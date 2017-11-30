Как ПРОСТО……превратить “мусорные энзимы” в домашнее ЭЛЬДОРАДО

Энзимы - рукотворная "живая" вода

Сергей Кириллов:

Осенью 2012 года мне посчастливилось побывать в Индии на международной конференции «Ведическая Мудрость». Больше месяца нас знакомили с различными аспектами древних знаний.

В ходе всего обучения нам очень четко дали понять, что один из скорейших способов приблизиться к душевной и физической гармонии в современном мире – это движение от искусственного и химического к натуральному, органическому и естественному!

Такая тенденция должна проникнуть во все сферы нашей жизни, в том числе и в производство продуктов питания, медицину и т.д.

Развивая тему экологичности и натуральности нас познакомили и с энзимами – органическими соединениями, обладающими рядом удивительных свойств.

Раньше я вообще ничего не слышал об энзимах, кроме того, что они как - то участвуют в регуляции обмена веществ в организме, и играют важную роль во всех процессах жизнедеятельности.

Содержатся эти энзимы, или как их чаще называют - ферменты только в сырой растительной пище, которая не подвергалась заморозке или нагреванию более 45 градусов.

Однако сегодня речь пойдет о других энзимах, которые являются продуктом брожения СЫРЫХ ОВОЩЕЙ И/ИЛИ ФРУКТОВ в водном растворе с добавлением нерафинированного сахара (или мёда).

Оказалось, что ещё в 2003 году тайландский доктор Росукон Пумпэнвонг (Rosukon Poompanvong) после двух десятилетий своих исследований открыла миру методику приготовления энзимов.

За свои открытия и практическое внедрение этой методики д-р Росукон признана Тайландским отделением продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Более того доктор Джоин Ун (Dr. Joean Oon) из Малайзии, активно занимаясь распространением этих знаний с 2006 г. добилась того, что в её стране многие фермеры перешли с химических удобрений на органические.

В некоторых штатах Малайзии методика приготовления энзимов даже ведена в программу учебных заведений!

Вот такие чудеса! А у нас – тишина…

Так что можете смело считать, что в данный момент вы знакомитесь с эксклюзивным знанием!

Основные области применения энзимов

- Органическое земледелие. Энзимами поливают почву с целью повышения её плодородности и обрызгивают растения в цвету для устранения вредителей, ускорения созревания урожая и повышения плодоносности. Энзимы способны восстановить землю даже после использования химических удобрений.

- В быту энзимы применяют в качестве чистящих и моющих средств - они великолепно удаляют любую грязь и растворяют жир. Повышают эффективность бытовых стиральных порошков, средств для мытья посуды и средств для прочистки канализации. Кроме того, они абсолютно экологичны и безопасны и их могут применять даже те люди, которые страдают аллергией на бытовую химию!

- Медицинский энзим работает как антисептик и способствует скорейшей регенерации тканей после порезов, ожогов, рваных ран, загноений или болезненных укусов насекомых.

- Кулинария! Даже здесь энзим нашёл своё применение, и даже очень распространённое.

Экологический эффект применения энзимов

И даже на этом польза энзимов не исчерпывается, существует также и мощнейший экологический эффект их использования!

Всё дело в том, что при гниении сырых пищевых отходов в обычном полиэтиленовом пакете образуется метан, который загрязняет атмосферу.

Для экологии метан в 21 раз опаснее углекислого газа (СО2)!

Но этого не происходит при переработке отходов в энзимы. Брожение создает естественные цепи белков, минеральных солей и ферментов.

Каталитический процесс производит газ озон (O3), который уменьшает углекислый газ в атмосфере и тяжелые металлы в облаках, замедляя глобальное потепление.

Постоянное выпускание кислорода из 20-литровой тары с энзимом приносит такую же пользу, как будто Вы вырастили 10 деревьев!!!

Более того, один литр раствора энзимов может очистить до 1000 литров(!) загрязненной речной или озерной воды. Если люди в городе используют для мытья посуды и дезинфекции канализации энзим, то этого вполне достаточно, чтобы очистить реки, в которые сливается вода из канализации и даже моря, в которые эти реки впадают!

Дополнительным плюсом можно считать то, что в большинстве случаев для приготовления энзима можно использовать каждодневные кухонные отходы – кожуру овощей и фруктов, которые мы попросту выбрасываем в мусор (речь идёт только об энзимах, выполняющих очистительную функцию или созданных специально для удобрения почвы в органическом земледелии).

В этом выпуске мы расскажем о применении энзимов в натуральном земледелии!

Процесс приготовления энзима для почвы

I. Тара. Желательно полиэтиленовая, с плотной крышкой на резьбе: канистры, бутылки (удобнее - с широким горлышком) и т.п.

II. Компоненты. Для примера возьмем объём тары 10 л. Пропорции такие - 6 л воды, 0,6 кг пальмового или тростникового сахара, патоки или мёда и 1,8 кг очисток сырых овощей и фруктов (соотношение частей 10:1:3). От общего объёма компоненты занимают: 60% вода, 6% сахар, 18% очистки, 15-20% воздух! На заметку: ферментов много в кожуре бананов и яблок, в апельсинах, огурцах, ананасах, сое и т.д.

III. Срок ферментации - 3 месяца. Поначалу каждый день МЕДЛЕННО открываем крышку, выпуская скопившийся газ (Вы услышите шипящий звук, как будто открываете минеральную воду). Пару раз в неделю опускаем густоту чистой палкой на дно.

IV. Через 90 дней процеживаем жидкую часть – это и есть энзим!

Применение энзима на Вашем огороде

Раствор энзима в воде 2:1000 (2 мл энзима на 1 л воды) – подкормка для созревания фруктов и ягод, обрызгивание деревьев в цвету. Увеличивает и оздоровляет урожай.

Раствор энзима в воде 1:1000 – полив почвы для её удобрения и оздоровления. Даёт значительное увеличение урожая. На 500 м2 необходимо примерно 200 л раствора.

Очистка водоёмов: в загрязнённое или заболоченное озеро/пруд вылить примерно 40-60 литров энзимов и через 4 дня вода в озере вновь чистая!

Опрыскивание компоста энзимами ускоряет его переработку и созревание.

Преимущества ферментов перед химическими удобрениями

Преимущества ферментов перед химическими удобрениями очевидны - энзимы увеличивают урожайность, ускоряют процесс созревания овощей и фруктов, абсолютно экологичны, так как не не содержат пестицидов, и прочих вредных компонентов, в следствие чего не загрязняют почву.

И самое главное - вы получаете "чистые" и полезные продукты, чего, к сожалению, нельзя сказать о тех овощах и фруктах, которые мы покупаем в супермаркетах.

За материалы статьи благодарим автора методики получения энзимов - доктора Росукон Пумпэнвонг, а также учителей Ашрама «Искусство Жизни» в г. Бангалор (штат Карнатака, Индия) и особенно – Свами Браматеджа - учителя курса «Благословение» и самого удивительного фермера.

Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Автор материала: Сергей Кириллов

Психолог. Инструктор йоги и молодёжных тренинговых программ международной организации ИСКУССТВО ЖИЗНИ.

Источник

БОЛЕЕ ПОДРОБНО В РОЛИКАХ..

Энзимы приходят на помощь природе и человеку (ролик, от которого пошло знакомство с энзимами в России).