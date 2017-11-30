Базы в Египте





В дополнение к материалу о военных базах за рубежом https://colonelcassad.livejournal.com/3833350.html

Российская боевая авиация в рамках договоренностей с Египтом получит возможность использовать воздушное пространство Египта для своих операций. Также Египет предоставит свои авиабазы. Россия в рамках взаимности также предоставляет Египту доступ к своему воздушному пространству и своим базам. Для пользования воздушным пространством и базами друг друга, стороны должны уведомлять об этом за 5 дней до начала использования.

Договор предусматривает действие в течении 5 лет с возможностью пролонгации.



NB! Стоит помнить, что у такого сотрудничества есть подводные камни, как это было во время легкого конфликта с Ираном по поводу использованию ВКС РФ авиабазы в Хамадане.



Фактическая "аренда" баз в Египте, даст возможность ВКС проводить операции в той же Ливии, если конечно будет стоять цель нагибать ИГИЛ и там, а также поддержать притязания Хафтара на главенство в Ливии (помимо поставок вооружений). Египту от российских баз конечно проку меньше, разве что Хмеймим может быть полезен (и то, если Сирия не будет против). Кроме того, в теории возможна помощь Египту с ликвидацией вилаята Синай (те самые персонажи, которые подорвали российский пассажирский лайнер) на Синайском полуострове в виде целебных авиаударов.

Успех в сирийской войне, логичным образом ведет к закреплению военно-политических позиций РФ в регионе и созданию новых возможностей, в том числе и военного характера. Это позволяет достаточно уверенно обходить попытки США организовать внешнеполитическую изоляцию России и заполнить часть вакуума силы, который образовался на Ближнем Востоке вследствии ослабления позиций США в регионе. В результате, спустя 2 года после вступления России в сирийскую войну, можно наблюдать последовательное усиление военно-политических позиций РФ на Ближнем Востоке. Местные страны это видят, отсюда и разнообразие поступающих предложений.

Источник: colonelcassad.livejournal.com