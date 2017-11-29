ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете

С детства нас учат, что ЗОЖ — наше все. Правильное питание, здоровый сон и физкультура издавна объявлены главными китами долгой здоровой жизни. Но когда в расцвете сил, не дожив до старости, уходят такие люди как Михаил Задорнов, Савелий Крамаров, Жанна Фриске — многим кажется, что все перевернулось с ног на голову. Лучших образцов соблюдения правил ЗОЖ, чем эти артисты, не найти. Однако они погибли от тяжелых форм рака, в то время как некоторые 100-летние пенсионеры (в основном, правда, зарубежные), дымя сигаретой, рассказывают, что ежедневно пьют по бокалу вина, а то и чего покрепче. Так может преувеличено значение ЗОЖ и есть другие, гораздо более важные факторы, от которых зависит срок нашей жизни? Этот вопрос мы задали ведущим российским и мировым экспертам.- Меня часто спрашивают: может ли человек, ведущий абсолютно здоровый образ жизни, заболеть раком? – рассказывает онколог,. – Отвечаю: конечно, может. Другой частый вопрос – может ли человек, который постоянно нарушает режим с гигиеной и плюет на свое здоровье, никогда не заболеть раком и умереть в 90 лет, попав под трамвай? Может. И то, и другое верно. Вопрос в шансах. У человека, который соблюдает все правила ЗОЖ и избегает канцерогенных воздействий, шанс заболеть и умереть в разы меньше, чем у того, кто испытывает себя на прочность. Здесь ситуация, как со стритрейсерами: есть среди них такие, кто никогда не попадал в аварию? Наверное, есть. В то же время есть люди, которые идеально соблюдают ПДД, и в них врезаются на светофорах. Но шансы попасть в аварию и погибнуть у стритрейсеров гораздо выше, чем у человека, который соблюдает правила.Если говорить именно о раке, то нужно помнить, что опухоли у человека — это расплата за эволюцию, – поясняет эксперт. В любом случае рак возникает из-за генетической поломки. Она может появиться спонтанно — просто в каком-то месте клетка делилась, и одна из дочерних получила ошибочный генетический материал, без особых на то причин. Эта случайная изменчивость генома один из основных механизмов эволюции, именно благодаря ей мы не остались одноклеточными, а в конце концов превратились в людей. И по этой же причине возникают опухолевые клетки.- То есть поломка в генах действительно может возникнуть случайно, независимо от образа жизни человека (кто-то назовет это судьбой. – Ред.), – продолжает Николай Жуков. – Но! Если «помочь» – например, побывать под воздействием радиации, курить, как паровоз, загорать безбожно, то это будет фактором, который значимо увеличит риск развития рака. Самый яркий пример: однозначно и неоспоримо доказано, что у курящего человека заболеваемость раком легкого увеличивается многократно. То есть, человек, конечно, может не курить и заболеть раком легкого. Но тот, кто курит, увеличивает свой шанс заболеть раз в сто и даже больше.- Многое зависит от того, о каких именно генах и поломках в них идет речь. Есть поломки, которые дают практически 100-процентную вероятность развития опухоли. У всех на слуху Анджелина Джоли — у нее был как раз такой запредельно большой риск.Конечно, для каждого конкретного человека есть только своя ситуация — заболел или не заболел. Когда такое случается с известными людьми, которые постоянно на слуху, то у многих создается впечатление, что именно так и происходит чаще всего. Задорнов, который вел очень здоровый образ жизни, возможно, заболел из-за случайной поломки в генах. Но, грубо говоря, из ста подобных случаев, когда люди придерживаются ЗОЖ, заболеет один человек. А из сотни курильщиков заболеют с высоким риском смертельного исхода 10 или 20 человек.На международных конгрессах сами онкологи признают: несмотря на то, что полной победы над раком, скорее всего, не случится никогда (поскольку это плод эволюции. – см. выше), наука с медициной сейчас развиваются семимильными шагами, и человечество уже начало брать опасные опухоли под контроль. Появляются революционные лекарства, способные лечить рак определенных типов даже на поздних стадиях, значительно продлевая жизнь больным. Так, может, главный двигатель для долгожительства это все-таки передовая медицина?