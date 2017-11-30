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Керченский мост. Конец осени 2017

11:34. 30 ноября 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:


Прогресс строительства Керченского моста на конец осени 2017 года.


Керченский мост. 29.11.2017


Проезд по стройке.


Строительство автоподходов.


Строительство транспортной развязки Керченского моста и федеральной трассы "Таврида".


Газманов на Керченском мосту.


При строительстве моста нашли древнее татарское поселение.













Фото вот отсюда http://roads.ru/forum/index.php?s=e0b955afc533928bc416b2419a93b5bb&showtopic=31695&page=42

Ну и немного экспертной украинской аналитики в качестве напоминания, что моста на самом деле нет и быть не может:

















Подробнее здесь https://trainfanat.livejournal.com/461656.html

До некоторых, менее упоротых, не так давно начало доходить, что для Украины завершение строительства моста несет неприятные последствия и уже на уровне министерств, разразился истерикой Омельян, мол как в Крым мост закончат, так Украина начнет нести огромные убытки от самого факта существования моста, надо что-то делать. До этого момента, он видимо находился в полной уверенности (украинские аналитики ведь не соврут), что мост не будет построен. Но на практике стратегический проект приближается к завершению, а Украина к новой реальности ничего не приготовила кроме очередных истерик в СМИ. Что же на это скажет доцент Медовар, которого наперебой цитировали все украинские СМИ, как веский аргумент против самого факта успешного строительства моста.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, транспорт, Украина, юмор
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