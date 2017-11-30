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Е.Ю. Спицын. Демон Троцкий: послесловие

09:43. 30 ноября 2017 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Определённо, уже несколько десятилетий подряд в области культуры мы теряем различение.

Иудейское засилье в СМИ, кино, театрах телевидении настолько сильно, их весьма сомнительная продукция настолько массова. что наша народная память начинает давать сбой.

Сбой, потому что сегодня нам непросто объективно оценить современную продукцию, например, кинематографа. Ведь для оценки требуется сравнение, но с чем сравнивать, если вся нынешняя культура пронизана, пусть и в разной степени, но всё той же пошлостью, неискренностью, мелочностью, а главное – везде ложь? Ложь в кино, ложь в телевизоре, ложь в театрах, в средствах массовой информации.

Один из кричащих примеров нагромождения иудейской лжи – продукт Эрнста и Цекало, сериал „Троцкий”.

Доктор исторических наук Евгений Юрьевич Спицын оглашает длиннейший список лживых трактовок нашей, русской истории. Что получит после просмотра подобных лживых картин малограмотный в плане знания истории родной страны современный молодой человек? Какой образ прошлого выстроится в его голове?

А ведь именно сегодняшнее восприятие прошлого формирует наше общее будущее. Формирование искажённого призмой иудейского мировоззрения образа прошлого обещает России весьма безрадостное будущее.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, история, иудей, Культура, ложь, Россия, СМИ, Спицын, троцкий
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