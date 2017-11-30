Как ПРОСТО……превратить “мусорные энзимы” в домашнее ЭЛЬДОРАДО
Энзимы - рукотворная "живая" вода
Сергей Кириллов:
Осенью 2012 года мне посчастливилось побывать в Индии на международной конференции «Ведическая Мудрость». Больше месяца нас знакомили с различными аспектами древних знаний.
В ходе всего обучения нам очень четко дали понять, что один из скорейших способов приблизиться к душевной и физической гармонии в современном мире – это движение от искусственного и химического к натуральному, органическому и естественному!
Такая тенденция должна проникнуть во все сферы нашей жизни, в том числе и в производство продуктов питания, медицину и т.д.
Развивая тему экологичности и натуральности нас познакомили и с энзимами – органическими соединениями, обладающими рядом удивительных свойств.
Раньше я вообще ничего не слышал об энзимах, кроме того, что они как - то участвуют в регуляции обмена веществ в организме, и играют важную роль во всех процессах жизнедеятельности.
Содержатся эти энзимы, или как их чаще называют - ферменты только в сырой растительной пище, которая не подвергалась заморозке или нагреванию более 45 градусов.
Однако сегодня речь пойдет о других энзимах, которые являются продуктом брожения СЫРЫХ ОВОЩЕЙ И/ИЛИ ФРУКТОВ в водном растворе с добавлением нерафинированного сахара (или мёда).
Оказалось, что ещё в 2003 году тайландский доктор Росукон Пумпэнвонг (Rosukon Poompanvong) после двух десятилетий своих исследований открыла миру методику приготовления энзимов.
За свои открытия и практическое внедрение этой методики д-р Росукон признана Тайландским отделением продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Более того доктор Джоин Ун (Dr. Joean Oon) из Малайзии, активно занимаясь распространением этих знаний с 2006 г. добилась того, что в её стране многие фермеры перешли с химических удобрений на органические.
В некоторых штатах Малайзии методика приготовления энзимов даже ведена в программу учебных заведений!
Вот такие чудеса! А у нас – тишина…
Так что можете смело считать, что в данный момент вы знакомитесь с эксклюзивным знанием!
Основные области применения энзимов
- Органическое земледелие. Энзимами поливают почву с целью повышения её плодородности и обрызгивают растения в цвету для устранения вредителей, ускорения созревания урожая и повышения плодоносности. Энзимы способны восстановить землю даже после использования химических удобрений.
- В быту энзимы применяют в качестве чистящих и моющих средств - они великолепно удаляют любую грязь и растворяют жир. Повышают эффективность бытовых стиральных порошков, средств для мытья посуды и средств для прочистки канализации. Кроме того, они абсолютно экологичны и безопасны и их могут применять даже те люди, которые страдают аллергией на бытовую химию!
- Медицинский энзим работает как антисептик и способствует скорейшей регенерации тканей после порезов, ожогов, рваных ран, загноений или болезненных укусов насекомых.
- Кулинария! Даже здесь энзим нашёл своё применение, и даже очень распространённое.
Экологический эффект применения энзимов
И даже на этом польза энзимов не исчерпывается, существует также и мощнейший экологический эффект их использования!
Всё дело в том, что при гниении сырых пищевых отходов в обычном полиэтиленовом пакете образуется метан, который загрязняет атмосферу.
Для экологии метан в 21 раз опаснее углекислого газа (СО2)!
Но этого не происходит при переработке отходов в энзимы. Брожение создает естественные цепи белков, минеральных солей и ферментов.
Каталитический процесс производит газ озон (O3), который уменьшает углекислый газ в атмосфере и тяжелые металлы в облаках, замедляя глобальное потепление.
Постоянное выпускание кислорода из 20-литровой тары с энзимом приносит такую же пользу, как будто Вы вырастили 10 деревьев!!!
Более того, один литр раствора энзимов может очистить до 1000 литров(!) загрязненной речной или озерной воды. Если люди в городе используют для мытья посуды и дезинфекции канализации энзим, то этого вполне достаточно, чтобы очистить реки, в которые сливается вода из канализации и даже моря, в которые эти реки впадают!
Дополнительным плюсом можно считать то, что в большинстве случаев для приготовления энзима можно использовать каждодневные кухонные отходы – кожуру овощей и фруктов, которые мы попросту выбрасываем в мусор (речь идёт только об энзимах, выполняющих очистительную функцию или созданных специально для удобрения почвы в органическом земледелии).
В этом выпуске мы расскажем о применении энзимов в натуральном земледелии!
