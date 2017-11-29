Главная » История, Мировоззрение

Зачем народ заставляют каяться. Евгений Спицын

21:09. 29 ноября 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

"Царские останки" как инструмент гражданской войны

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын комментирует итоги заседания комиссии РПЦ по поводу царских останков, во время которой активизировалась группа деятелей, мечтающих именно в столетие Октября через все возможные ресурсы навязать стране свою главную политическую цель: признать убийство семьи Романовых – ритуальным действом, устроить советской власти второй Нюрнберг, заставить народ покаяться (как заявил один архиерей власовской РПЦЗ “русский народ был духовно не зрел, чтобы прославить царских мучеников”), и восстановить монархию.

==========================================================================

Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

==========================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Племя Каина
... кругленькую сумму. - Зачем же продавать Гомера?...вдруг сказал Василий. Евгений вздрогнул. Буслаев прочитал...И ведь побегут каяться, винить себя в... народу приезжает? - Какой народ! Откуда у меня народ!...из племени каинитов заставляли сожительствовать с ...
Феномен Юрия Горного
...заставляет сладко сжиматься сердце и трепетать душу? Да и зачем.... "Народу не нужны нездоровые сенсации, народу нужны ...первый заместитель министра культуры Евгений Владимирович Зайцев. Кстати... Хулиган плакал горькими слезами, каялся, умоляя его простить. "...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
... когда не спрашивают «зачем?» Гинзбург Лидия Яковлевна...! Пусть болтает безглазый народ, будто главное в ...! Осторожность! Бачурин Евгений Мы живём в ... Его контролируемая глупость заставляет его говорить, что...разгляди ребёнка, взгляни-ка вверх да придержи ...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
...от взаимоотношений. Вторые заставляют остановиться, задуматься о ... далёкий путь, займись-ка делом, даст Бог,...снова потянулись люди… Зачем тебе глаза, ... с телом народа. Никакой народ не отчаивается,... много ширпотреба! Бачурин Евгений Вдохновение – это состояние...
«Египетский крокодил». Большие каббалистические и малые шахматные мистерии в оккультной политической практике
...я думаю, не стоит, зачем? Е.СУРОВ: Хорошо. ...себе представить. И нас заставляют верить  в эту ...от какого-то избранного народа. Это такой специфический ...подходит. У него есть "ка", но, к сожалению, ...Теперь я обращаюсь к Евгению Сидорову. Евгений, если у вас...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
...и почему, что заставляет меня наступать на собственное... совет: – Посмотри-ка, про природу у ... жалок, остановившийся – велик. Евгений Евтушенко, а.«Поэзия» №33...с этой песнею вновь народиться! Лариса Федосова; а... События последних дней Зачем-то смерть опередили,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>