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Базы в Египте

14:09. 30 ноября 2017 Просмотров - 248 2 коммент. Опубликовал:



В дополнение к материалу о военных базах за рубежом https://colonelcassad.livejournal.com/3833350.html
Российская боевая авиация в рамках договоренностей с Египтом получит возможность использовать воздушное пространство Египта для своих операций. Также Египет предоставит свои авиабазы. Россия в рамках взаимности также предоставляет Египту доступ к своему воздушному пространству и своим базам. Для пользования воздушным пространством и базами друг друга, стороны должны уведомлять об этом за 5 дней до начала использования.
Договор предусматривает действие в течении 5 лет с возможностью пролонгации.

NB! Стоит помнить, что у такого сотрудничества есть подводные камни, как это было во время легкого конфликта с Ираном по поводу использованию ВКС РФ авиабазы в Хамадане.

Фактическая "аренда" баз в Египте, даст возможность ВКС проводить операции в той же Ливии, если конечно будет стоять цель нагибать ИГИЛ и там, а также поддержать притязания Хафтара на главенство в Ливии (помимо поставок вооружений). Египту от российских баз конечно проку меньше, разве что Хмеймим может быть полезен (и то, если Сирия не будет против). Кроме того, в теории возможна помощь Египту с ликвидацией вилаята Синай (те самые персонажи, которые подорвали российский пассажирский лайнер) на Синайском полуострове в виде целебных авиаударов.
Успех в сирийской войне, логичным образом ведет к закреплению военно-политических позиций РФ в регионе и созданию новых возможностей, в том числе и военного характера. Это позволяет достаточно уверенно обходить попытки США организовать внешнеполитическую изоляцию России и заполнить часть вакуума силы, который образовался на Ближнем Востоке вследствии ослабления позиций США в регионе. В результате, спустя 2 года после вступления России в сирийскую войну, можно наблюдать последовательное усиление военно-политических позиций РФ на Ближнем Востоке. Местные страны это видят, отсюда и разнообразие поступающих предложений.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, вкс рф, Египет, Ливия, Россия
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2 коммент.»

  • 5827 5105
    Вячеслав 30 ноября 2017 в 15:10 Ссылка Пометить
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    Да чего уж там… Приближается Ханука, самолётов у нас хватает… Нехай летят…

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  • 3275 2815
    Руса 30 ноября 2017 в 16:09 Ссылка Пометить
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    Для Египта прок большой:
    1. Ликвидация террористов Синая.
    2. Ликвидация террористов в Ливии.
    3. Защита крупного газового месторождения в водах Египта.
    4. Защита туристов, посещающих Египет.
    Поэтому военное сотрудничество в интересах обоих государств и России, и Египта.

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