- По данным Всемирной организации здравоохранения вклад медицины в состояние здоровья людей – не более 20%, – говорит. – В остальном — то есть на 80% – наше здоровье все-таки зависит от организации правильного образа жизни. В этом играет роль, конечно, и социальная среда, но в первую очередь — ваше собственное поведение и образ жизни. Никто за вас ничего не сделает.Доктор Мясников, который сам в свои 60 с немногим лет великолепно выглядит (автор этого материала, не раз видев его вблизи, больше 35 — 37 лет никогда бы не дала) называетоднозначно — отказ от курения: «Ничто так не убивает — 40% всех онкологических заболеваний вызваны табаком. Сердечно-сосудистые заболевания — та же причина».регулярные и разумные физические нагрузки — в идеале упражнения пять раз в неделю по 40 минут: «Эксперименты на животных показали, что регулярная физнагрузка вносит один из решающих вкладов в продление жизни».— правильное питание: «Сокращение животных жиров, полкило овощей и фруктов в сутки. Минимум красного мяса и упор на рыбу».подчеркивает:- Один из главных факторов, который доказанно помогает достичь здорового долголетия – стабильный, устоявшийся образ жизни, причем, в первую чередь – в физиологическом смысле. Это значит, что нужно изо всех сил стремиться сохранять более-менее одинаковый режим дня. Такое правило касается и сна: важнее даже не то, во сколько вы ляжете и встанете, а чтобы эти периоды времени совпадали изо дня в день. И питания: не стоит бросаться то на высокобелковые диеты, то на вегетарианство, то устраивать обильные застолья, то сидеть на яблоках и кефире. С физнагрузками также очень важна регулярность и стабильность: если вы ударно занимаетесь в спортзале раз в две недели, то для организма это скорее вредный стресс (дистресс), нежели польза.Если же у человека нет таких резких скачков, «американских горок» в образе жизни, то организму легче поддерживать постоянство внутренней среды, некий биологический баланс – он называется гомеостазом. А это, в свою очередь, помогает специальным механизмам в наших клетках своевременно «ремонтировать» повреждения, которые накапливаются в течение жизни. Как предполагают ученые, именно эти повреждения могут вести к появлению признаков старения и тяжелых возрастных заболеваний – рака, диабета, болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.- Если говорить о факторах окружающей среды, о том, что влияет на нас извне и значительно сказывается на скорости старения и сокращении жизни, то я бы выделил, во-первых, солнечное излучение, – рассказал «КП». – Многие знают, что благодаря солнцу в нашей коже образуется жизненно необходимый витамин D. Он играет важную роль в поддержании здоровья кожи и всего организма. Однако сейчас все больше сторонников среди ученых и врачей набирает принцип: витамин D нужно принимать внутрь (в продуктах либо препаратАх), а снаружи намазывать солнцезащитный крем либо избегать прямых солнечных лучей. Поскольку исследования показали: УФ-излучение способно повреждать ДНК, и чем дольше человек находится на палящем солнце, тем больше накапливается опасных изменений, ускоряется старение, растет риск рака и других заболеваний.- Еще один фактор — стрессы, – продолжает продолжает профессор Кеннеди. – Их причиной нередко становится даже не природная, а социальная окружающая среда. Но суть от этого не меняется: хронические стрессы вредят организму и сокращают жизнь. В то время как кратковременные шоковые воздействия – перепад температур при закаливании, в бане, разгрузочные дни на низкокалорийной диете мобилизуют защитные силы организма и повышают стрессоустойчивость, важную для продления жизни.«Лично я спасаюсь от стрессов с помощью бега», – рассказывает Брайан Кеннеди. Секрет в том, что при движении в организме быстрее «утилизируются» гормоны стресса.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com