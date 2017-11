Как ПРОСТО……превратить “мусорные энзимы” в домашнее ЭЛЬДОРАДО

Как сделать энзимы для почвы и переработки органики (показано просто и доходчиво)..

How to make and use Garbage Enzymes. Как производить и использовать мусорные ферменты (примеры)

P.S.

Буквально несколько дней назад в блоге Валерия Сироткина увидел публикацию "Энзимы для жизни" (я ни на кого не подписан на Конте, а просматриваю авторов тогда, когда чувствую, что мне это нужно)..

Очень меня всё это заинтересовало, вышел на источник, форум сыроедов, а потом нашёл первоисточник, откуда информация и пошла (см. видео "Энзимы - рукотворная "живая" вода" выше).

Оказывается, что в 2014 г. прошёл небольшой цикл публикаций об энзимах в онлайн-журнале "Веды", где подробно описано, как делать энзимы и как их применять в разных сферах жизни.

- Так это ж здОрово, круто, - подумал я. - Копеечные расходы и через 3 месяца у тебя появляется уже опробованное в мире средство для поддержания в чистоте дома, одежды, восстановления плодородия почвы, для применения в медицинских целях (!), кулинарии.

Надо делать...

Смутило меня одно: по идее, при наличии Интернета, этим средством уже должны пользоваться очень многие, а информация о них практически не обновлялась.

Связался ВКонтакте с Дмитрием Черняком и задал ему вопрос, почему, мол, информация не обновляется, на что получил ответ, чтоСергей Кириллов объяснил в интервью, что проект некоммерческий и каждый может заниматься производством ферментов только для себя и своего ближайшего окружения, а также то, что он (Дмитрий) лично до сих пор пользуется в своей жизни энзимами и очень доволен ими.

Так что решено, прочь сомнения, начинаю готовить энзимы для своей семьи, причём как наружного применения (3 месяца), так и для приёма внутрь (6 месяцев).

Кто ещё хочет поэкспериментировать?