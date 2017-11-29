Зачем народ заставляют каяться. Евгений Спицын

Концептуал СМИ "Царские останки" как инструмент гражданской войны

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын комментирует итоги заседания комиссии РПЦ по поводу царских останков, во время которой активизировалась группа деятелей, мечтающих именно в столетие Октября через все возможные ресурсы навязать стране свою главную политическую цель: признать убийство семьи Романовых – ритуальным действом, устроить советской власти второй Нюрнберг, заставить народ покаяться (как заявил один архиерей власовской РПЦЗ “русский народ был духовно не зрел, чтобы прославить царских мучеников”), и восстановить монархию.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



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