Е.Ю. Спицын. Демон Троцкий: послесловие

Определённо, уже несколько десятилетий подряд в области культуры мы теряем различение.Иудейское засилье в СМИ, кино, театрах телевидении настолько сильно, их весьма сомнительная продукция настолько массова. что наша народная память начинает давать сбой.Сбой, потому что сегодня нам непросто объективно оценить современную продукцию, например, кинематографа. Ведь, но с чем сравнивать, если вся нынешняя культура пронизана, пусть и в разной степени, но всё той же пошлостью, неискренностью, мелочностью, а главное – везде ложь? Ложь в кино, ложь в телевизоре, ложь в театрах, в средствах массовой информации.Один из кричащих примеров нагромождения иудейской лжи – продукт Эрнста и Цекало, сериал „Троцкий”.Доктор исторических наук Евгений Юрьевич Спицын оглашает длиннейший список лживых трактовок нашей, русской истории. Что получит после просмотра подобных лживых картин малограмотный в плане знания истории родной страны современный молодой человек? Какой образ прошлого выстроится в его голове?А ведь именно сегодняшнее восприятие прошлого формирует наше общее будущее. Формирование искажённого призмой иудейского мировоззрения образа прошлого обещает России весьма безрадостное будущее.

Источник: ss69100.livejournal.com