Процесс приготовления энзима для почвы
I. Тара. Желательно полиэтиленовая, с плотной крышкой на резьбе: канистры, бутылки (удобнее - с широким горлышком) и т.п.
II. Компоненты. Для примера возьмем объём тары 10 л. Пропорции такие - 6 л воды, 0,6 кг пальмового или тростникового сахара, патоки или мёда и 1,8 кг очисток сырых овощей и фруктов (соотношение частей 10:1:3). От общего объёма компоненты занимают: 60% вода, 6% сахар, 18% очистки, 15-20% воздух! На заметку: ферментов много в кожуре бананов и яблок, в апельсинах, огурцах, ананасах, сое и т.д.
III. Срок ферментации - 3 месяца. Поначалу каждый день МЕДЛЕННО открываем крышку, выпуская скопившийся газ (Вы услышите шипящий звук, как будто открываете минеральную воду). Пару раз в неделю опускаем густоту чистой палкой на дно.
IV. Через 90 дней процеживаем жидкую часть – это и есть энзим!
Применение энзима на Вашем огороде
Раствор энзима в воде 2:1000 (2 мл энзима на 1 л воды) – подкормка для созревания фруктов и ягод, обрызгивание деревьев в цвету. Увеличивает и оздоровляет урожай.
Раствор энзима в воде 1:1000 – полив почвы для её удобрения и оздоровления. Даёт значительное увеличение урожая. На 500 м2 необходимо примерно 200 л раствора.
Очистка водоёмов: в загрязнённое или заболоченное озеро/пруд вылить примерно 40-60 литров энзимов и через 4 дня вода в озере вновь чистая!
Опрыскивание компоста энзимами ускоряет его переработку и созревание.
Преимущества ферментов перед химическими удобрениями
Преимущества ферментов перед химическими удобрениями очевидны - энзимы увеличивают урожайность, ускоряют процесс созревания овощей и фруктов, абсолютно экологичны, так как не не содержат пестицидов, и прочих вредных компонентов, в следствие чего не загрязняют почву.
И самое главное - вы получаете "чистые" и полезные продукты, чего, к сожалению, нельзя сказать о тех овощах и фруктах, которые мы покупаем в супермаркетах.
За материалы статьи благодарим автора методики получения энзимов - доктора Росукон Пумпэнвонг, а также учителей Ашрама «Искусство Жизни» в г. Бангалор (штат Карнатака, Индия) и особенно – Свами Браматеджа - учителя курса «Благословение» и самого удивительного фермера.
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!
Автор материала: Сергей Кириллов
Психолог. Инструктор йоги и молодёжных тренинговых программ международной организации ИСКУССТВО ЖИЗНИ.
БОЛЕЕ ПОДРОБНО В РОЛИКАХ..
Энзимы приходят на помощь природе и человеку (ролик, от которого пошло знакомство с энзимами в России).
Как сделать энзимы для почвы и переработки органики (показано просто и доходчиво)..
How to make and use Garbage Enzymes. Как производить и использовать мусорные ферменты (примеры)
P.S.
Буквально несколько дней назад в блоге Валерия Сироткина увидел публикацию "Энзимы для жизни" (я ни на кого не подписан на Конте, а просматриваю авторов тогда, когда чувствую, что мне это нужно)..
Очень меня всё это заинтересовало, вышел на источник, форум сыроедов, а потом нашёл первоисточник, откуда информация и пошла (см. видео "Энзимы - рукотворная "живая" вода" выше).
Оказывается, что в 2014 г. прошёл небольшой цикл публикаций об энзимах в онлайн-журнале "Веды", где подробно описано, как делать энзимы и как их применять в разных сферах жизни.
- Так это ж здОрово, круто, - подумал я. - Копеечные расходы и через 3 месяца у тебя появляется уже опробованное в мире средство для поддержания в чистоте дома, одежды, восстановления плодородия почвы, для применения в медицинских целях (!), кулинарии.
Надо делать...
Смутило меня одно: по идее, при наличии Интернета, этим средством уже должны пользоваться очень многие, а информация о них практически не обновлялась.
Связался ВКонтакте с Дмитрием Черняком и задал ему вопрос, почему, мол, информация не обновляется, на что получил ответ, чтоСергей Кириллов объяснил в интервью, что проект некоммерческий и каждый может заниматься производством ферментов только для себя и своего ближайшего окружения, а также то, что он (Дмитрий) лично до сих пор пользуется в своей жизни энзимами и очень доволен ими.
Так что решено, прочь сомнения, начинаю готовить энзимы для своей семьи, причём как наружного применения (3 месяца), так и для приёма внутрь (6 месяцев).
Кто ещё хочет поэкспериментировать?
"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен"предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.
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