлен на Большую Никитскую ул.
19. Пулемётная установка на крыше гостиницы «Москва» 1941-42гг

20. Зенитный расчет около Николоямской набережной 1942г.

21. Прохождение немецких пленных по Москве

22. Конвоирование пленных немцев на улице Горького

17 июня 1944г.
23. После парада — в бой!

Время съемки: 07.11.1941 На фото видны военнослужащие с самозарядными винтовками Токарева образца 1940 года CВТ-40 в положении «на плечо». К винтовкам примкнуты клинковые однодольные штыки. За спиной солдат — ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые пехотные лопаты.
24. Народные гуляния на Красной площади после сообщения о капитуляции Германии

25. Салют Победы!


Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Трехлебов А.В. Встреча с читателями г.Москва. 13.03.2010 (CAMRip)
....В. Встреча с читателями г.Москва.Год выпуска: 2010Жанр: Лекция, ответы на...)Описание:Встреча с читателями г.Москва. 13.03.2010Выпущено: РоссияПродолжительность: 02....В. Встреча с читателями г.Москва. 13.03.2010 (CAMRip)Скачать...
Трехлебов А.В. 11.11.11 Москва
... А.В. 11.11.11 Москва Год выпуска: 2011 Жанр: Ответы на.... Описание: Встреча с читателями в Москве. Не полная запись. Выпущено: Русь...
Москва в 1940-1945 годах
..., Хамовники10. Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года.Во дворе Саперных казарм.... Пулемётная установка на крыше гостиницы «Москва» 1941-42гг20. Зенитный расчет около... солдат — ранцевое снаряжение образца 1936 года, на боку — малые пехотные лопаты...
Кто сжёг Москву в 1812 году?
...предположение: армия, оккупировавшая в 1812 году Москву, подверглась воздушному ядерному удару! Световое...абсурдности предположений о ядерной катастрофе Москвы 1812 года. Пусть даже не осталось... о причинах пожара в Москве 1812 года, которая суммой фактов и...
Кто сжёг Москву в 1812 году?
...предположение: армия, оккупировавшая в 1812 году Москву, подверглась воздушному ядерному удару! Световое...абсурдности предположений о ядерной катастрофе Москвы 1812 года. Пусть даже не осталось... о причинах пожара в Москве 1812 года, которая суммой фактов и...
Дороги, метро, реновация: как изменилась Москва за 6 лет
... будущее.МетроРазвитие транспортной системы Москвы за последние годы является беспрецедентным для большинства... и застройки В марте этого года в Москве утвержден второй по значимости...%. На 15 августа 2017 года в Москве осталось снести 51 пятиэтажку площадью...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>