Керченский мост. Конец осени 2017
11:34. 30 ноября 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прогресс строительства Керченского моста на конец осени 2017 года.
Керченский мост. 29.11.2017
Проезд по стройке.
Строительство автоподходов.
Строительство транспортной развязки Керченского моста и федеральной трассы "Таврида".
Газманов на Керченском мосту.
При строительстве моста нашли древнее татарское поселение.
Фото вот отсюда http://roads.ru/forum/index.php?s=e0b955afc533928bc416b2419a93b5bb&showtopic=31695&page=42
Ну и немного экспертной украинской аналитики в качестве напоминания, что моста на самом деле нет и быть не может:
Подробнее здесь https://trainfanat.livejournal.com/461656.html
До некоторых, менее упоротых, не так давно начало доходить, что для Украины завершение строительства моста несет неприятные последствия и уже на уровне министерств, разразился истерикой Омельян, мол как в Крым мост закончат, так Украина начнет нести огромные убытки от самого факта существования моста, надо что-то делать. До этого момента, он видимо находился в полной уверенности (украинские аналитики ведь не соврут), что мост не будет построен. Но на практике стратегический проект приближается к завершению, а Украина к новой реальности ничего не приготовила кроме очередных истерик в СМИ. Что же на это скажет доцент Медовар, которого наперебой цитировали все украинские СМИ, как веский аргумент против самого факта успешного строительства моста.
Источник: colonelcassad.livejournal.com