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Канал RT лишен аккредитации в американском Конгрессе

09:25. 30 ноября 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

Российский телеканал RT лишен аккредитации в Конгрессе США в связи с тем, что он зарегистрирован в качестве иностранного агента, передает ТАСС сообщение главы Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейга Кэплэна.

“Исполнительный комитет единогласно проголосовал 21 ноября за то, чтобы аннулировать аккредитацию у корреспондентов RT. Этот шаг предпринят вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США” , - говорится в заявлении Кэплэна.

Отмечается, что «при регистрации, о чем министерство юстиции США объявило 13 ноября, было указано, что T&R является агентом юридического лица, созданного российским правительством для распространения телепрограмм RT по всему миру».

Решение о лишении аккредитации вступает в силу немедленно.

“В правилах пресс-галереи Конгресса ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает “на иностранное правительство или его представителей. После регистрации в качестве иностранного агента, как того требует закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), RT потерял право на журналистскую аккредитацию”, - говорится в распространенном документе.


Кэплэн также потребовал от корреспондентов RT вернуть все выданные им постоянные пропуска в здание Конгресса.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 9 ноября заявила, что американский минюст «не оставил (каналу) выбора».

“Юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием”, – сказала Симоньян.

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
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